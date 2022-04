‘Hoe heb jij nou corona kunnen krijgen”, riep oudoom Karel triomfantelijk, „Jij bent altijd zo voorzichtig!” Ik kuchte terug dat ik dat inderdaad ben en dat dat geen garanties biedt wanneer je in een flat tjokvol leuke maar helaas ook erg aanhankelijke kinderen woont.

„Ha!” zei Karel, „Weet je waarom ik nog nooit corona heb gehad? Mensenhaat! Afstand houden is voor mij een peulenschil. Wie had dat ooit gedacht, dat misantropie zo goed was voor de gezondheid!”

Ik weet niet of hij doorhad dat ik toen maar ophing, voor hetzelfde geld zat hij nog minutenlang de ene na de andere zelffelicitatie in de hoorn te tetteren, maar ik kon het niet meer aan. Ik was jaloers, op hem, op iedereen die gezond was en die niet met koortsstuipen en rillingen op de bank lag. In maart 2020 heb ik vermoedelijk ook corona gehad – zelfde verschijnselen, koorts, malaise, geen smaak meer, gevoelloze voeten – maar ik had niet verwacht dat ik na alle vaccinaties en boosters weer zo ziek kon worden.

Een goed deel van het weekend bracht ik trillend op de bank door, mijn hoofd een bleek paasei dat de ene na de andere groene dooier op rochelde, ondertussen een morsecode aan hoestjes uitslaand. Ik probeerde maar niet te denken aan alle workshops, optredens en lessen die nu niet door konden gaan. Een kennis zei eens dat je als zelfstandige van ijsschots naar ijsschots springt om zo maar de financiële eindjes aan elkaar te kunnen knopen, maar ik voelde me inmiddels zo beroerd dat de toekomst alleen nog maar een kille lege zee leek.

In een poging tot afleiding sleepte ik mezelf ten slotte het balkon maar op, de zon in. Terwijl ik daar als een aangespoelde bultrug op adem lag te komen merkte ik dat mijn bovenburen thuis waren. Aan het projectielhoesten te horen zaten zij ook tjokvol Covid. „Aargh”, klaagde mijn bovenbuurman, „Ik ben zo hondsberoerd, en net nu ik al die projecten heb.”

Zijn huisgenoot kuchte terug dat ze even moesten uitzieken, het was gewoon niet anders.

„Ja maar”, begon de bovenbuurman weer, „het komt nu zo slecht uit, met werk en met –”

„HET LEVEN IS GEEN SERVICE”, onderbrak zijn huisgenoot hem.

Wow, dacht ik. Dat is een goede. Het leven houdt geen rekening met ons, is geen dienst. Maar in de tussentijd, als het even niet oplet, proberen we een plekje voor onszelf te maken, wat geluk van de randjes af te knabbelen, momenten van rust los te peuteren. Om te herstellen, tot het leven ons weer zal verpletteren. De rest van de dag ijlde ik verder, ziek maar kalm.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.