Strijders van de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk (DPR) hebben naar eigen zeggen de aanval geopend op de Azovstal-fabriek in Marioepol, waar Oekraïense militairen zich verschanst hebben. Dat heeft DPR-voorman Eduard Basoerin gezegd op de Russische staatszender Rossiya-1, meldt het Russische staatspersbureauRIA Novosti dinsdag. In welke mate de strijd rond de staalfabriek is verhevigd, is niet duidelijk. Volgens de Oekraïense autoriteiten schuilen er ook burgers in de staalfabriek, maar Basoerin ontkent dat.

In de fabriek in de belegerde havenstad bevinden zich leden van het Azovregiment en andere Oekraïense militairen. Volgens Rusland zou het een van de laatste nog te veroveren locaties zijn in Marioepol. Een adviseur van de burgemeester van Marioepol, Petro Andrjoesjtsjenko, zei zondag dat dat beeld niet klopt en dat nog op meer plekken in de stad gevochten wordt. Zowel Rusland als Oekraïne zegt dat de situatie in de Oekraïense havenstad en rondom de fabriek zeer ernstig is.

Het Russische ministerie van Defensie heeft dinsdag opnieuw een ultimatum afgekondigd aan de Oekraïense strijders in Marioepol om zich over te geven, meldt persbureau Reuters. Als zij tussen 14.00 en 16.00 uur (Moskouse tijd) de fabriek verlaten, zouden zij niet worden gedood. Zondag trokken de Oekraïners zich nog niets aan van een toen opgelegd ultimatum en besloten zij de stad te blijven verdedigen. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is Rusland maandag begonnen aan een grootschalig offensief in de Donbas-regio.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Separatisten zeggen aanval op Azovstal-fabriek te hebben ingezet