Tijdens de vergadering worden we voortdurend geconfronteerd met ons eigen spiegelbeeld

In het Amsterdamse café De Pels is de wand achter de bar één grote spiegel die mij vóór de coronacrisis nooit was opgevallen. Vlak na de heropening van het nachtleven zat ik er met een vriend, en telkens staarden onze eigen hoofden, ingeklemd tussen de koffiemachine en een plankje wijnglazen, ons opdringerig aan. Laten we ergens anders gaan zitten, stelde ik na een tijdje voor. Want zo is het net alsof we in een Zoom-sessie zitten.

Zelfs na twee jaar videobellen heb ik in zulke meetings nog altijd het akelige trekje dat ik afgeleid word door mijn eigen gezicht. Hoe ik het ook probeer te ontwijken, telkens dwaalt mijn blik af naar dat postzegeltje met mijn eigen tronie. Niet omdat die zo betoverend is. Integendeel. Weinig is zo afschuwelijk als jezelf te zien terwijl je raaskalt, kwebbelt, voordraagt of discussieert. Onnodig druk gebarend, met verwrongen grimas en raar samengeknepen ogen ben ik juist het tegendeel van Narcissus die vooroverbuigt over de vijverrand. Mijn Zoom-zelf bezorgt me een ongemak vergelijkbaar met het terughoren van mijn eigen stem, waar ik me na een kwart eeuw interviews uittikken nog steeds niet mee heb verzoend.

In het café herkenden ze het wel. We zijn bevriend of in elk geval vertrouwd geraakt met de staatsieportretten van onszelf in badkamerspiegels en op selfies. We vertelden onszelf dat dit was hoe anderen ons zagen. Nu ontmaskerde de webcam dit als poses.

Voor het eerst werden we dagelijks geconfronteerd met een ongrijpbare entiteit, onszelf tíjdens een sociale ontmoeting. De anderen kenden ons al op die manier, maar zelf vingen we er hoogstens een glimp van op in zo’n barspiegel. Een scherm dat ons bewegende zelf toonde, kenden we verder alleen uit winkels en tankstations met monitors van een beveiligingscamera bij de ingang. Gedraag je, je wordt bekeken.

De blik in de spiegel is altijd „evaluerend, controlerend, corrigerend, ingedienstig andermans criteria”, stelt de Vlaamse psycholoog en hoogleraar Paul Verhaeghe in zijn boek Intimiteit (2018). Voor intimiteit met anderen zijn een goed zelfbeeld en gezonde eigenliefde een voorwaarde, schrijft hij, zolang dit niet doorslaat in narcistische ‘eigendunk’. Zo’n narcist lijkt door zichzelf bedwelmd, maar is feitelijk voortdurend in rivaliteit met anderen, ziet zichzelf door andermans ogen en heeft juist te weinig eigenliefde.

Met het ingeburgerd raken van videobellen als sociale interactie is er een nieuw instrument bijgekomen in de machinerie waarmee we onszelf disciplineren en verbeteren naar de blik van anderen. Veelzeggend is de tekst naast een instellingsvinkje bij Zoom: ‘Touch up my appearance’.

De onwennige catwalk van het nieuwe buitenseizoen

Op een van de eerste heldere voorjaarsdagen liep ik door het Haagse Beatrixkwartier, langs het gebouw van de Belastingdienst. Glazenwassers hingen in een bakje langs de gevel, net als bij veel andere glimmende kantoorgebouwen. Overal waren ze de spiegels aan het oppoetsen voor de onwennige catwalk van het nieuwe buitenseizoen.

Ineens viel het me op: vrijwel elke voorbijganger staarde onbeschaamd naar zijn eigen spiegelbeeld. Ik ook. Meer dan andere jaren trok mijn eigen gestalte-in-beweging mijn aandacht. Waren die inhammen nu al zo diep dat ik de strijd met cafeïneshampoo maar moest opvatten als vergeefs? Loop eens wat meer rechtop. Nee, niet meteen overdrijven! Zo loop je juist voor aap, man, als een zelfvoldane paljas. Juist, zo is het beter, hou dit vast.

Nu ik had kennisgemaakt met die sociaal acterende versie van mijzelf, ontstond vanzelf de aandrang om ook dat bewegende, ongeposeerde zelf te evalueren, controleren en corrigeren. Kom ik wel goed over? Of je jezelf nu onderschat of overschat, het is de zelfgerichtheid die je verhindert om ergens in op te gaan, om jezelf in iets of iemand te verliezen.

Hoe anders moet het sociale leven geweest zijn vóór de uitvinding van de spiegel. De Britse historicus Ian Mortimer wijdt in Millennium (2016), een geschiedenis van de westerse beschaving in het tweede millennium, een hoofdstuk aan de opkomst van een individualiteit waarvan de uitvinding van de glazen spiegel een belangrijke aanjager was. Metalen spiegels waren er al in de Oudheid, maar die kaatsten maar een vijfde van het licht terug. Vroege experimenten met glas waren duur en gaven evenmin goede kwaliteit. Pas bij de glasblazers in Venetië veranderde dat, wat spiegelbezitters aanmoedigde om op een andere manier over zichzelf te denken, aldus Mortimer. „Individualiteit zoals we die vandaag begrijpen, bestond niet: mensen begrepen hun identiteit alleen in relatie tot groepen – hun huishouden, hun landhuis, hun stad of parochie – en in relatie tot God.”

In de film Het is een schone dag geweest (1993) portretteert Jos de Putter zijn vader, die zijn hele leven boer in Zeeuws-Vlaanderen is geweest. Als de zoon vraagt naar hoe hij iets ‘persoonlijk’ heeft ervaren, blijft het stil. De man weet hoe het land erbij ligt, wat er moet gebeuren, wat de seizoenen doen, maar hijzélf? ‘Persoonlijk’? Dat hele concept is hem vreemd.

Illustratie Myrthe van Heerwaarden

Zo ongeveer moet het geweest zijn voordat de glazen spiegel in de veertiende eeuw werd geperfectioneerd op het glasblazerseiland Murano bij Venetië. De werking ervan moest strikt geheim blijven om geen concurrentie in het zadel te helpen. Frankrijk stuurde spionnen naar het eiland die het mysterie probeerden te ontrafelen. Spiegelmakers die Murano verlieten zonder toestemming konden de doodstraf krijgen. En velen stierven bij het inademen van giftige kwikzilverdampen. Want dat was het geheim, dat reflecterende laagje kwikzilver.

Daarna werd alles anders. Bolle Venetiaanse spiegels werden platte ingelijste die in de achttiende eeuw boven elke haard verschenen in een huis van stand. Fast forward naar de garderobespiegel, het spiegeltje in de autozonneklep, de selfiecamera, het interacterende Facetime- en Skype- en Zoom-gezicht.

Ach, die spiegelloze voorouders, die zichzelf hooguit als schim in een beekje waarnamen, en daarna ongehinderd op konden gaan in de melodie van een herdersfluit verderop in de vallei. Overbewustzijn heeft ons in een onttoverde wereld geworpen, waarin we exact weten hoe het hoort en welk gezicht we daarbij trekken. Genadeloos koppelt het selfiebeeld elke afwijking terug. Vandaar het verdwijnen van de alto’s, kakkers, punkers, grungers en gabbers uit de middelbareschoollokalen. Vrijwillig hulden ze zich in het uniform van hoodie, spijkerbroek en sneakers.

Zouden zulke hyperzelfbewuste individuen nog in staat zijn zich in elkaar te verliezen? Ik hoop het voor ze. Zonder jezelf te verliezen kun je vast nog wel iets beleven, maar kun je het ook ondergáán?

Oefen eerst zelfcompassie

Ik deed eens mee aan een workshop toneelmonologen vertolken, op een creatieve camping. De docente had mij eerder al, bij de lessen improvisatietoneel, een paar keer tevergeefs toegeworpen: „Laat je eens ráken!” (In mijn beleving even onuitvoerbaar als de bevelen ‘geniet!’ of ‘slaap!’), en ook nu, in een monoloog van Bertolt Brecht, wilde het maar niet overtuigend van de grond komen.

Net als die Zoom-sessies was dit een performance. Ik zag mezelf eventjes in het reflecterende chroom van de geluidsinstallatie. Maar ook zonder spiegelbeeld zou mijn zelfbewustzijn wel in de weg hebben gestaan.

De docente kreeg een ingeving. Of misschien is het een standaardregietruc. Ze zei: „Ga daar verderop eens springen en wild met je armen zwaaien.” Op de geluidsinstallatie zette ze keiharde muziek aan van Rammstein. „Nóg wilder…! Wim de Bie-achtig…!” Het was bloedheet. Het duurde zeker een minuut of vijf. Toen ik totaal buiten adem was, en doordrenkt van zweet, stopte ze de muziek abrupt. „Nu!”, riep ze. „Nu meteen die tekst!”

Die klonk subliem. Elk woord op de juiste plek, perfecte timing, opgeladen met emotie en betekenis… Het ging fantastisch goed. Tot het moment waarop ik dacht: wat gaat dit fantastisch goed. Die gedachte brak de flow waarin ik terecht was gekomen nadat al dat gespring mijn zelfbewustzijn had weggenomen. Er was simpelweg geen ruimte meer om me af te vragen of ik wel goed overkwam. Ik verloor mezelf in Brecht en liet me eindelijk raken.

Het was een paardemiddel. Er bestaan mildere remedies. Rondzoekend stuit ik op het concept van ‘the quiet ego’, van de Amerikaanse psychologen Jack Bauer en Heidi Wayment. Mensen met zo’n rustig ego hebben meer aandacht voor wat ze doen, ervaren een gevoel van verbondenheid met anderen, en meer empathie, en staan open voor persoonlijke groei.

Wayment gaf in een interview met Psychology Today eens een aantal tips om dat te bereiken. Oefen allereerst zelfcompassie. Begrijpen dat jouw eigen tekortkomingen, pijn en angsten vergelijkbaar zijn met die van anderen kan het ego relativeren. Daarnaast: je omringen met signalen die je ego tot rust brengen, zoals foto’s die herinneren aan momenten van mededogen. En tenslotte: plaats jezelf in een ruimer perspectief. Stel jezelf voor vanaf de grotere afstand van je hele leven tot nu toe, of vanuit de kosmos. In feite komt dit alles neer op de klassieke of stoïcijnse deugden van temperantia, gematigdheid, en prudentia, terughoudendheid, bijvoorbeeld bij het ingrijpen in zaken waar je toch geen invloed op hebt.

Maak je ego stil

Na de pandemie van het videovergaderen kunnen we daar één simpele maar effectieve tip aan toevoegen. Klik op ‘Hide Self View’ in je Zoom-instellingen. Ook Microsoft Teams heeft deze optie onlangs toegevoegd, nadat duizenden gebruikers geklaagd hadden.

In beide programma’s kun je die instelling trouwens pas veranderen tíjdens een meeting. Je ontkomt er dus niet aan dat je jezelf eventjes ziet. Maar ja, dat is zoiets als de vluchtige blik in de gangspiegel voor je de straat op gaat, en niet langer die irritante, permanente terugkoppeling, die zo’n meeting altijd meer laat lijken op een optreden dan op een echt gesprek. Het stille ego kan dan constateren: kennelijk blijft een deel van ons ongetemd en authentiek. Laten we dat vaststellen en er daarna niet zoveel aandacht meer aan geven.

Je ego stil maken, dat kan dus ook zonder Rammstein. Al blijven twee glazen wijn misschien nog wel de meest effectieve sluiproute. Het is vast geen toeval dat onze ik-gerichte cultuur er ook eentje is die zo categorisch naar de roes grijpt in sociale situaties.

Het café is juist de plek waar je onbevangen wilt zijn, jezelf vergeten, vrij van strenge terugkoppelingen, vrij van spiegels. Eenmaal aan een tafeltje groeide het gezelschap. Als vanouds, vol roddels, gedoe en verhalen. Even viel een bevriende uitgever, die was aangeschoven, stil. „God, wat heb ik dít toch gemist”, verzuchtte hij. „Al dit slappe geouwehoer.”