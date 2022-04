Veroordeling Marco Kroon voor incidenten tijdens carnaval blijft staan

De veroordeling van militair en oorlogsveteraan Marco Kroon blijft staan, zo heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. Kroon kreeg eind 2020 in hoger beroep tachtig uur taakstraf opgelegd voor het geven van een kopstoot aan een agent, en 120 euro boete voor wildplassen. De majoor ging in cassatie bij de Hoge Raad, maar zijn beroep werd afgewezen.

Kroon plaste in 2019 tijdens carnaval in Den Bosch verkleed als kikker tegen een hek. Toen hij hierop werd aangesproken door een agent, liet hij haar zijn geslachtsdeel zien en deelde hij een kopstoot uit. Tijdens het hoger beroep sprak het hof van een handeling die „kwetsend en beledigend” was voor de agent. De kopstoot werd hem „ernstig aangerekend”, gezien zijn voorbeeldfunctie als publiek figuur.

Voor het ministerie van Defensie was de vervolging van Kroon aanleiding om disciplinaire maatregelen te nemen. In mei 2020 werd hij voor zeventien maanden geschorst. Ook komt Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, in de toekomst niet meer in aanmerking voor een hogere rang.