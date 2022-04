Paulien Cornelisse maakt veel aanstalten, maar echte diepgang blijft uit

‘Gaf jij niet les op die school?” De vraag is gericht aan Paulien Cornelisse (46), die ontkennend antwoordt. „Écht niet?”, is de vervolgvraag van de voorbijganger. Cornelisse vertelt erover in haar vijfde voorstelling Aanstalten. Ze kan zich eindeloos verbazen over de tweede vraag. Alsof er een kans is dat zij nu zou zeggen: „Oh ja, tóch wel!”

Communicatie is een diepe fascinatie van cabaretier en schrijver Paulien Cornelisse. Ze is een van de mensen die kan zeggen van haar hobby haar beroep te hebben gemaakt: zowel in haar theaterwerk als in haar boeken worden talige kwesties uitgebreid ontleed en geanalyseerd. Wees op je hoede als je met Cornelisse in gesprek treedt, ben je geneigd te denken. Dat valt gelukkig mee, ze geeft je geen veeg uit de pan bij een als/dan-fout. Het gaat Cornelisse vooral om taal als sociaalpsychologisch fenomeen: waarom zeg je ‘ja’ als een dokter vraagt ‘bent u hier bekend mee?’, terwijl ‘nee’ het antwoord is waarmee je de waarheid zou spreken.

Het is een voorbeeld uit het eigen leven gegrepen, in Aanstalten vertelt Cornelisse hoe ze bij een chirurg belandde nadat een tv-kijker haar op afstand had gediagnosticeerd met schildklierkanker. Deze tv-kijker was een ‘chirurg in ruste’, een persoonsomschrijving die Cornelisse uiteraard niet onbesproken voorbij kan laten gaan. Het klonk verontrustend, vond ze, „een beetje als een slapende vulkaan”.

Schildklier

Cornelisse vertelt het verhaal over haar schildklier (een orgaan met een „breed palet aan verantwoordelijkheden”) in delen. Het beschadigd zijn van haar exemplaar ziet ze als veroorzaker van een verminderd functioneren: de afgelopen periode heeft ze vooral veel „aanstalten” gemaakt. Cornelisse heeft geestige observaties over het woord aanstalten („wanneer je zegt: ‘zullen we zo langzamerhand maar eens aanstalten gaan maken?’, dan zeg je eigenlijk: we komen hier nooit meer weg”), maar het is jammer dat ze niet komt tot diepere bespiegelingen over het fenomeen. Hoewel Cornelisse voortdurend het idee geeft dat je op het punt staat wat belangrijks te weten te komen, is het uitblijven daarvan onbevredigend.

Tussen de samenhangende verhalen over schildklierkanker (het gezwel bleek later goedaardig – geen kanker) en het maken van aanstalten door, raakt Cornelisse vaak wat gekunsteld afgeleid door kleine kwesties (bijvoorbeeld: een opsomming van woorden die beginnen met ‘kn-’). In het begin is dat leuk, maar op den duur gaat dit vervelen. Simpelweg vervelend is het dat Cornelisse wéér begint over het taalfenomeen waarbij men ‘ja’ uitspreekt terwijl er hoorbaar ingeademd wordt. In eerder werk werd deze kwestie al uitgebreid besproken en ondanks een bescheiden aanleiding om dit opnieuw te doen, wekt de tijd die ze ervoor uittrekt de suggestie van een gebrek aan nieuwe ideeën.

Gelukkig blijft er in Aanstalten genoeg over. Het live kneden van een dorodango (‘een Japanse modderbal’) ondersteunt Cornelisses verhaal op een mooie manier. Daarnaast kan je het best aan haar overlaten om een potje geestig te associëren. Zo vertelt ze over een Amerikaanse duiker die werd opgeslokt en weer uitgespuugd door een walvis, waarmee hij de eerste persoon werd die kon zeggen „letterlijk uitgekotst te zijn”. Naar aanleiding van de nieuwsfoto bij het bericht komt Cornelisse tot een opmerkelijke overeenkomst tussen kantoorklerken en de dinosauriërs. Cornelisse: „Doodzonde eigenlijk dat de Tyrannosaurus rex buiten kantoortijden heeft geleefd.”

Cabaret Paulien Cornelisse: Aanstalten. Gezien: 14/4, Theater de Veste. Tournee t/m 2/7. Info: pauliencornelisse.nl ●●●●●