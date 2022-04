Russen sleutelen dik zes uur aan Nederlandse robotarm voor ISS

Terwijl Rusland op aarde een offensief tegen het Oekraïense leger inzette, klonk in de ruimte het kalme, technische Russisch van twee kosmonauten die tijdens een ruimtewandeling een Europees onderdeel installeerden op het internationale ruimtestation ISS. „Voordat je hem aandraait, zorg even dat de adapter goed tegen de arm aanzit... ja zo.”

Tijdens een ruimtewandeling van 6 uur en 37 minuten begonnen Oleg Artemjev en Denis Matvejev met de installatie van de European Robotic Arm (ERA), een robotarm van 11,3 meter en zeven draaiende gewrichten die zware onderdelen kan verplaatsen buiten het ISS. ERA is gebouwd onder leiding van Dutch Space in Leiden (inmiddels Airbus Defence and Space Netherlands). De kosten van 360 miljoen euro zijn voor twee derde door Nederland gefinancierd.

„Het was prachtig om voor het eerst onze robotarm in de ruimte te zien”, zegt Philippe Schoonejans, projectleider van ERA bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Schoonejans en collega’s volgden de vorderingen bij Estec, het ESA-centrum in Noordwijk, via een beveiligde videoverbinding met de Russische missieleiding even buiten Moskou.

Veertien jaar uitstel

„We zouden anders daar gezeten hebben, maar sinds de inval reist niemand meer naar Rusland”, zegt Schoonejans. Na de Russische inval in Oekraïne kwam de samenwerking in het ISS op losse schroeven te staan. Dmitry Rogozin, de door Vladimir Poetin aangestelde directeur van de Russische ruimtevaartorganisatie, dreigde zelfs om het ISS neer te laten storten boven Europa of de VS, al bleven concrete daden uit.

Inmiddels hebben NASA- en ESA-directeuren aangekondigd dat de samenwerking in ISS, een project van Rusland, de VS, Canada, Japan en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, als een van de weinige voorlopig doorgaat. De robotarm is op 21 juli 2021 gelanceerd, bevestigd aan de Russische ISS-module Nauka, na een uitstel van veertien jaar wegens technische problemen met die module.

Tijdens de ruimtewandeling zijn onder andere beschermende thermische dekens van ERA verwijderd, en is een adapter geïnstalleerd waarop vrachten klaargezet kunnen worden voor vervoer met ERA. Er volgen nog vier ruimtewandelingen door Russische kosmonauten om ERA verder te installeren en te testen. „Hij is bedoeld om lasten tot acht ton te verplaatsen in gewichtloze omstandigheden”, zegt Schoonejans, „dat kun je niet echt testen op aarde, al hebben we wel heel veel gesimuleerd.”

Je zit in een log ruimtepak, alles zweeft weg Philippe Schoonejans projectleider

Na een eventuele reservemissie van de Italiaanse ESA-astronaut Samantha Christoforetti moet ERA in augustus zijn eerste echte klussen gaan aanpakken: het installeren van een grote radiator, een soort koelpaneel waarmee de Nauka-module overtollige warmte kan wegstralen. Daarna volgt de installatie van een luchtsluis, waardoor apparatuur voor wetenschappelijke experimenten naar buiten gebracht kan worden.

Een van de daarna volgende onderdelen is een platform aan het uiteinde van ERA, waarop een ruimtewandelaar kan staan als op een hoogwerker. Tijdens de ruimtewandeling van gisteren werden handvatten op ERA bevestigd, voor het geval dat de robotarm zou uitvallen, en de ruimtewandelaar zich met de hand in veiligheid moet brengen.

Schoonejans: „Die grepen kregen ze eerst niet goed vast. Bij zo’n relatief eenvoudige taak kun je zien hoe lastig het werken tijdens een ruimtewandeling is. Je zit in een log ruimtepak, alles zweeft weg, en die handschoenen zijn dik en onhandig. Er werd op een gegeven moment zelfs met de hand op een handvat geslagen. Maar het is ze wel gelukt.”