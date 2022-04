De piemelgrap is een grillig genre

Zie je een jurk of een dildo? Rechts Amerika weet het wel. Sinds een paar weken doet online een plaatje van Minnie en Mickey Mouse uit 2015 de ronde, waarop de pofmouwenjurk van Minnie voor sommigen sprekend op een fallus lijkt. De afbeelding is onderdeel van de #BoycotDisney-beweging, als het zoveelste bewijs dat Disney in een complot zit de ‘LGBT-agenda’ te promoten.

Goed. Als we de rechts-extremisten even terzijde schuiven is de vraag ‘zien we een penis?’ wel een intrigerende. In de jaren 70 was er al vergelijkbaar gedoe over het onderwaterkasteel op het affiche van De kleine zeemeermin. Was daar niet ook een piemel in te ontwaren? Dat bleek een typisch geval van ‘the phallic is in the eye of the beholder’. Pareidolie, de neiging betekenisvolle beelden te zien in toevallige structuren, van een dirty mind.

In dit geval van Mickey lijkt het aannemelijker dat er opzet in het spel is. Dan nog zie ik eerder een melige grap van iemand die het begint te dagen dat hij zijn ene, sterfelijke leven in dienst heeft gesteld van The Walt Disney Company en een uitlaatklep zoekt dan een sinister complot. Maar piemelgrappen zijn een grillig genre. Een piemelgrap kan een vorm van machtsvertoon zijn, of intimidatie. Maar ook een daad van dapper verzet.

Dat laatste is het geval bij de grap die Jelle Brandt Corstius liet zien in Van Moskou tot Moermansk (2012). Hij staat voor een standbeeld van drie glorieuze communistische arbeiders, met werktuig in de hand – zoals er talloze van zijn in Rusland. Maar kijk je van opzij, dan ziet dat werktuig er heel anders uit, en lijkt de arbeider te masturberen voor het moederland. Volgens Brandt Corstius had dit de beeldhouwer zomaar 10 jaar Goelag kunnen opleveren. Een piemelgrap is, kortom, zelden zomaar een piemelgrap.