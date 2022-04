Eindelijk is er het debuut van Merol

Pop Merol Troostprijs ●●●●●

Eindelijk is er het debuutalbum van Merol. Merel Baldé (31) was al uitgegroeid tot koningin van het podium en droeg bij aan onze bewustwording van uiteenlopende thema’s (‘Knaldrang’, ‘Hou je bek en bef me’). Nu is er Troostprijs – maar de underdog-achtige titel is schijn. Troostprijs is bedoeld om ‘breed’ en succesvol te zijn: de lichtvoetige elektronica en gepolijste productie klinken licht verteerbaar; de teksten zijn doorwrocht en minder opruiend dan op eerdere singles.

Merol werkte met een grote groep producers en songschrijvers. Zoals Koen van de Wardt (Klangstof), die meewerkte aan het bedachtzame ‘Betekenisloos’. Sasha Rangas en Stefan van Leijsen, bekend van Maan, schreven het aantrekkelijke ‘Vol’ en het door zijn clichématige dance-arrangement ontsierde ‘Ik was er al’. Voor de rest geldt: zowel hun melodie als tekst zijn scherpzinnig. Merols kennis over trendy taal en de sociale omgang van haar leeftijdsgenoten krijgt een mooie uitsmijter in ‘Geen feestje’: „Er is geen feestje zonder mij”.

