Tweede seizoen ‘Russian Doll’ is een heerlijke maar soms rommelige rit

„When the universe fucks with you, let it!” Het tweede seizoen van Russian Doll is net tien minuten bezig en het universum heeft de vaste grond alweer onder de voeten van Nadia Vulvokov (Natasha Lyonne) vandaan getrokken. Niet door haar keer op keer een gruwelijke dood te laten sterven en weer wakker te laten worden in de badkamer op haar 36ste verjaardagsfeestje, zoals in het eerste seizoen. Nee, ditmaal heeft de kosmos een manier gevonden die ‘erger is dan de dood’, aldus de roodharige New Yorkse niet veel later tegen Alan (Charlie Barnett), haar collega ‘speelbal van het universum’. Dus neemt ze maar een shotje in een louche kroeg in de East Village waar halfnaakte vrouwen op de bar dansen.

Minuten eerder is Nadia in de metro gestapt. Lijn zes naar downtown Manhattan. Op het perron is het 2022 maar eenmaal in het metrostel ziet ze rokende passagiers met hanenkammen en blauwe oogschaduw. Posters van de musical Cats en de film Sophie’s Choice hangen aan de wanden. „Is dit een eighties flash mob?”, vraagt ze eerst nog hoopvol. Maar als ze een paar minuten later uitstapt op Astor Place en omvergelopen wordt door een groepje Guardian Angels, de beroemde New Yorkse burgerwachten uit de jaren 80, weet ze genoeg. Ze zit opnieuw in een tijdlus. En ditmaal hoefde ze er niet voor te sterven, maar enkel een New Yorkse metro in te stappen.

Rommeliger

Heel veel meer over dit nieuwe seizoen van Russian Doll mogen we op verzoek van Netflix niet vertellen. Al willen we dat ook niet. Want deze zeven afleveringen zijn het beste te consumeren met zo min mogelijk voorkennis. Wat we wel kunnen verklappen is dat Lyonne dit seizoen niet alleen de hoofdrol speelt, maar ook showrunner is en meerdere afleveringen schreef en regisseerde. Samen met het schrijversteam is het haar wonderwel gelukt een heel logisch vervolg op dat eerste, uiterst succesvolle seizoen te vinden. Natuurlijk is het universum nog niet klaar met Nadia. En ook dit keer is er niemand die we liever zien worstelen met een fundamenteel concept als tijd, dan de New Yorkse met haar doorrookte stem en de ingetogen, nog steeds hopeloos onzekere Alan.

Waar het eerste seizoen een donkere, bloederige Groundhog Day was, speelt dit vervolg met elementen uit meerdere klassieke tijdreisverhalen uit de popcultuur. Klassiekers waar ook Nadia en Alan van op de hoogte zijn, waardoor ze de basisregels van het tijdreizen kennen (‘verander niets’, ‘kom jezelf in het verleden niet tegen’). Regels die vooral Nadia aan haar laars lapt. Omdat seizoen twee grootser in opzet is – ze reizen niet alleen verder terug in de tijd, maar tackelen onderweg ook grotere thema’s – is het wat rommeliger dan het eerste. Helemaal zeker weten wat er precies is gebeurd, doe je aan het einde van de zeven afleveringen wellicht niet. Maar dat neemt niet weg dat het een heerlijke rit is. De genialiteit van weleer haalt de terugkeer van Russian Doll niet, maar het komt aardig in de buurt.

Serie Russian Doll. Seizoen 2. Met: Natasha Lyonne, Charlie Barnett, Greta Lee. Netflix, 7 afleveringen van circa 30 minuten. ●●●●●