Camila Cabello op haar best met schallend koper

Latin pop Camila Cabello Familia ●●●●●

Dat half het hart van zangeres Camila Cabello (25) klopt in haar geboortestad Havana, zullen we nooit vergeten dankzij de van het zweet druipende zomerhit ‘Havana’ uit 2018, waarin Cabello’s licht-hese stem uitdagend op een loom pianoriedeltje leunde. Dat uitdagende hoor je op haar nieuwe, derde album Familia soms nog, zoals in de half-rap rond de refreinen in ‘Don’t Go Yet’, hoewel ze daarin meer associaties aan Gloria Estefan oproept dan aan hiphop. Op een goeie manier overigens: dat nummer is met al z’n koortjes en schallend koper werkelijk onweerstaanbaar.

Cabello beloofde haar meest eerlijke, persoonlijke album, en dat is dit soms. Ze vergrijpt zich af en toe aan al te inwisselbare tienerpop (‘Boys Don’t Cry’, of het duet met Ed Sheeran, ‘Bam Bam’). Veel beter is Cabello als ze de swing van de latinpop echt omarmt: ‘Don’t Go Yet’ springt overal bovenuit, maar het lukt ook in ‘Celia’, ‘Lola’ (met Orishas-zanger Yotuel), ‘La Buena Vida’ en het verleidelijke ‘Hasta Los Dientes’, met de Argentijnse zangeres Maria Becerra.