Polo de Haas was veelzijdig en nieuwsgierig muziek-kunstenaar

Ergens halverwege de jaren zeventig moet het geweest zijn, in een suite aan de Willemsparkweg in Amsterdam. Pianist Polo de Haas trad op met basklarinettist Harry Sparnaay. Het duo noemde zich Fusion Moderne en speelde Looking Ears van de experimentele Nederlandse componist Ton Bruynèl. Het was ongekend en bijzonder, een versmelting van elektronische, akoestische en klassieke muziek.

Naast dit vooruitstrevende werk voerde Polo de Haas de sonates van Scarlatti, Skrjabin en Beethoven uit. Hij was in de jaren zestig op verzoek van Ramses Shaffy vaste pianist van Shaffy Chantant, bracht freejazz ten gehore en improviseerde. Een veelzijdig en nieuwsgierig muziekkunstenaar was hij. Zondag overleed De Haas in Amsterdam op 88-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking.

Polo de Haas werd op 25 september 1933 in Amsterdam geboren, waar hij aan het Amsterdams Conservatorium studeerde en daarna zijn studie voortzette bij Jacques Février in Parijs. Al tijdens zijn studiejaren klassieke muziek trad hij op in het Amsterdamse jazzcircuit. Ook was hij docent aan het Utrechts Conservatorium. Veel bekendheid verwierf hij in de jaren zeventig met het tv-programma ‘Spelen met muziek’. Later, in de jaren negentig, had hij zijn eigen muziekprogramma in de Kleine Zaal van het Koninklijk Concertgebouw en later in de Beurs van Berlage. Daarin brak hij een lans voor niet-westerse muziek, in een tijd dat dat niet vanzelfsprekend was. En op verrassende wijze betrok hij ook poëzie, film en beeldende kunst in zijn muziek. Zo bracht hij improvisaties op schilderijen, waarbij hij het publiek een hedendaags schilderij toonde, hij gaf er een korte uitleg bij en improviseerde vervolgens op de kleuren, vormen en de ritmiek van het werk. Op die manier transformeerde hij beeldende kunst tot muziek. Hij was een groot pleitbezorger van eigentijdse muziek, onder meer van Louis Andriessen en Theo Loevendie. Samen met jazzdrummer Pierre Courbois vormde De Haas het Gong Duo.

Als klassiek en modern pianist trad de Haas op over de hele wereld. Toch was het de improvisatie die hem zijn leven lang boeide en inspireerde. Tijdens de lockdown ontdekte hij in eigen huis een cassettebandje met improvisaties uit 1980, een vondst die leidde tot de nieuwe cd 1980 & 2020. Piano Improvisations. Een van zijn muzikale vrienden en helden was componist Simeon ten Holt, van wie hij veel werk op cd vastlegde, waaronder Soloduiveldans en het befaamde Canto Ostinato. Dit laatste voerde hij met pianist Keest Wieringa honderden malen uit en ze brachten het uit als cd. Dit leverde hen in 2001 een gouden bekroning op. Voor De Haas was dit een extra waardering, want hij was nauw betrokken bij de totstandkoming van dit meesterwerk.