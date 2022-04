De zomervakantie duurt zes weken en geen week korter, vinden leraren en ouders

De zomervakantie een week inkorten en de kerstvakantie verlengen? Absurd plan, oordeelt driekwart van de 22.000 leraren die reageerden op de enquête van de Onderwijsbond over een nieuw kabinetsplan. ‘Slecht tot heel slecht idee’, vindt ook 74 procent van de ouders, blijkt uit een enquête, woensdag, van belangenorganisatie Ouders en Onderwijs.

De kerstvakantie is twee jaar achtereen met een week verlengd om te voorkomen dat leerlingen elkaar, hun leraren en familie besmetten met coronavarianten. De ziekenhuizen en huisartsen kunnen tot nu toe de winterpiek in besmettingen niet aan. Het kabinet opperde vorige week in een brief aan de Tweede Kamer dat verlengde thuiszitten in de winter structureel te maken. De zomervakantie van zes weken zou dan met één week worden ingekort.

De argumenten tegen verandering: leraren en kinderen hechten aan zes weken zomervakantie, zegt de Onderwijsbond. En kinderen zijn te lang ‘uit de lesstof’ als ze in de kerstperiode drie weken vakantie hebben in plaats van twee. Een ander bezwaar is, volgens de PO-raad (schoolbesturen in het basisonderwijs), dat werknemers die kinderen hebben onderling de zomervakantie verdelen binnen een organisatie. Drie weken voor de één en drie weken voor de ander. „Zonder overlap. Dat wordt lastiger wanneer er maar vijf weken te verdelen zijn”, aldus de woordvoerder van de PO-raad.

Lees ook:Moet de samenleving zich structueel aanpassen aan corona?

Basisscholieren in Nederland krijgen verplicht ongeveer 3.500 uur les per jaar (22 uur per week en 12 weken vakantie). Eerst zal het plan met „het veld” worden besproken, pas in juni volgt een besluit voor het komende schooljaar. Wanneer de schoolvakanties worden gehouden, bepalen vakbonden, werkgevers, ouders, ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en de ANWB in overleg. Het Rijk publiceert de gekozen dagen per jaar.

„Feit is”, schrijft het kabinet, „dat de afgelopen twee jaar noodgedwongen de kerstvakantie kort van tevoren met een week is verlengd, met alle gevolgen voor het onderwijs aan leerlingen – en maatschappelijke onrust – van dien.” Volgens de Onderwijsbond kan de eventuele verspreiding van een nieuwe coronavariant op school, in de winter, beter worden voorkomen door goede ventilatie in de klaslokalen en door kleinere klassen in te richten.