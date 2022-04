Rusland in actie om eigen economie te redden

In reactie op de westerse sancties wil Rusland de begrotingsuitgaven verder opschroeven en de rentes verder verlagen. Dat heeft de president van de Russische centrale bank Elvira Nabioellina maandag verklaard tegenover het Russische parlement.

Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de Russische economie als gevolg van de sancties vanwege de oorlog in Oekraïne dit jaar met 11 procent krimpt. Daarmee gaat Rusland momenteel de grootste economische crisis door sinds begin jaren negentig. De economie van Oekraïne krimpt overigens met een veelvoud daarvan: met 45 procent, zo verwacht het IMF.

„De tijd dat we kunnen teren op onze reserves komt ten einde”, zei Nabioellina tegen het Russische parlement via een videoverbinding. „We komen in een periode waarin we ons moeten gaan richten op alternatieve bedrijfsmodellen.”

Producten uit vorige generaties

De hoogste baas van de Russische centrale bank doelde daarbij onder meer op een versnelling van de vervanging van buitenlandse valuta, zoals dollars en euro’s, naar handel in roebels. Russische bedrijven moeten zich „aanpassen”, aldus Nabioellina. „En bedrijven moeten gaan zoeken naar nieuwe handelspartners, of teruggaan naar het maken van producten uit vorige generaties.”

Volgens Nabioellina gaan die aanpassingen van de economie gepaard met stijgende prijzen van goederen. De inflatie in Rusland was in maart maar liefst 17 procent. Nabioellina zei niet van plan te zijn de inflatie te veel in te gaan dammen, om te voorkomen dat Russische bedrijven geen prikkel meer zouden voelen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

De impact voor de Russische economie is daarmee, ook volgens de Russische regering, in een nieuwe fase gekomen. Raakten de westerse sancties tot nu vooral de financiële markten, inmiddels komt ook de impact op de reële economie van Rusland steeds meer in zicht.

In de Russische hoofdstad Moskou is dat al volop zichtbaar. De burgemeester van Moskou, Sergey Sobyanin, schreef maandag in een blog dat de exodus van westerse bedrijven Moskou (12,5 miljoen inwoners) waarschijnlijk zo’n 200.000 banen gaat kosten.

Heil zoeken in Europa

Onder meer Shell, Heineken, Booking.com, Uber, McDonald’s en Apple hebben hun kantoren in Rusland gesloten als gevolg van de oorlog in Oe-kraïne. De hoofdstad stelt nu in samenwerking met de nationale overheid een fonds van zo’n 37 miljoen euro ter beschikking om de bevolking te helpen, bijvoorbeeld om personeel om te scholen.

Daar komt bij dat ook Russische bedrijven kampen met vertrekkend personeel als gevolg van de westerse sancties. Het gaat bijvoorbeeld om hoogopgeleid IT-personeel, dat Russische technologiebedrijven massaal de rug toekeert en hun heil zoekt in Europa.

Vorige maand bleek uit onderzoek van de Russische belangenvereniging voor techwerknemers RAEK, dat tussen de vijftigduizend en zeventigduizend techwerknemers Rusland hebben verlaten. In april zouden daar nog eens honderdduizend werknemers bij komen.