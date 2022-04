Turkse rechtbank veroordeelt rapper Murda bij verstek tot ruim 4 jaar cel

De Nederlands-Turkse rapper Murda is dinsdag door een Turkse rechtbank bij verstek veroordeeld tot 4 jaar en 2 maanden cel. Volgens de rechter in Istanbul verheerlijkte Murda in een aantal van zijn Turkstalige nummers drugsgebruik, zo melden Turkse media. De zaak is onderdeel van een campagne van de regering-Erdogan tegen publieke figuren als rappers en influencers, die zaken als drugsgebruik en dure auto’s verheerlijken. Daarmee druisen ze regelrecht in tegen de conservatieve islamitische waarden van de president.

In een reactie op zijn Instagrampagina zegt Murda dinsdag de uitspraak van de Turkse rechter niet te begrijpen. „Erg verdrietig. Voor de jongeren die naar mijn muziek luisteren, artiesten in het algemeen die zich vrij willen uiten”, aldus de rapper. Ook zegt hij van Turkije te houden en „trots te zijn” om Turks te zijn. „Dit alles is gewoon heel triest.”

De rapper, die in 1984 geboren werd in Amsterdam als kind van Turkse ouders en wiens echte naam Önder Dogan is, bevindt zich momenteel in Nederland en zal daardoor waarschijnlijk niet de gevangenis ingaan. Murda was ook tijdens het proces niet aanwezig in Turkije, maar verdedigde zich via zijn advocaat. Hij verdedigde zich door te zeggen dat hij is opgegroeid met de Nederlandse cultuur, waar het gebruik van middelen als wiet legaal is. „Rapnummers staan dicht bij straatjargon”, zo stelde Murda in zijn verklaring in de rechtbank. „Ik heb het niet gezegd om iemand tot misdaden aan te zetten.”

Murda werd in oktober vorig jaar op het vliegveld van Istanbul opgepakt toen hij daar net geland was om een concert te geven. De rapper is de afgelopen jaren erg populair geworden in Turkije; hij haalde met zijn muziek geregeld de top-drie van meest afgespeelde nummers van de Spotify-top-200. Hij bracht meerdere albums en singels uit in het Turks en werd jurylid bij het televisieprogramma The Voice Rap. Murda’s management stelde eerder dat het de Turkse justitie met name te doen was om het nummer ‘Eh Baba’, dat hij uitvoerde bij The Voice en waarin hij wiet verheerlijkt. „Ik rolde het gras en stak het aan. Het schudde me wakker, man”, zo zingt hij in het nummer.

