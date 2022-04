Van BING mag er altijd iets vertrouwelijk blijven

In bestuurlijk Nederland geldt het bureau als hofleverancier voor integriteitsonderzoek, BING, het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Fraude, machtsmisbruik, antecedentenonderzoek of #MeToo: lokale bestuurscolleges, politieke partijen en andere (semi-)overheden weten de onderzoekers van BING te vinden als er affaires spelen die delicaat moeten worden afgehandeld.

Bij recente publiciteitsgevoelige affaires, zoals nu bij D66, maar eerder Volt, was BING verantwoordelijk voor het feitenrelaas. Bij Volt kreeg BING van het partijbestuur opdracht om klachten over grensoverschrijdend gedrag van het Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogğan te onderzoeken. Zij werd op 13 februari geschorst en uit de fractie gezet, op basis van een tussenrapportage van BING. Met Gündoğgan zelf hadden de BING-onderzoekers nog niet gesproken.

Bij D66 werd BING vorig jaar ingeschakeld om grensoverschrijdend gedrag van partijprominent Frans van Drimmelen te onderzoeken. Weinig aan de hand, concludeerde partijleider en fractievoorzitter Sigrid Kaag vorig jaar februari aan de hand van het openbaar gemaakte deel van het rapport. Maar een vertrouwelijk deel met pijnlijke details bleef geheim, tot de Volkskrant er afgelopen weekeind over publiceerde.

Kwestie van professionaliteit

„Wie dergelijk onderzoek doet, maakt daar op voorhand afspraken over”, zegt professor Hans van den Heuvel, emeritus hoogleraar integriteit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. „Je bedingt van tevoren dat niets van het onderzochte geheim blijft. Dat is een kwestie van professionaliteit.”

Daar wordt bij BING anders over gedacht: er kunnen zaken vertrouwelijk blijven. „We handelen onafhankelijk van de opdrachtgever”, zegt adviseur en partner bij BING Bart de Jong. „Maar het is altijd mogelijk dat iets vertrouwelijk blijft, dat is een belangenafweging. En er wordt alleen gerapporteerd aan de opdrachtgever.”

Rond de eeuwwisseling lieten grote adviesbureaus als KPMG een gat achter toen zij niet meer zo happig waren op integriteitsonderzoeken. Dat leverde te veel negatieve publiciteit op. Zoals het onderzoek naar het declaratiegedrag van oud-burgemeester Bram Peper van Rotterdam. Dat leidde tot vertrek van de PvdA-prominent, maar KPMG zelf werd achteraf, in 2002, berispt omdat ze in hun werk „ernstig tekort waren geschoten”: vormfouten in het onderzoek en de presentatie ervan.

Tegelijkertijd groeide de behoefte bij het lokale bestuur om integriteitsonderzoek en screening van ambtenaren. Gemeente Amsterdam richtte in 2001 een eigen Bureau Integriteit op, dat adviseerde en onderzoek deed. Veel andere gemeenten gingen in zee met BING. Oprichter in 2002 was accountant Jaap ten Wolde, die daarvoor 33 jaar werkzaam was bij KPMG en vooral naam maakte met het onderzoek naar het declaratiegedrag van oud-burgemeester Peper.

Machtsmisbruik

BING was oorspronkelijk onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, maar werd vanaf 2008 een commercieel bureau. Sindsdien is het formeel een particulier recherchebureau en dat betekent dat de negentien partners-onderzoekers onder de Wet op particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus vallen.

Ook BING moest zich in latere jaren voor de rechter verantwoorden. Onderzoeksbevindingen zouden te zwaar zijn aangezet, BING zou zelf schuldig zijn geweest aan machtsmisbruik en cliëntelisme of te weinig weerwoord. Zover na te gaan kregen de klagers bij de rechter nul op het rekest.

Nu is er discussie over het niet openbare deel van het rapport dat BING maakte voor D66. De partijtop moet op korte termijn duidelijk maken waarom de bijlage vorig jaar niet gepubliceerd is en wie van de inhoud op de hoogte was. Dan moet ook duidelijk worden welke rol BING gespeeld heeft bij die geheimhouding. De Jong vindt dat BING niets is aan te rekenen omdat in het openbare deel melding is gemaakt van het bestaan van de vertrouwelijke bijlage.