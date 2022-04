Airco in Italië pas aan vanaf 25 graden

Het belooft een lange, warme zomer te worden voor de Italianen, nu zonet de ‘operatie thermostaat’ is gelanceerd. Het voorstel hiervoor komt van de ecologisch ingestelde Vijfsterrenbeweging, die wil dat de airconditioning deze zomer niet lager mag staan dan 25 graden.

Deze nieuwe regel is een onderdeel van een energiedecreet dat het kabinet heeft uitgevaardigd en nog door de Senaat moet worden bekrachtigd. De nieuwe minimumtemperaturen voor het aanzetten van de airco gaan in op 1 mei. De maatregel duurt tot eind maart volgend jaar en bevat ook een maximumtemperatuur van 21 graden voor verwarming.

De bedoeling van de maatregel is om de nationale energierekening te drukken en tegelijk minder afhankelijk te worden van Rusland.

Italië voert nu nog 45 procent van zijn gas in vanuit Rusland. Die grote afhankelijkheid is de regering van premier Mario Draghi een doorn in het oog. „Wat willen we eigenlijk: vrede of airconditioning?” vroeg de Italiaanse premier onlangs retorisch. Met die oneliner wees hij de Italianen erop dat ze ook zelf hun gedrag kunnen bijsturen, en de energierekening kunnen verlagen door zuiniger te zijn met de airco en in de winter ook met de verwarming.

Vooralsnog moeten enkel scholen en andere openbare gebouwen de temperatuur van de airconditioning in de gaten houden. Zieken- en bejaardentehuizen vallen nog niet onder de nieuwe regel. Particuliere woningen ook nog niet, al gaan er stemmen op om dit te veranderen. Het is niet meteen duidelijk hoe streng de naleving van de regel straks wordt gecontroleerd, maar boetes zouden kunnen oplopen van 500 tot 3.000 euro.

Ook de temperatuur van de verwarming wordt straks begrensd. In openbare gebouwen mag het komende winter niet warmer zijn dan 21 graden. Nu al zijn er regels voor de verwarming in Italië, waaraan zeker in woonblokken met een collectieve verwarming moeilijk te ontkomen is. In Noord-Italië mag de verwarming bijvoorbeeld pas aan vanaf midden oktober, in het warmere zuiden pas op 1 december. Voor Rome is de ingangsdatum 1 november.

Door het aircoverbruik in openbare gebouwen in te perken wil de Italiaanse overheid het goede voorbeeld geven, in de hoop dat de burgers dat voorbeeld vrijwillig volgen. Volgens de zakenkrant Il Sole 24 Ore heeft bijna één op de twee gezinnen airco in huis. Door de temperatuur van koeling en verwarming te beperken, hoopt de overheid 2 tot 4 miljard kubieke meter gas per jaar te besparen.

Alternatieve leveranciers

Al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is de Italiaanse regering druk op zoek naar alternatieve gasleveranciers, om de afhankelijkheid van Moskou af te bouwen. Onlangs heeft premier Draghi een akkoord gesloten met Algerije voor extra gasleveranties via de gaspijpleiding TransMed, die via Tunesië tot in Sicilië loopt.

Woensdag vertrok een Italiaanse regeringsdelegatie naar Congo-Brazzaville en Angola, om ook daar energiecontracten te sluiten. Draghi, die positief heeft getest op corona, bleef in Italië, maar stuurde zijn ministers van Buitenlandse Zaken en Ecologische Transitie naar Afrika.

In een interview met de krant Corriere della Sera onderstreepte Draghi zondag dat Italië niet langer afhankelijk wil zijn van Russisch gas, en dat het land verschillende energiebronnen kan en zal aanwenden – een stuk sneller dan een maand geleden nog voor mogelijk werd gehouden.