Juist voor het Achtuurjournaal stopt mijn televisie ermee. „Plaats de goede smartcard”, staat op het beeld. Met enige moeite vind ik het telefoonnummer van het kabelbedrijf. Ik krijg een vriendelijke jongere dame aan de telefoon. Ik leg het probleem uit. Zij vraagt op een licht verwijtende toon: „Rookt u?” „Ja, hoezo?” „Haalt u dan de kaart uit het kastje, en veeg deze eens goed schoon!”

Wie schetst mijn verbazing: probleem opgelost. Helaas wel te laat voor het Achtuurjournaal.

