Turken beginnen lente-offensief tegen PKK in Noord- Irak

Turken werden maandag wakker met het nieuws dat hun leger een grote nieuwe militaire operatie was begonnen tegen de terreurbeweging PKK in Noord-Irak. De ochtendjournaals zonden beelden uit van Turkse commando’s die door gevechtshelikopters werden gedropt in de woeste bergen op de grens van Irak en Turkije. Van Turkse straaljagers die vermeende schuilplaatsen van de PKK bombardeerden. Van minister van Defensie Hulusi Akar die in uniform de natie toesprak.

De operatie richt zich op de Noord-Iraakse regio’s Zap, Metina en Avasin-Basyan, waar de PKK een uitgebreid netwerk van tunnels, schuilplaatsen, wapendepots en trainingskampen heeft aangelegd. De operatie wordt uitgevoerd door commando’s, die worden ondersteund door artillerie, drones, helikopters en straaljagers. Op de eerste dag van de gevechten zijn volgens het Turkse ministerie van Defensie zeker negentien PKK-strijders gedood en vier Turkse militairen gewond geraakt.

Preventief?

Minister Akar zei dat het militaire offensief werd gelanceerd omdat de PKK zich aan het hergroeperen was en voorbereidingen trof voor een „grootschalige aanval” in Turkije. Maar de onafhankelijke analist en onderzoeker Abdulla Hawez heeft daar zijn twijfels over. „Op deze manier probeert Turkije de operatie te presenteren als een preventieve actie”, zegt Hawez, die heen en weer pendelt tussen Londen en Erbil. „Maar het aantal aanvallen van de PKK in Turkije is de afgelopen jaren sterk gedaald.”

Hawez denkt dat de timing eerder te maken heeft met het begin van de lente, als de sneeuw in de bergen van Noord-Irak smelt. „Het is in feite een voortzetting van de operatie van vorig jaar, die moest worden afgebroken toen de winter begon”, zegt hij aan de telefoon. „Nu is het Turkse leger terug in dezelfde gebieden. Maar het zal niet makkelijk worden om de PKK daar uit te roeien, want het is een extreem bergachtig gebied waar de beweging zich decennialang heeft ingegraven.”

Het Turkse leger probeert grip te krijgen op Koerdische gebieden in Irak.

Sinds 2019 vertrouwt Turkije steeds meer op zijn luchtmacht, inclusief gewapende drones, om bases van de PKK in de bergen van Noord-Irak te treffen. En met succes: veel bevelhebbers van de PKK zijn gedood. Volgens de denktank Crisis Group bestond een derde van de 312 PKK-strijders wier dood is bevestigd in 2021 uit commandanten. Hierdoor veranderde de PKK van tactiek. Strijders gebruiken geen mobieltjes en andere elektronische apparatuur meer als ze door de bergen trekken.

Het nieuwe Turkse offensief wordt uitgevoerd in coördinatie met premier Barzani van de autonome Koerdische regio van Irak. Vorige week had president Erdogan een ontmoeting met Barzani, waarbij ook het hoofd van de Turkse inlichtingendienst aanwezig was. Maar volgens Hawez zijn de troepen van Barzani niet direct betrokken bij de strijd. „Ze proberen alleen de gebieden af te snijden waar de PKK actief is. Want directe steun zou kunnen leiden tot grote problemen voor Barzani in zijn eigen partij en met de Iraakse regering.”

De Turkse operaties kunnen in Noord-Irak op weinig steun rekenen. Volgens de onderzoeksgroep Airwars eist het conflict nu meer Iraakse burgerslachtoffers dan ooit, sinds in 2015 de wapenstilstand tussen Turkije en de PKK ten einde kwam. Met oogluikende steun van Barzani heeft het Turkse leger tientallen militaire bases opgezet in Noord-Irak, van waaruit militairen de bergen uitkammen. Tientallen burgers zijn gedood en honderden bergdorpen zijn leeggelopen vanwege de strijd.

Hawez is zelf afkomstig uit het gebied waar de Turkse operaties plaatsvinden. Familieleden wonen er nog steeds. „Veel mensen hebben landbouwgrond en vee. Maar het is moeilijk geworden om je in het gebied te verplaatsen. Turkse militairen trekken door de bergen en mensen zijn bang. Toch zijn er relatief weinig burgers gedood. Deels doordat veel dorpen zijn leeggelopen. En de Turken zijn voorzichtig, om te voorkomen dat hun operaties internationaal de aandacht trekken.”

Cynisme

Hoewel veel mensen in Noord-Irak zich uitspreken tegen de Turkse operaties en invloed in de regio, heerst er volgens Hawez ook veel cynisme over de Koerdische strijd voor zelfbeschikking. „Door de economische crisis hebben mensen op dit moment andere dingen aan hoofd”, zegt hij. „Het kan hen niets meer schelen. Velen zijn zelfs ronduit negatief over het idee van Koerdische onafhankelijkheid. Ze zeggen: ‘Het enige wat onze heersende klasse doet, is de olie stelen’. Als ik terugga naar Koerdistan zou ik blij moeten zijn om mijn familie weer te zien. Maar elke keer wordt het deprimerender.”