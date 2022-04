De toeristen zijn terug

Voor een terras op de Noordermarkt in Amsterdam stond de afgelopen dagen regelmatig een lange rij van mensen braaf in het zonnetje te wachten op toelating. Niet erg prettig voor de mensen die al zo’n veel begeerde plek veroverd hadden – al die wachtenden in je nek, hopend dat jouw slok de laatste zal zijn, althans, op dat terras.

Het was een veelzeggend tafereel, het zei vooral: het toerisme is terug van weggeweest. De drukte en het lawaai zijn nog niet helemaal op het niveau van vóór de pandemie, maar het begint er verdacht veel op te lijken. De vaste bewoners van de Wallen zijn er niet blij mee, begreep ik uit stadskrant Het Parool dat de dag na Pasen op de voorpagina meesmuilend kopte: „Voetje voor voetje langs de ramen.”

Een van die bewoners zei tegen de verslaggever: „Begin jaren negentig was dit een heel andere wijk. Ik had geen enkele last van de prostitutie. Maar toen de gemeente de stad internationaal begon aan te prijzen als toeristische attractie is het hier een pretpark geworden. De drukte is absurd.” Op de binnenpagina prijkte over de volle breedte een onthutsende foto van een bonte menigte, die zich voor enkele ramen verdrong om naar de sekswerkers te gapen.

De voorspellers die verwachtten dat covid ons naar een minder op consumentisme gericht bestaan zou dwingen, staan alweer met lege handen. Ongetwijfeld niet alleen in Amsterdam, maar ook in Venetië, Rome, Barcelona, Parijs, noem maar op, zullen de komende jaren bezoekersrecords worden gebroken. De stadsbestuurders spartelen geschrokken tegen, maar stuiten op een wetstechnisch moeilijk te slopen muur van commerciële belangen.

Misschien kunnen ze zich voorlopig beter richten op bescheiden succes in de handhaving. In Amsterdam begint hier en daar de veiligheid in het gedrang te komen. Café-eigenaren expanderen hun terrassen naar hartenlust tot op de bruggen, of nemen het hele trottoir in beslag, zodat voetgangers gedwongen worden via de drukke weg hun tocht voort te zetten. Als ze pech hebben worden ze daar tegen de vlakte gereden door een van de vele gehaaste flitsbezorgers op de fiets, waarmee nu ook Albert Heijn de stad gaat bezwangeren. Een algeheel verbod op flitsbezorging, zou dat geen nuttig idee zijn?

Wat mij meer hindert dan al die drukte is het lawaai in de stad. Dát is voor mij het grote verschil met de pandemieperiode: het snerpende gejakker van scooters en snorfietsen in nauwe straatjes, het gebrul van motoren en auto’s op de wegen. Motorfietsen zijn de grootste bron van ernstige geluidshinder volgens de Amsterdamse Gezondheidsmonitor, blijkens berichtgeving in Het Parool. Negentien procent van de volwassen Amsterdammers ervaart „ernstige geluidshinder door motorfietsen”.

Ook auto’s kunnen er wat van: een Ferrari bereikte op de Europaboulevard bijna honderd decibel, vergelijkbaar met het geluid van een straaljager op driehonderd meter hoogte. Kan de gemeente er niks tegen doen? Nauwelijks, want handhaving is een bevoegdheid van de verkeerspolitie en die heeft volgens de Amsterdamse verkeerswethouder hiervoor slechts beperkte capaciteit.

Genoeg geklaagd. Willen mijn lezers zo aardig zijn dit stukje niet te laten lezen aan iemand uit de Oekraïne? Want daar zouden ze bovenstaande zorgen dolgraag hebben. Zelfs met die van Sigrid Kaag erbij.