D66-prominent Van Drimmelen zegt lidmaatschap en baan op vanwege MeToo-affaire

Het prominente D66-lid Frans van Drimmelen zegt het lidmaatschap van de partij op en trekt zich terug uit zijn adviesbureau Dröge en Van Drimmelen. Dat meldt hij in een verklaring die hij heeft verstuurd aan het AD en het Parool. Van Drimmelen erkent „domme dingen” te hebben gedaan in het verleden en betuigt daarvoor spijt, maar zegt zich „met klem” niet schuldig te hebben gemaakt aan machtsmisbruik en seksuele intimidatie.

Afgelopen zaterdag kwam via de Volkskrant naar buiten dat het partijbestuur van D66 een rapport van onderzoeksbureau BING over grensoverschrijdend gedrag door Van Drimmelen al een jaar lang geheimhield. Een ander rapport, waarin Van Drimmelen wordt vrijgepleit, werd wel gepubliceerd. In dit rapport stond ook een reactie van partijleider Sigrid Kaag, volgens wie het rapport aantoonde dat „nergens blijkt dat in onze vereniging sprake is van een structureel onveilige omgeving”.

Het gepubliceerde rapport bleek echter niet de eindversie. BING benaderde daarna nog meer mensen, waarop drie weken later een in de woorden van de Volkskrant ‘vertrouwelijke bijlage’ aan het rapport werd toegevoerd. Hierin stond volgens de krant, die inzag had in het document, dat Van Drimmelen in 2015 en 2016 een vrouwelijke D66-medewerker zou hebben „gestalkt, bedreigd en gechanteerd”.

Verliefdheid en boosheid

Van Drimmelen zegt in zijn verklaring een buitenechtelijke relatie te hebben gehad, die in de zomer van 2015 ten einde liep. Daarna zou hij hebben getracht in gesprek te komen met de vrouw over het stuklopen van de relatie, en afspraken hebben willen maken voor het geval zij elkaar bij D66-evenementen tegen het lijf zouden lopen. Dit zou hij „te lang, te hardnekkig en soms bijzonder onaardig” hebben geprobeerd te doen. Ook erkent hij dingen te hebben gezegd die als dreigend ervaren konden worden. Hij wijt zijn acties aan gevoelens van verliefdheid en boosheid.

Volgens Van Drimmelen zijn in de media „enorm veel onwaarheden” gezegd en geschreven over wat er heeft voorgevallen. Hij zegt zich „vanwege de in de media ontstane hetze” genoodzaakt te zien terug te trekken uit zijn adviesbureau en al zijn maatschappelijke functies. Ook heeft hij zijn lidmaatschap van D66 opgezegd.

Onrust binnen partij

De onthulling van de Volkskrant leidde tot onrust binnen D66. Honderden leden ondertekenden een open brief met de oproep snel openheid van zaken te bieden. Na de publicatie in de Volkskrant kondigde het partijbestuur al aan de twee rapporten over Van Drimmelen „opnieuw te wegen”, maar dat was voor de ondertekenaars niet voldoende. Zij vinden het kwalijk dat het partijbestuur pas na publicatie in de media tot actie is overgegaan, terwijl het geheimgehouden rapport al meer dan een jaar geleden af was.

