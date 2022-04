‘Ook OMT-voorzitter Van Dissel communiceerde via privémail over coronabeleid’

OMT-voorzitter Jaap van Dissel heeft geregeld zijn privémail gebruikt voor communicatie over het coronabeleid. Dat meldt de Volkskrant dinsdag. Van Dissel gebruikte een Gmail-adres voor contact met onder meer bewindslieden, ambtenaren, OMT-leden en medewerkers van het RIVM. Eerder kwam al naar buiten dat voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) zijn privémail gebruikte voor werkgerelateerde communicatie.

Lees ook: Minister De Jonge gebruikte eveneens zijn privémail. Hij bood twintigmaal ‘oprechte excuses’ aan en mocht aanblijven.

Volgens Van Dissel maakte het gebruik van zijn privémailadres zijn werk „gemakkelijker”, zo laat hij via een RIVM-woordvoerder weten aan de Volkskrant. Dit vanwege de „grote hoeveelheden” e-mails die hij tijdens de coronacrisis ontving. Bij de RIVM-systemen kon het „lang duren” om in te loggen en lukte het niet altijd om bijlagen mee te sturen. De systemen waren dan ook „niet altijd even bruikbaar”, aldus Van Dissel.

Het gebruik van een privémail voor officiële communicatie levert veiligheidsrisico’s op en kan zorgen voor een gebrek aan transparantie. Mails die via privéaccounts zijn verstuurd, worden vaak niet gearchiveerd in overheidssystemen. Ook worden ze niet altijd vrijgegeven als iemand een beroep doet op de Wet openbaarheid bestuur (Wob).

‘Te vertrouwelijk’

Het RIVM stelt dat Van Dissel nooit vertrouwelijke stukken via zijn privémailadres stuurde. De Volkskrant constateert dat „sommige bijlagen” in mails van Van Dissel bij Wob-verzoeken als „te vertrouwelijk” zijn bestempeld om vrij te geven.

Begin april moest voormalig gezondheidsminister De Jonge zich in de Tweede Kamer verantwoorden voor het versturen van werkgerelateerde communicatie vanuit zijn iCloud-account. Ook hij verweerde zich door te stellen dat de systemen van het ministerie te complex waren. Volgens het RIVM was de kritiek op De Jonge aanleiding voor Van Dissel om in de toekomst enkel nog zijn werkmail te gebruiken.