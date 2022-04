Bij veel horeca-ondernemers in Rotterdam ‘is de rek eruit’

De situatie voor veel Rotterdamse horeca-ondernemers is zorgelijk en uitzichtloos, zegt Marco Bunk van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Rotterdam. „We ervaren gigantische personeelstekorten.” Ook Bunk, zelf eigenaar van eetcafé Wilskracht in Prins Alexander, merkt dat. „Meestal hebben we honderd terrasstoelen staan, nu tachtig, omdat we te weinig personeel hebben.” Zaken draaien minder winst, hoort Bunk ook van collega’s.

Daarnaast zijn de prijzen van producten en energie enorm gestegen. „Voor vijf kilo boter betaalde ik eerst 30 tot 35 euro. Laatst was dat 50 euro.” Gemiddeld is een ondernemer tussen de 55 en 70 procent van zijn omzet kwijt aan inkopen en personeel, weet Bunk. „Door stijgende prijzen is dat nu tussen de 65 en 75 procent. Daar komende stijgende energielasten nog bovenop.” Prijzen op de kaart zijn daardoor eveneens gestegen.

Dit alles komt hard aan bij horeca-ondernemers, ook omdat ze door corona de afgelopen twee jaar vrijwel alle reserves hebben moeten aanspreken. Buk: „De ene crisis is voorbij, maar de volgende crisis is volop aan de gang. De rek is eruit bij veel ondernemers.”

Tegelijk met het verdwijnen van de coronamaatregelen, verdween deels de coulance van de gemeente. Vorig jaar mochten horeca-ondernemers hun terras – waar mogelijk – uitbreiden met 100 procent. Dit jaar is dat teruggeschroefd naar 25 procent. Peter Bender van de café De Ooievaar in Delfshaven baalt daarvan. De afgelopen twee jaar plaatste hij vier picknickbanken en zeven tafels met stoeltjes langs het water, pal naast de Lage Erfbrug. Dat was voor hem de enige optie. „Voor mijn terras ligt de weg. Aan de linkerkant zit een ander café en rechts wonen de buren.”

‘Kleine 20.000 euro verlies’

Dit jaar kreeg hij een brief dat de regels veranderd zijn. „Het terras mag nog maar 25 procent groter”, zegt Bender. „Dit betekent dat ik nog drie picknickbanken neer kan zetten. Dan loont het niet de moeite iemand aan te nemen die die tafels gaat serveren.” Erg jammer, vindt Bender. „De gemeente denkt zeker: ‘corona is voorbij, nu hoeft het niet meer’.”

Het terras zorgde voor levendigheid op een ‘dood punt’ én de extra omzet kan hij juist nu goed gebruiken. „Afgelopen twee jaar draaiden we een kleine 20.000 euro verlies. We hebben deels ons pensioen opgegeten. Alle mogelijkheden om dat gat weer aan te vullen zijn welkom. Zeker met dit mooie weer hadden we een deel van de achterstand kunnen inlopen.”

In een brief aan de raad liet het college eind vorig jaar weten dat het draagvlak van bewoners voor grotere terrassen afneemt en dat de schaarse openbare ruimte hergebruikt moet kunnen worden voor meer functies. Ook zal dit jaar weer precariobelasting, voor het gebruik van openbare grond van de gemeente, worden geïnd over de terrassen. Vorig jaar was de verlenging van de exploitatievergunning gratis, daarvoor moet dit jaar weer betaald worden. Dit jaar mogen terrassen nog met een kwart worden uitgebreid, omdat begin dit jaar nog beperkende coronamaatregelen van kracht waren.

„Ondernemers zijn er nog lang niet. Als gemeente hebben we daar te weinig oog voor”, zegt VVD-raadslid Dieke van Groningen. Juist nu zouden ondernemers veel omzet kunnen draaien en weer op kunnen krabbelen. „Belangrijk omdat ook achterstallige belastingen en schulden op ondernemers afkomen.” Als extra terrasruimte mogelijk en veilig is, moet uitbreiden kunnen, vindt ze. „En wij zijn voor het afschaffen van de precariobelasting.”

Nieuwsbrief NRC Rotterdam Het laatste nieuws en de beste stukken over de mooiste rotstad die er is Inschrijven