Bloedzuigers zijn net mensen

Op Goede Vrijdag speelde ik in Nepal voetbal met een boeddhistische monnik. Tégen een boeddhistische monnik, moet ik zeggen, want het ging hard tegen hard. De monnik – een jongen van acht, in donkerrode pij – noemde zichzelf Messi en deed die naam eer aan. Elke keer dat hij de bal door mijn benen speelde stak hij triomfantelijk zijn vuisten in de lucht. Binnen een kwartier stond ik 8-1 achter. Buiten adem ging ik zitten, in de schaduw van een elf meter hoog gouden Boeddhabeeld. Verderop schoten pubermonniken penalty’s; stuk voor stuk kanshebbers voor het nationale elftal.

Hoe kon het, vroeg ik een oudere monnik die naast me zat, dat ze zo vol overgave speelden – streefden boeddhisten niet juist naar gelijkmoedigheid? Hij lachte. „Dat spelletjes en gelijkmoedigheid niet samengaan is een westerse gedachte.” De kunst was, zo legde hij uit, om wel bezield te spelen, maar niet te hechten aan de uitkomst. Een verlies was net zozeer te vieren als een overwinning.

Ik knikte, zonder het te snappen. Onthechten is niet mijn sterkste kant. Ik wilde hem vragen naar zijn mening over het WK in Qatar, en over de Nepalese gastarbeiders daar. Van een man uit Kathmandu had ik gehoord dat hij duizenden dollars moest betalen om onder erbarmelijke omstandigheden te ‘mogen’ werken in de Golfstaat. Maar de gong voor het middageten klonk en de monnik verdween.

Ruim twee weken was ik in Nepal; het voelde als twee maanden. Ik had een bergtocht gemaakt en een jungletocht, met een paraplu tegen opdringerige tijgers. Ik had een meterslange python ontdekt, opgekruld onder een bankje, en rhododendronsap gedronken (giftig, bleek later).

Uiteindelijk maakten niet de avonturen maar de mensen de diepste indruk. Steeds weer besefte ik hoe westers mijn blik was, in termen van geld, liefde, duurzaamheid. Met Nepalese vrouwen wisselde ik frustraties over online dating uit, om pas later te begrijpen dat zij het niet hadden over Tinder maar over een app voor gearrangeerde huwelijken. Een Indiase jongen met wie ik bevriend raakte, schudde zijn hoofd toen ik over klimaatverandering begon. „Niet dat het ons koud laat, maar in een arm land met 1,4 miljard mensen ligt een oplossing niet zo voor de hand als jullie in het Westen denken.”

Ook het klooster was verwesterd: overal hingen flyers voor meditatieworkshops en yogaretreats. Na de lunch kwam monnik Messi weer naar me toe. We speelden, ik verloor. Na afloop zag ik een bloedzuiger op mijn enkel. Ik gilde. „Don’t kill it”, zei Messi. Eenmaal volgezogen zou de bloedzuiger loslaten. Ik ademde langzaam in en uit. Bloedzuigers zijn net mensen, hield ik mezelf voor. Ze bedoelen het niet kwaad, maar soms hechten ze zich te sterk.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur en schrijft elke woensdag een column op deze plek.

Nieuwsbrief NRC Wetenschap Op de hoogte van kleine ontdekkingen, wilde theorieën, onverwachte inzichten en alles daar tussenin Inschrijven