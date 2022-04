De financiële ondergang van de Turkse Süper Lig

‘Wat een heerlijk gevoel om weer thuis te zijn”, twitterde Sydney van Hooijdonk, de 21-jarige spits van sc Heerenveen en de zoon van voormalig profvoetballer Pierre van Hooijdonk, toen hij eind maart in Istanbul was. In het Turks. Op de bijgevoegde foto zit hij lachend met zijn duim omhoog in een van de vele winkelcentra in Istanbul. Voor hem op tafel staat een glas Turkse thee.

Sydney was drie jaar oud toen hij naar Istanbul verhuisde met zijn vader, die van 2003 tot 2005 bij de Turkse topclub Fenerbahçe speelde. „Zijn eerste herinneringen aan mijn voetbalcarrière waren in Turkije”, zegt Pierre Van Hooijdonk. „Hij ging altijd mee naar het stadion als we thuis speelden. Ik nam hem ook wel eens mee het veld op, zoals na afloop van mijn laatste wedstrijd.”

Sydney gaat nog regelmatig terug naar Istanbul. Hij noemt het zijn tweede thuis, vertelt vader Van Hooijdonk. „Hij vindt het daar fantastisch, en dat snap ik wel. Want er is zoveel reuring in Istanbul. Die stad heeft iets magisch, met het water [van de Bosporus] er dwars doorheen en de hoogteverschillen, waardoor je honderdduizenden mooie plekjes hebt met prachtig uitzicht. En de temperatuur is natuurlijk heerlijk.”

Ook sportief heeft Van Hooijdonk goede herinneringen aan Istanbul. Met Fenerbahçe werd hij in 2004 en 2005 landskampioen, de eerste keer vanuit vrijwel verslagen positie, waarbij de club in de winterstop tien punten achterstond op de koploper. „Het was een jong elftal en ik was de enige oudere. Ik werd gezien als een soort vaderfiguur van de selectie, met goede jonge spelers, ook Turkse.”

Na hem beproefden onder anderen Dirk Kuijt, Wesley Sneijder, Robin van Persie en Eljero Elia hun geluk in Turkije. In die jaren groeide het internationale aanzien van het Turkse voetbal. De lira stond veel sterker dan nu, dus clubs hadden geld te besteden. Ze trokken veel buitenlandse spelers aan en hun selecties werden groter.

Einde van een tijdperk

Die tijd is voorbij nu de aanbesteding voor de uitzendrechten van de Süper Lig vorige maand is uitgelopen op een deceptie voor Turkse clubs. Want die zijn hun grootste inkomstenbron. De rechten waren in handen van het Qatarese bedrijf beIN Sports, dat er in 2016 500 miljoen dollar (circa 460 miljoen euro) voor betaalde. Maar dit jaar bood BeIN slechts 142 miljoen dollar, en dat bod wees de Turkse voetbalbond geïrriteerd af.

Het lagere bod had te maken met de zwakke munt. In 2016 was een euro nog 3,30 lira waard, nu 15,80. „De Süper Lig is niet lucratief meer voor beIN”, zegt sportjournalist Okan Can van het dagblad Independent Türkçe. „BeIN betaalde dollars voor de uitzendrechten, maar de inkomsten waren in lira. Daarbij zit er geen groei in de Turkse markt voor betaalzenders. Mensen hebben geen geld.”

Vanwege de dalende lira kwam beIN de afgelopen jaren met allerlei voorwendselen om minder te betalen voor de uitzendrechten. Dit leidde tot een conflict met de clubs, die de deal met beIN daarom liever niet verlengden. De voetbalbond nam uiteindelijk genoegen met het bod van het Turkse mediabedrijf Saran en de staatszender TRT, die volgens Can samen 100 miljoen dollar betalen.

Dit zal leiden tot grote financiële problemen, vooral bij provincieclubs in Anatolië, voorspelt hij. „De inkomsten van die clubs bestaan voor 80 procent uit uitzendrechten. Zij moeten nu van hun buitenlandse spelers af zien te komen, want ze kunnen hun salarissen [in euro’s] niet meer betalen. De kloof tussen het Turkse en Europese voetbal zal groeien. Dit is het einde van een tijdperk.”

Turkse clubs gaan al gebukt onder grote schulden. De ‘grote drie’ uit Istanbul (Fenerbahçe, Besiktas, Galatasaray) en Trabzonspor zijn samen 1 miljard euro verschuldigd aan banken – zo’n vier keer meer dan hun jaarlijkse inkomen. Allemaal overtraden ze de afgelopen jaren de Financial Fair Play-regels van de UEFA, wat leidde tot boetes, financieel toezicht en uitsluiting van Europees voetbal.

Optimisme en koopwoede

De malaise is het gevolg van het beleid dat Turkse clubs jarenlang voerden. Om snel resultaat te boeken en supporters tevreden te houden, kochten deels grote namen uit Europa en Latijns-Amerika in de herfst van hun carrière, en daarnaast veel Afrikaanse spelers. De koopwoede weerspiegelde het optimisme en de economische groei in Turkije.

Toen Van Hooijdonk bij Fenerbahçe speelde, mochten Turkse clubs vijf buitenlandse spelers in hun selectie hebben. „Toen die limiet werd losgelaten, is men massaal op de buitenlanders gedoken”, zegt Van Hooijdonk. „Turken hebben altijd het idee dat iets wat uit het buitenland komt beter is. Clubs hadden ook nog steeds Turkse spelers in de selectie, maar die verdienden over het algemeen een stuk minder geld.”

Omdat clubs zo veel spelers kochten, hadden sommigen op een gegeven moment drie buitenlandse linksbacks lopen. Van Hooijdonk: „Degene die op het derde plan komt, kun je niet meer motiveren. Die denkt: ‘Ik krijg geen kans meer om te spelen, maar ik kan elders niet zo veel verdienen als hier. Het zal mijn tijd wel duren, ik hou het hier nog wel even vol’. Want zo vervelend is het niet om daar te vertoeven.”

Naarmate de lira de afgelopen jaren in waarde daalde, begonnen al die buitenlandse spelers zwaar op de begroting te drukken. Dit dwong clubs om geen grote aankopen meer te doen, en onder de lopende contracten uit te komen. Veel clubs kwamen in financiële problemen. Zo kon Besiktas de salarissen van een deel van zijn medewerkers niet meer betalen.

„Ze betaalden mij pas twee jaar nadat ik was vertrokken”, vertelt Bahattin Yildiz, de voormalige stadiondirecteur, die desondanks nog een goede relatie heeft met Besiktas. „Sommige medewerkers kregen vier maanden geen salaris, waarna ze maar voor één maand werk werden betaald. Toch leidde dit niet tot stakingen omdat mensen loyaal bleven aan de club. En uiteindelijk heeft iedereen zijn geld gekregen, al moesten sommigen daarvoor naar de rechter.”

Magisch domein

Door de financiële problemen heerst er veel cynisme in Turkije over de nationale voetbalcompetitie. Veel supporters van de grote drie clubs zien de tegenvallende resultaten, en het recente succes van provincieclubs, als het gevolg van politieke inmenging. Wedstrijden trekken vaak weinig bezoekers. Het zal niet makkelijk worden om het optimisme en de beleving waarom het Turkse voetbal bekendstond terug te krijgen.

„We zien voetbal vaak als een soort magisch domein, dat losstaat van het dagelijks leven”, zegt John McManus, auteur van het boek Welcome To Hell? In Search of the Real Turkish Football. „Maar dat is een illusie. Het cynisme reflecteert de algehele staat van het land, waar de rechtstaat onder druk staat en mensen moeite hebben om hun hoofd boven water te houden.”

Turkse clubs hebben te lang op te grote voet geleefd. Nu de vette jaren voorbij zijn krijgen ze de rekening gepresenteerd. „Het Turkse voetbal is toe aan een grondige hervorming”, meent McManus. „Hopelijk leidt de tegenvallende verkoop van de uitzendrechten ertoe dat clubs kiezen voor een duurzamer beleid, waarin financiële stabiliteit en opleiding van de jeugd centraal staan.”

Ook journalist Can verwacht dat het tijdperk van de grote transfers voorbij is, en dat clubs gedwongen worden om zich te richten op de jeugd. „Het Turkse voetbal zal meer lokaal georiënteerd en naar binnen gekeerd worden”, zegt hij. „Het internationale aanzien en belang van de Turkse competitie zal sterk afnemen.”

Toch heeft voetbal in Turkije volgens alle geïnterviewden veel potentie. Het is een land met 83 miljoen inwoners en een jonge bevolking die gek is van voetbal. Geen enkele andere sport is zo populair. Miljoenen jongens dromen ervan profvoetballer te worden. Daar zit ongetwijfeld veel talent tussen.

Er zijn wel zaken nodig om dat talent te ontwikkelen, zoals goede coaches en trainingsfaciliteiten. „Die zijn tot op zekere hoogte ook aanwezig”, zegt McManus. „Neem Altinordu, een club uit de tweede divisie die al jaren een succesvolle voetbalacademie heeft. Veel prominente spelers, zoals Çaglar Söyüncü en Cengiz Ünder, zijn daar begonnen. Dit laat zien dat het wel degelijk kan.”