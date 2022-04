Dagjesmensen betalen vanaf 2023 voor toegang Venetië

Wie van plan is om Venetië te bezoeken voor een dagje uit, betaalt vanaf volgend jaar een toegangsprijs van maximaal 10 euro. Dat schrijft de Italiaanse krant Corriere del Veneto. Venetië wordt daarmee de eerste stad ter wereld die een toegangsbijdrage rekent, aldus burgemeester Luigi Brugnaro. Voor het zover is gaat deze zomer eerst een experiment van start waarbij toeristen, forensen en dagjesmensen hun bezoek via een speciale website moeten aanmelden.

Het plan om een bijdrage te vragen werd eind 2018 goedgekeurd door het Italiaanse parlement. Stadsbestuurders denken dat dit een belangrijke manier is om het massatoerisme in de gondelstad te beteugelen. Voor de coronapandemie, waarin het aantal toeristen flink daalde, ontving Venetië gemiddeld 30 miljoen gasten per jaar. Het afgelopen Paasweekend werden gemiddeld bijna 130.000 toeristen per dag geteld.

Experiment

Reden voor burgemeester Brugnaro om het plan nieuw leven in te blazen. Maandag maakte hij bekend komende zomer te zullen experimenteren met een aanmeldsysteem. Dat moet het bestuur van de wereldberoemde Noord-Italiaanse stad een beeld geven van het aantal mensen dat de historische binnenstad wil bezoeken.

Mensen de toegang weigeren is niet mogelijk, maar de stad kan bezoekers stimuleren (met kortingen, voorrang op de wachtrij) of ontmoedigen (met hogere toegangstarieven) de binnenstad op een specifiek moment te bezoeken.

Vanaf 2023 betalen dagjesmensen dus een toegangsprijs tussen 3 en 10 euro, afhankelijk van de verwachte drukte. Toeristen die tenminste een nacht in de stad overnachten, hoeven dan weer geen toegangsprijs te betalen omdat ze al toeristenbelasting hebben betaald. Uiteraard worden ook inwoners van de stad uitgezonderd van de maatregel tegen massatoerisme. De komende weken moet duidelijk worden wie nog meer vrijgesteld worden van de toegangsprijs, schrijft The Guardian, bijvoorbeeld ook mensen die op familiebezoek gaan of naar een uitvaart.