Expositie over plastic: van utopie tot afval

Eind jaren dertig kondigden onderzoekers en fabrikanten een nieuw utopia aan: het Plastic Tijdperk. De zonnige toekomst moest komen van nieuwe, door de petrochemische industrie ontdekte substanties: polymeren als neopreen, nylon, teflon en polyethyleen, bijproducten van het kraken van aardolie.

Tentoonstelling Plastik: Die Welt neu denken t/m 4/9 in Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Inl. design-museum.de De tentoonstelling reist daarna door naar het Victoria & Albert in Dundee (opening 29/10) en het MAAT in Lissabon. De gelijknamige catalogus (€49,50) is er in een Duitse en een Engelse editie.

Op de Wereldtentoonstelling van 1939 in New York, waar de 45 miljoen bezoekers ook kennis konden maken met uitvindingen als televisie, airconditioning en kleurenfilm, onthulde de Amerikaanse chemiereus DuPont de ontdekkingen in een presentatie die de ‘Wonderwereld van Chemie’ was gedoopt. Met de polymeren lagen ongekende mogelijkheden in het verschiet, werd de bezoekers voorgehouden; de synthetische materialen overtroffen de eigenschappen van natuurlijke grondstoffen. In advertenties werden mensen en zelfs de aarde geheel in cellofaan ingepakt.

DuPont riep 16 mei 1940 uit tot Nylon Dag. In de VS bood het bedrijf vier miljoen paar nylon kousen te koop aan. In twee dagen vlogen ze de winkels uit; wie had er nog dure zijden kousen nodig? Het voorspelde plastic utopia liep daarna vertraging op door de Tweede Wereldoorlog. Het Amerikaanse leger eiste alle nylon op voor parachutes en touwen. En andere plastics waren nodig voor bommenwerpers en de eerste atoombom. De vondsten droegen zo bij aan de overwinning van de geallieerden; de nazi’s moesten het stellen zonder de nieuwe lichtgewicht materialen.

Advertentie voor cellofaan, 1956 Courtesy of the Hagley Museum and Library

Optimisme

Het optimisme over het nakende Plastic Tijdperk spreekt uit de historische advertenties in Plastik: Die Welt neu denken, een tentoonstelling die eind maart open ging in het Vitra Design Museum in het Zuid-Duitse Weil am Rhein en die in het najaar doorreist naar het Victoria & Albert in Dundee en volgend jaar naar een museum in Lissabon.

Het is een expositie die de geschiedenis van plastic in kaart brengt en duidelijk maakt hoe kunststoffen ons dagelijks leven gevormd hebben op een schaal als geen ander materiaal. Door de bijna onbeperkte kneedbaarheid, veelzijdigheid en de goedkope productiemogelijkheden bevat bijna alles om ons heen nu kunststoffen, van voedselcontainers tot elektrische huishoudelijke apparaten, van meubels tot auto’s, van mode tot prefab gebouwen.

De oudste producten in de tentoonstelling zijn die van ‘natuurlijk plastic’: een achttiende-eeuws reisbestek met grepen van schildpad en kammen gesneden uit hoorn. Toen ook de middenklasse verlangde naar zulke producten begon het zoeken naar alternatieven voor schaarse natuurlijke materialen als rubber en ivoor. Dat leidde vanaf 1860 tot uitvindingen als parkesine, celluloid en bakeliet. Maar de moderne plastics die de wereld zouden veroveren ontstonden pas toen de polymeerchemie zich in de jaren dertig ontwikkelde.

De polymeren spraken tot de verbeelding van zowel ontwerpers als consumenten. De tentoonstelling toont tal van bekende plastic producten die na de oorlog wereldwijd zijn omarmd: de voedselcontainers van Tupperware, de Lego-steentjes en Barbie-poppen, de witte Monobloc-tuinstoel uit 1972, de eerste plastic flessen uit 1973 enzovoorts. Het meest recente product is het polypropyleen mondkapje waarvan er sinds maart 2020 miljarden zijn gemaakt.

Barbie en Ken van Mattel, 1960/61 Foto Andreas Sütterlin/Vitra Design Museum

Verslaving

Plastic: De wereld opnieuw uitvinden is echter vooral een tentoonstelling over de gevolgen van onze plastic-verslaving. Een prachtige uitvinding die lange tijd met vooruitgang werd geassocieerd is immers uitgemond in een ecologische ramp. Plastics volledig uitbannen is ondenkbaar, stellen de samenstellers. Maar zij maken direct duidelijk dat er snel iets moet gebeuren om een plastic-infarct te voorkomen: „Het is pijnlijk duidelijk: de dagen van de onnadenkende plastic-consumptie zijn geteld”, schrijven de directeuren van de drie organiserende musea in de inleiding van de tentoonstellingscatalogus.

Goed getimed is de expositie beslist. In maart zorgden onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam kortstondig voor breaking news met een publicatie waaruit blijkt dat we ook letterlijk de Homo plasticus zijn geworden. In het bloed van driekwart van de onderzochte donoren hadden de wetenschappers deeltjes van verschillende plasticsoorten aangetroffen. Een paar dagen later kondigde de Nederlandse overheid aan wegwerpplastics vanaf 2024 te verbieden in horeca, kantoren en op festivals.

Doos voor een Lego-stad (set 810), 1959-1962 Foto Andreas Sütterlin/Vitra Design Museum

Had die laatste maatregel al niet veel eerder en op wereldwijde schaal genomen moeten worden? Die vraag dringt zich op na lezing van de catalogus van de tentoonstelling. In boek en tentoonstelling is aandacht voor Kenia, dat als eerste land ter wereld het gebruik van wegwerpplastics verbood.

In een van de essays in het boek legt Susan Freinkel uit hoe de keuze voor wegwerpplastics gemaakt werd. Halverwege de jaren vijftig was er een congres voor Amerikaanse plasticproducenten. Veel méér auto’s, koelkasten en nylon kousen zouden consumenten niet gaan kopen, hield een spreker de fabrikanten voor. Zijn boodschap: „Uw toekomst is in de vuilniswagen.” Was plastic tot dan gepromoot als een sterk en duurzaam materiaal, marktvergroting lag dus in disposables, in plastic tasjes, flesjes, bestek, balpennen en aanstekers voor eenmalig gebruik.

De industrie nam daarmee „een fatale afslag”, zoals Freinkel het noemt. Haar gelijk blijkt uit de twintig pagina’s met grafieken over plastic en plasticvervuiling achterin de tentoonstellingscatalogus. Angstaanjagende statistieken met duizelingwekkende cijfers. Een derde van alle geproduceerde plastics, oftewel 310 miljard kilo per jaar, is voor eenmalig gebruik en eindigt op vuilnisbelten of in het milieu. Iedere minuut worden wereldwijd bijvoorbeeld 1 miljoen plastic flessen verkocht, dat zijn ruim 1,4 miljard flessen per dag.

De dagen van de onnadenkende plastic consumptie zijn geteld

Veel plastic afval eindigt in de wereldzeeën, elke minuut een vuilniswagen vol, jaarlijks wereldwijd 14 miljard kilo. Die ‘plastic soep’ bestaat uit macroplastics als lege containers en flessen, tot kleine plastic deeltjes uit tandpasta en kleding die via afvalwater in zee terechtkomen.

Het wrange daarbij is dat de samenlevingen die het minst hebben bijgedragen aan het plasticprobleem het zwaarst worden getroffen en het afval (of de aan plastic overleden dieren) op hun stranden zien aanspoelen. Een andere cynische constatering: de westerse wereld exporteert plastic afval op grote schaal. Tot 2017 naar China, en sinds de Chinezen een importstop voor plastic afval afkondigden, naar andere Aziatische landen en naar Turkije.

Samenwerking

Hoe het plastic-probleem aan te pakken? Volgens de tentoonstellingsmakers kan een meer duurzame toekomst alleen tot stand komen door interdisciplinaire samenwerking. In de catalogus staan verslagen van rondetafelgesprekken met specialisten uit diverse disciplines. De teneur: wetenschappers, technici, ontwerpers, industriëlen en politici, ze zullen gezamenlijk moeten optrekken. Eerste stap, zegt de Duitse ontwerper en oprichter van de eco-organisatie Parley for the Oceans Cyrill Gutsch, is inzetten op nieuwe recyletechnieken, zoals de plastic-etende enzymen die afval afbreken tot de originele componenten. Daarnaast moet enorm geïnvesteerd worden in eco-innovatie, in duurzame, beter recyclebare alternatieven voor de huidige kunststoffen.

Een aanpak van de lange adem, waarschuwt Gutsch: „De huidige plastics vervangen kost zeker twintig jaar.” Verbeteringen gaan langzaam. Veertig jaar geleden verschenen op verpakkingen recyclesymbolen. Slechts 2 procent van de plastic verpakkingen wordt inmiddels gerycled tot verpakkingen van gelijkwaardige kwaliteit.

Volgens Gutsch kunnen we leren van de natuur, „de ultieme hi-tech”. Hij wijst op een bananenschil of de huid van een druif, voorbeeldige verpakkingsmaterialen waar we een voorbeeld aan kunnen nemen.

