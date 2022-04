Dansende ster die ploft bij de polen

Astronomen hebben een nieuw soort sterexplosie ontdekt met behulp van NASA-satelliet TESS. De explosie vindt plaats op lichte sterren, zoals de zon, die opgebrand zijn. Al eeuwen wisten astronomen dat dit soort sterren soms explosies vertonen, waarbij het gehele oppervlakte van de ster opvlamt. Maar de nu ontdekte explosie is anders.

Daarbij ontploft een opgebrande ster niet over het hele oppervlak, maar alléén bij de polen. Het team astronomen, onder wie Nederlandse, noemden de nieuwe explosie micronovae en beschreven het deze woensdag in het blad Nature.

Wanneer een lichte ster het loodje legt, stort de kern ineen tot een compact bolletje, ongeveer zo groot als de aarde. Zo’n zogenoemde witte dwerg heeft nog maar een ding te doen: langzaam afkoelen. De witte dwerg wordt dan steeds minder helder.

Soms draaien zo’n witte dwerg en een andere ster rondjes om elkaar. Dat soort dansparen komt veel voor: in de Melkweg zijn er naar schatting zo’n honderd miljoen. Terwijl ze om elkaar heen draaien stroomt er gas – voornamelijk waterstof – van de ster naar de witte dwerg. Dat gas verspreidt zich als een laagje over het hele oppervlak van de witte dwerg. Al lang weten astronomen dat een gigantische explosie volgt als die laag te zwaar wordt.

Ons oog viel op drie merkwaardige lichtflitsen Paul Groot astronoom

Die explosie komt doordat de waterstofgaslaag door zijn massa diep de witte dwerg inzinkt. Een paar kilometer onder het oppervlak is het zó warm, zo’n miljoen graden Celsius, dat het waterstof fuseert tot helium. Daarbij vlamt het hele oppervlak weken- tot maandenlang op. Per danspaar vindt zo’n zogenoemde nova ongeveer een keer per tien tot duizend jaar plaats.

Volgens het gangbare idee kon de explosie alléén over het hele oppervlak plaatsvinden, omdat het gas uit de andere ster zich gelijkmatig zou verspreiden over de witte dwerg. Maar de nú ontdekte explosies vinden alleen plaats op de polen van de witte dwerg.

Dat komt doordat sommige witte dwergen een sterk magnetisch veld hebben. Dan volgt het gas magneetlijnen richting de polen. „Net als hoe het magnetisch veld van de aarde deeltjes van de zon naar de noord- en zuidpool leidt en daar het noorderlicht veroorzaakt”, zegt Paul Groot. Hij is astronoom aan de Nijmeegse Radboud Universiteit en de Universiteit van Kaapstad/SAAO én coauteur van de studie. Het magnetische veld houdt het gas op een pool, waar het uiteindelijk explodeert.

Het team gaf de explosie de naam micronova. De explosie duurt enkele uren. Ter vergelijking: volgens Groot wordt een hoeveelheid stermateriaal opgebrand ter grootte van „3,5 miljard grote piramiden van Gizeh”. Dat is weinig voor astronomische begrippen. Naar verwachting komen micronovae vaker voor dan novae: één keer per jaar per paar.

De TESS-satelliet voor de lancering in 2018. Hiermee zijn de waarnemingen gedaan. Foto NASA

„Het was een toevallige ontdekking”, zegt de astronoom. „In TESS-waarnemingen waren we op zoek naar iets anders, maar ons oog viel op drie merkwaardige lichtflitsen uit witte dwergen. We wisten al dat sommige neutronensterren, compacte overblijfselen van zware sterren, lokaal exploderen door een magnetisch veld. De lichtflitsen die daarbij ontstaan, lijken als twee druppels water op de lichtflitsen in de waarnemingen van TESS.” Inmiddels heeft het team zeven micronovae-paren gevonden.

Wat er met een witte dwerg gebeurt na een (micro)nova, is nog onduidelijk. Groot: „Het zou kunnen dat de witte dwerg zwaarder wordt door toevoer van waterstofgas van de andere ster. Of dat het juist afvalt door het wegduwen van gas tijdens de explosie.”