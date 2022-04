Dromen van beboste bergen

Tussen de trampoline en de schutting, daar waar in de middag de zon komt en daar waar ze vorig jaar nog bloemen en peulen had ingezaaid, ligt de wilde vierkante meter van Fenmei Ly (42). De grond, niet meer dan een strook onbedekte aarde van dertig centimeter bij anderhalve meter, ligt sinds vorige zomer braak. De gezaaide bloemen kwamen in augustus niet op en aan de peulenplanten groeide te weinig peul om echt van een oogst te kunnen spreken. Maar nu groeit er op die schijnbaar onvruchtbare grond toch een grote teunisbloem, wat bijvoet en een paar scheuten schijnaardbei. De eerste bladeren van de schijnaardbei waaieren uit over de donkere aarde als kronkelende rivieren. En de grote teunisbloem staat met zijn langwerpige bladeren al een vuist hoog.

Toen Fenmei twaalf jaar geleden in Berkel en Rodenrijs kwam wonen, zorgde haar man voor de tuin. Bij aankoop van het huis was de tuin – een rechthoek van 8 bij 5 meter – voor de ene helft betegeld en voor de andere helft bedekt met kiezels. In het midden van het grind stonden een paar kortgeknipte buxusstruiken. Haar man verving de buxus voor bamboe, haalde de kiezelstenen eruit en zaaide een stevige grasmat, zodat hij er in de zomer met ontbloot bovenlijf in kon liggen. Fenmei zat op het terras met thee en vond het wel best.

Foto Daniel Niessen

Tot twee jaar geleden haar oudste dochter Demi (9) opgewonden van school thuiskwam. Haar meester had verteld dat er in Nederland te veel tuinen met tegels zijn en dat er hierdoor geen ruimte meer is voor bijen, vlinders en andere insecten. Fenmei kocht een zak wilde-bloemenzaad en samen met Demi en haar jongste dochter Linde (6) zaaiden ze overal waar ze konden. Die zomer stond het gras hoog en vol wilde bloemen.

Maar zaad vindt niet alleen bodem in aarde. Met de bloei van de bloemen in de tuin, botte er ook weggestopt groen uit in Fenmei’s hoofd. Herinneringen aan de beboste bergen rond haar geboortedorp YuHu in China. Haar opa en oma die met gebogen ruggen Chinese groenten zaaiden en oogsten. De tuin met waterpomp, wc en compostput. Het liggen in het hoge gras vlak bij haar huis, waar ze het gekwetter van de vogels hoorde en het kabbelen van het beekje in de buurt. De zoete smaak van nectar van de leliebloem in haar mond.

Foto Daniel Niessen

Fenmei verhuisde op haar negende naar haar ouders in een groot flatgebouw in Arnhem. De enige natuur in haar omgeving werd het grasveld naast de flat dat bezaaid was met hondendrollen. Later, toen ze ging studeren en werken, en de stad haar woonplaats werd, zocht ze de natuur weleens op in de bossen en weilanden, maar nooit zou deze zo vol en eigen voelen als het groen van YuHu in haar jeugd.

Deze lente hebben Fenmei en haar dochters weer wilde bloemen gezaaid. De peulen staan nu op een plek waar de zon de hele dag schijnt. Ook zaden van spruiten en zonnebloemen zijn zorgvuldig in de grond gestopt. Iedere dag kijken Fenmei, Demi en Linde naar wat er op komt. Het wilde stuk naast de trampoline en schutting laten ze voor wat het is. Wellicht groeien de bloemen van vorig jaar nu wel op, hadden de zaden alleen wat tijd nodig om te ontkiemen.