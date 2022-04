‘What Do We See When We Look at the Sky?’: voetbal, toeval en bijna misgelopen liefde

What Do We See When We Look at the Sky? is een wonder van een film. En hij heeft bovendien de beste ‘meet cute’, de meest romantische ontmoeting van het jaar. Twee mensen passeren elkaar op straat. Ze botsen tegen elkaar aan. De een laat een boek vallen. De ander verontschuldigt zich. Ze vervolgen hun weg. Verkeerde kant op. Keren om. Botsen weer. En dat alles alleen gefilmd met de camera gericht op hun voeten. Wat er daarboven is gebeurd, in hun ogen, in hun hart, laat zich raden: dat is het moment waarop ze verliefd worden.

De tweede lange film van de Georgische regisseur Alexandre Koberidze (1984) werd vorig jaar op het filmfestival van Berlijn onderscheiden met de FIPRESCI-prijs van de internationale filmpers. Hij laat zich nog het beste omschrijven als een gedeconstrueerde romkom. Voordat Giorgi en Lisa hun happy end mogen beleven hopen we tweeëneenhalf uur lang dat die twee elkaar weer zullen treffen. Dat is nog niet zo eenvoudig, want na die eerste ontmoeting zijn ze beiden onherkenbaar veranderd. Letterlijk. Een vloek zorgt ervoor dat ze elkaar de volgende dag niet herkennen. Na dat eerste moment worden Giorgi en Lisa gespeeld door andere acteurs. Het is alsof Koberidze verder gaat waar Eternal Sunshine of the Spotless Mind ophield: is vergeten ooit wel echt mogelijk als het om liefde gaat?

„We worstelen allemaal met de vraag wat er zou gebeuren als we onze grote liefde mislopen. Niet herkennen. Voorbijlopen op straat. Met de vrees dat de persoon die voor ons is voorbestemd de verkeerde afslag neemt”, vertelt Koberidze tijdens een videogesprek. „What Do We See When We Look at the Sky? is een allegorisch verhaal over de liefde, een sprookje over de angst voor het boze oog, over toeval en noodlot. Ik wilde een verhaal vertellen met een magisch element. En tegelijkertijd het alledaagse tot in het absurde doorvoeren. We weten allemaal dat we door de liefde onherkenbaar kunnen veranderen. Is de liefde groter dan dat? Als je een film wilt maken over iets wat boven het leven uitstijgt, dan kun je dat het beste op de simpelst mogelijke manier doen. De toeschouwer kan er dan zelf mee op de loop gaan.”

En dus is What Do We See… ook een lome stadssymfonie, een ontdekkingstocht door de Georgische stad Koetaisi, waarin een bijzondere lichtval in een lege straat, passanten bij wie de camera even draalt en die allemaal hun eigen (liefdes)geschiedenissen hebben net zo belangrijk kunnen zijn als de omzwervingen van onze hoofdpersonen. Het is alsof je zelf verliefd bent, en eindeloos rondjes loopt in de hoop dat je geliefde vanzelf zal materialiseren. Maar zo eenvoudig is het niet. Koberidze: „Voor een film over een vloek is er ook een bovennatuurlijk element nodig om die weer ongedaan te maken. Ik gebruik daarvoor twee dingen die ik even magisch vind als de liefde: voetbal en cinema.”

De film speelt zich af tijdens het Wereldkampioenschap van 2014, toen Duitsland van Argentinië won. „Ik was zo teleurgesteld. Het is idioot dat je over een spel met een bal en tweeëntwintig spelers zo gepassioneerd kunt zijn. En als het voorbij is lijkt het bijna futiel. Ik wilde zo graag dat Messi zou winnen, dat ik er doodnerveus over was. Dus dat heb ik in deze film rechtgezet.” Het levert een van de beste voetbalsequenties op, met een bal die een eigen leven heeft, net zoals de rode ballon in Albert Lamorisse’ kinderklassieker, bijna een film in een film. Als een winnend doelpunt de chaos in het universum heeft hersteld, kunnen Giorgi en Lisa elkaar weer voor het eerst zien. Al is daar ook nog een kleine deus ex machina voor nodig.

„Het andere wonder in de film is de cinema zelf. Giorgi en Lisa worden weer verliefd dankzij een film waarin ze worden gevraagd twee geliefden te spelen. Ook de liefde is een ernstig spel. Maar dan zonder regels. En toch worden we er beter in door het te spelen. Ook film kan je het gevoel geven op een mysterieuze manier onherkenbaar veranderd te zijn. Hierna wil ik trouwens nog een film over de liefde maken, maar dan waarin maar een van de twee verandert. Wat denk je, is dat dramatischer of romantischer?”

Arthouse What Do We See When We Look at the Sky? Regie: Alexandre Koberidze. Met: Ani Karseladze, Oliko Barbakadze, Giorgi Ambroladze, Giorgi Bochorishvili. ●●●●●