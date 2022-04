Een aanrader voor iedereen met open oren

Klassiek Jellantsje de Vries Kraakhelder ●●●●●

Wanneer je ernaar luistert is de samenhang ‘kraakhelder’. Violiste Jellantsje de Vries speelt op haar debuut-cd een Noorse volksdans, Amerikaanse en Deense muziek uit het interbellum, werk van haar vader, componist Klaas de Vries, én een nocturne van John Cage. Klinkt eclectisch, op papier. Maar in het echt klinkt het volkomen logisch en vervoerend. De Vries begint onorthodox met een improvisatie op de Hardangerviool, een vedel met extra resonantiesnaren, en dresseert daarmee je oren. Een echo van die Noorse dans hoor je vervolgens in Carl Nielsens woeste vioolsolo Preludio e Presto, en ook in de fantasievolle Sonate voor viool en piano van Ruth Crawford Seeger bespeur je invloeden van volksmuziek. Het uitgesponnen Terug… opnieuw beginnen van vader Klaas blijkt een verstilde meditatie op of deconstructie van de Hardangerviool, die ze ooit gezamenlijk ontdekten. De Vries’ klank is messcherp en betoverend ijl, het intuïtieve samenspel met pianist Bobby Mitchell subliem. Aanrader voor iedereen met open oren.

Presentatie: 30/4 in Splendor Amsterdam