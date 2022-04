Aandeelhouder Just Eat Takeaway: ‘Topman Jitse Groen is megalomaan en koppig’

Just Eat Takeaway.com-topman Jitse Groen is heus „best een goede bezorger van eten in Nederland en Duitsland”. Dat zegt Pieter Taselaar, topman van hedgefonds Lucerne Capital Management, dat tussen de 1 en 2 procent van de aandelen van het maaltijdbezorgplatform in handen heeft. „Maar als het gaat om overnames en rendement heeft hij geen idee. Van mij mag hij opstappen.”

Woensdag presenteerde het Amsterdamse maaltijdbezorgplatform Just Eat Takeaway (JET), eigenaar van Thuisbezorgd.nl, de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. Topman Groen kondigde aan te gaan onderzoeken wat te doen met JET’s worstelende Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub, dat geen vuist weet te maken tegen concurrenten UberEats en Doordash. JET benadrukte dat het nog niet duidelijk is of, en zo ja wanneer, Grubhub wordt verkocht.

Het was de zoveelste teleurstelling voor Taselaar, zegt hij in een telefonische reactie vanuit New York. Hij doet wat medeaandeelhouder Cat Rock Capital vorig jaar al deed: het management van JET tot de orde roepen, dat in de ogen van de aandeelhouders te weinig doet om het bedrijf weer de juiste richting op te krijgen.

Sinds de aankondiging van de overname van Grubhub in juni 2020 is JET driekwart van zijn beurswaarde kwijtgeraakt en zwelt de kritiek van aandeelhouders aan. Het bedrijf, dat net als concurrerende diensten moeite heeft om het bezorgen van maaltijden winstgevend te krijgen, is daarmee het slechtst presterende aandeel van de AEX-index.

Deze week geeft Groen in New York tekst en uitleg aan investeerders, onder meer aan Taselaar. Een van de onderwerpen op tafel: een artikel van persbureau Bloomberg, dat vorige week berichtte dat het bedrijf een vierdaagse skitrip (‘Snow Fest’) organiseerde naar het Zwitserse Arosa voor ruim vijfduizend werknemers, ondanks dat JET vorig jaar 1 miljard euro verlies maakte. Volgens Bloomberg kostte het reisje 15 miljoen euro, een bedrag dat JET woensdag „overdreven” noemde, zonder in te gaan op wat het dan wel had gekost. „Om misselijk van te worden”, aldus Taselaar.

Taselaar laat weten dat Lucerne Capital op de aandeelhoudersvergadering van JET op 4 mei tegen de herbenoeming van de raad van commissarissen (rvc) en financieel directeur Brent Wissink zal stemmen. Ook Groen, die het bedrijf ruim twintig jaar geleden oprichtte, hoeft van Taselaar niet terug te keren. „Zowel het management als de rvc heeft grove fouten gemaakt”, zegt Taselaar. „De hele tent moet ontmanteld worden.”

Lees ook dit interview met Jitse Groen: Takeaway-topman Jitse Groen: ‘Je kan toch niet meer van ons winnen’

Wat gaat er niet goed?

Taselaar: „Het is misgegaan toen JET Grubhub [voor 6,4 miljard euro] kocht. Een overname waar Groen al mee bezig was toen hij een jaar eerder nog werkte aan een overname van het Britse Just Eat. Hij heeft zijn bord te vol geschept. Ik begrijp niet hoe Jitse Groen denkt een bedrijf te kunnen leiden dat actief is van Amerika tot Australië met een middelmatig management. Ik weet niet wat die man bezielt.”

Grubhub wordt nu in de etalage gezet. Een stap vooruit?

„Ik vind het goed dat Groen toegeeft dat hij een fout heeft gemaakt door Grubhub in te lijven, maar hij onderschat de urgentie van het probleem. We moeten afstand nemen van Grubhub. En het gaat verder: Just Eat en de belangen in Australië moeten ook worden afgestoten. Het bedrijf is te snel gegroeid, zonder dat de infrastructuur daarvoor meegroeide.”

In hoeverre is Jitse Groen verantwoordelijk?

„Jitse Groen is megalomaan. Hij is in Nederland en Duitsland heel succesvol geweest en denkt vervolgens dat hij de hele wereld kan runnen. Hij is zelfverzekerd, hij is koppig en luistert niet naar meningen die voor dit bedrijf nu het beste zijn. Hij runt Just Eat Takeaway nog steeds als een start-up waar hij de grote baas is. Terwijl dit een beursgenoteerde onderneming is. Daar komen andere verantwoordelijkheden bij kijken. Die man kan zo niet doorgaan.”

Jitse Groen en Just Eat Takeaway wilden niet reageren.