Werk samen met bewoners, nieuw Rotterdams college!

Het vertrekkende college heeft de stad bestuurd met oogkleppen op. Er was geen plek voor nuance, wetenschap en adviezen voor een toekomstbestendige en gezonde stad. Evenmin was er oog voor de behoeften van bewoners. Er zijn zelfs mensen gedwongen uit huis gezet. Het is aan het nieuwe college zonder die oogkleppen te besturen. Ik doe een poging een brug van oud naar nieuw te maken door enkele accenten te benoemen.

Vorig jaar ben ik mij gaan verdiepen in de zogeheten Omgevingsvisie, waarin de lijnen worden uitgezet voor de toekomstige ontwikkeling van Rotterdam. Ik heb een zienswijze ingestuurd en heb ook ingesproken bij de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

Wat is er aan de hand? Er bestaan in Rotterdam geen toetsingscriteria voor de ontwikkeling van de fysieke buitenruimte. Alle gebiedsontwikkelingen worden alleen getoetst aan het wettelijke kader. Voor natuur en gezondheid (denk aan hitte, verkoeling), groen en biodiversiteit, bestaan daardoor geen kaders of normen. Natuur, water en de mensen hebben het nakijken. Het vertrekkende college doet voorkomen alsof het op alle fronten voorop loopt. In werkelijkheid doet Rotterdam niet wat nodig is. Deze conclusie stond aan de wieg van de stichting Rotterdam Natuurlijk!, waarvan ik nu de voorzitter mag zijn.

Hoe heeft het zo kunnen gebeuren? In de afgelopen collegeperiode is ingezet op stedelijke verdichting met een ambitie van 50.000 nieuwe woningen voor 2040, zonder dat is meegewogen wat dit voor de inwoners of de bestendigheid van Rotterdam betekent. Ter vergelijking: Barendrecht telt bijna 20.000 woningen. Rapporten van onder meer IPCC (klimaatpanel van de VN), KNMI, Deltares en het RIVM over de noodzaak om radicaal van koers te veranderen daalden onvoldoende in bij het college. In aanloop naar de introductie van de nieuwe Omgevingswet (die alle wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en milieuvergunningen moet regelen) werd zowel in een milieueffectrapport als in het Rotterdamse Omgevingseffectrapport een leefomgevingstoets uitgevoerd. Daaruit bleek dat het huidige beleid leidt tot verdere achteruitgang van natuur, gezondheid van mensen en dieren en leefbaarheid in de stad. Het zal nog warmer worden door de sterke toename van de ‘stenen massa’.

De gemeente neemt ogenschijnlijk geen klimaataansprakelijkheid, maar verkoopt wel de grond voor hoogste prijs

Er wordt veel hoogbouw gepland als oplossing voor het woningtekort. Terwijl hoogbouw vooral nadelen heeft: warmte blijft hangen en hoge gebouwen zijn zeer energie-inefficiënt door alle installaties. Grootste nadeel is het materiaalgebruik per vierkante meter gerealiseerd oppervlak, dat al snel twee tot drie keer zoveel is vergeleken met een vierlaags appartementsgebouw. De CO 2 -voetafdruk en de kosten lopen hierdoor enorm op, zeker als materialen schaars en duur zijn.

Veel plannen worden buitendijks gepland. Zoals in het Scheepvaartkwartier, Katendrecht en het Lloydkwartier. Deze gebieden zijn onbeschermd en schade aan bezittingen door water zijn voor de eigenaren, zo staat in de bestemmingsplannen. Tegen het advies van deltacommissaris Peter Glas in worden vergunningen verstrekt waarin wordt uitgegaan van een levensduur van 75 jaar van een gebouw. Hoe eerlijk is het naar de burger als de gemeente ogenschijnlijk geen enkele klimaataansprakelijkheid neemt maar wel de grond voor de hoogste prijs verkoopt? Havenbekkens worden gedempt, deze zandverplaatsingen kosten veel (fossiele) energie, terwijl de komende decennia méér ruimte voor water nodig is. Als de uitstoot van broeikasgassen niet wordt beperkt, ligt de zeespiegel in 2100 1,2 meter hoger dan begin deze eeuw.

Het nieuwe college erft een hele batterij ontwikkelingen én plannen die haaks staan op de adviezen van vele wetenschappers en instanties, maar wél voldoen aan de wettelijke kaders. Wat hiermee te doen? Het nieuwe college moet het vertrouwen van de burger terugwinnen door zich te houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Door de ambitie van 50.000 nieuwe woningen kan een streep: er is geen noodzaak, als je de statistieken op gebied van woningvoorraad en huishoudens bestudeert.

Welke mogelijkheden zijn er voor het nieuwe college? Woningen kunnen nog steeds worden toegevoegd, maar dan via hergebruik en herontwikkeling. Er staat veel vastgoed leeg. Behoud gebouwen, zoals de Pompenburgflat. Maar ook drijvende woningen bieden een oplossing, zie de watervilla’s in de Nassauhaven op Zuid.

Het belangrijkste: ga in gesprek met de Rotterdammer, zorg voor ‘burgermacht’, stel met bewoners, samen met wetenschappers, toetsingskaders op voor ruimte voor natuur en water. Om een voorschot te nemen, wil ik het nieuwe college én Rotterdammers wijzen op het burgerinitiatief Lloydpark: het plan om van de stenen vlakte op het Lloyd Multiplein een stadspark te maken. Vanuit onze stichting ondersteunen we dit. Als het hier kan, lukt het op meer plekken in de stad!

Diederik van der Mast is voorzitter van stichting Rotterdam Natuurlijk!