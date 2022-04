Rusland verandert van tactiek met offensief in Donbas

Rusland heeft in de nacht van maandag op dinsdag het lang verwachte offensief op de Donbas ingezet, aldus de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Dinsdag viel Rusland Oekraïense stellingen aan langs de gehele, bijna vijfhonderd kilometer lange frontlinie in de oostelijke regio.

Moskou zei in de eerste uren van de aanval meer dan duizend doelen bestookt te hebben. Rusland meldde dat het niet alleen aanvallen had uitgevoerd in de Donbas, maar ook in de zuidelijkere regio rond Mykolaiv. Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, is de „speciale operatie”, zoals het Kremlin de oorlog noemt, daarmee een nieuwe fase in gegaan.

Militair analisten verwachten dat Rusland nu een andere aanpak zal volgen. In de eerste weken van de oorlog nam Moskou veel risico’s door snel met tanks en helikopters diep door te dringen in vijandelijk gebied. Zo’n aanval liep meer dan eens fout, met veel slachtoffers en beschadigd materieel tot gevolg. Nu zou Rusland systematischer te werk gaan. Volgens het Pentagon heeft Rusland duizenden militairen extra naar Oekraïne verplaatst.

Er is vrijwel geen diplomatiek overleg meer tussen de strijdende partijen. Zo lukt het volgens Oekraïne al drie dagen niet om nieuwe vluchtroutes voor Oekraïense burgers uit belegerde steden af te spreken. Een van de leden het Oekraïense onderhandelingsteams zei dat het Russische offensief serieus vredesoverleg onmogelijk maakt. De Franse president Emmanuel Macron zei dat zijn contact met de Russische president Vladimir Poetin was verbroken.

Het Westen stuurt intussen meer en zwaardere wapens en zwaarder materieel. Zo maakte Nederland bekend nu ook pantservoertuigen te willen leveren. Eerder beloofde Tsjechië al tanks. De Amerikaanse president Joe Biden beloofde Kiev onlangs extra wapens ter waarde van 800 miljoen dollar, waar onder helikopters. Zelenksy bedelt al weken om zwaarder materieel om in te zetten in de Donbas.

De Russische minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, beschuldigde het Westen ervan er alles aan te doen om het conflict te laten voortduren. De levering van steeds meer wapens duidt er volgens hem op dat het Westen probeert Kiev zo ver te krijgen dat Oekraïne doorvecht tot de laatste man. Rusland zou, zei hij, niets anders willen dan de zelfbenoemde separatistische ‘volksrepublieken’ in de Donbas, Donetsk en Loehansk, te bevrijden.

De westerse coalitie hield dinsdagmiddag videoberaad op verzoek van de Amerikaanse president Joe Biden. Aan het gesprek namen de leiders van G7 deel, de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie, evenals de baas van de NAVO en de leiders van Polen en Roemenië. Op de agenda stond de vraag hoe Rusland aansprakelijk gehouden kan worden voor de agressie en welke zwaardere wapens geleverd kunnen worden.

Opmerkelijk is daarbij de positie van kanselier Olaf Scholz. Duitsland, nu voorzitter van de G7, remt in Europa al weken de discussie af over een importstop voor Russische olie en Russisch gas, en houdt ook de levering van zware wapens aan Oekraïne door Duitsland tegen.

Traineren

Waar Scholz met de aankondiging van de ‘Zeitenwende’ kort na het begin van de oorlog nog een voortrekkersrol leek te willen innemen – Duitsland zou wapens leveren en bovendien fors in de eigen defensie investeren – lijkt Duitsland nu juist acties in internationaal verband te traineren.

Dergelijke beschuldigingen wees Scholz dinsdagavond resoluut van de hand. Scholz roemde in Berlijn de grote eensgezindheid van het Westen om Oekraïne financieel en militair verder te blijven ondersteunen. „Onze geslotenheid zou door niemand in twijfel moeten worden getrokken. Daarmee wordt alleen de Russische president gesterkt.”

Daarmee reageert hij impliciet op critici in buiten- en binnenland die vinden dat Duitsland niet genoeg doet. Niet alleen de oppositie in Berlijn vindt het handelen van Scholz too little too late, maar ook uit de eigen regering klinkt kritiek. Minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock (Groenen) zei dat dit niet de tijd is voor uitvluchten en dat Duitsland zware wapens moet leveren.

Leveranties van verschillende modellen tanks uit Duitsland werden tot nu toe gedwarsboomd door de minister van Defensie Christine Lambrecht (SPD), met ruggensteun van Scholz. Scholz herhaalde dinsdagavond dat de depots van het Duitse leger te leeg zijn om verder materieel uit eigen voorraad te leveren, en dat bovendien Oekraïners niet zomaar Duitse tanks kunnen bedienen. Scholz is er een voorstander van dat Oost-Europese landen zulk materieel leveren en de Duitse wapenfabrikanten dan op termijn de Oost-Europese bestanden kunnen aanvullen. Verschillende wapen-experts noemden dat argument – dat Oekraïners niet overweg zouden kunnen met Duitse tanks – eerder een „uitvlucht”: dat zou binnen enkele weken te leren zijn.