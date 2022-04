Vijf OMT-leden blikken terug bij het afschaffen van de laatste maatregelen

Hij herkende haar wel, de collega die klinisch viroloog Menno de Jong van Amsterdam UMC afgelopen maand op een congres tegenkwam. Maar waarvan ook alweer? Ze bleken samen in het Outbreak Management Team (OMT) te hebben gezeten. De Jong had haar alleen gezien op een scherm, ze bleek korter dan hij zich had ingebeeld.

Nu de samenleving weer open is en ook wetenschappelijke congressen weer doorgaan, ontmoeten sommige OMT-leden elkaar voor het eerst. Eigenlijk zou er in het najaar al een uitje zijn, naar een tentoonstelling over historische pandemieën in het Rijksmuseum, maar dat werd afgelast nadat de musea op advies van nota bene het OMT werd gesloten.

Sinds maart is het OMT voorlopig opgeschort – vorige week stuurde Jaap van Dissel nog wel een advies naar het ministerie, waarin stond dat mondkapjes ook niet langer op drukke plekken gedragen hoeven te worden, maar dat was niet namens het OMT maar namens het RIVM. Het kabinet neemt dat advies over, werd dinsdag bekend.

NRC blikte terug met vijf OMT-leden op de afgelopen twee jaar.

Slecht nieuws

Dat het OMT een belangrijke rol kreeg na de uitbraak van het coronavirus, was niet meer dan logisch, stelt Karin Ellen Veldkamp, arts-microbioloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Bij andere uitbraken, van koorts en antibiotica-resistente bacteriën, kwam er óók een OMT samen, en dat werkte goed. Maar niet eerder kwam het OMT zo lang en zo vaak bij elkaar.

Soms hadden de OMT-leden het idee dat het kabinet zich wel érg graag achter de adviezen van het OMT verschuilde. Viroloog Menno de Jong had bijvoorbeeld twijfels bij de rol die OMT-voorzitter Jaap van Dissel zo nu en dan had in de persconferenties. „Hij stond dan naast de ministers. Uiteraard was het belangrijk om een inhoudelijke toelichting te geven, waarom het nodig was dat er nieuwe maatregelen genomen werden. Maar hij was ook een brenger van slecht nieuws.”

Ze ergerden zich ook regelmatig aan de vragen die het kabinet aan het OMT stelde. „Er kwam dan een adviesvraag waar de gewenste richting al in zat opgesloten”, zegt hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh. Karin Ellen Veldkamp zag de adviesvragen „steeds gedetailleerder” worden. Dat was met name het geval in september 2020, toen na een rustige zomer het aantal besmettingen weer snel opliep. De OMT-leden herinneren zich een weekeinde waarin premier Mark Rutte met zijn belangrijkste ministers en adviseurs in het Catshuis had besloten dat de horeca eerder dicht zou gaan en het maximum aantal bezoekers thuis omlaag moest naar drie. Dat leek een voldongen feit, terwijl het OMT ná die bespreking nog moest vergaderen. „Alsof we bij het kruisje moesten tekenen”, stelt kinderarts Károly Illy van het Rivierenland Ziekenhuis in Tiel. Veel OMT-leden vonden de plannen van het kabinet op dat moment niet ver genoeg gaan om de golf te stoppen. Sommigen vonden dat er een avondklok ingevoerd moest worden.

Het OMT besloot daarop niet langer op maandag, maar op vrijdag te vergaderen, vóór het Catshuisoverleg op zondag. Dat werkte beter, zegt Menno de Jong. „Het gevoel: dit moet er gebeuren, geef er even goedkeuring aan, werd minder.”

Mediaoptredens

Zou de ouderenzorg beter af zijn geweest als die sector een vertegenwoordiger als Diederik Gommers had gehad? Het was een vraag die hoogleraar Cees Hertogh kreeg toen hij werd geïnterviewd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De OVV oordeelde in een rapport hard over de ramp die zich tijdens de eerste golf in de verpleeghuizen afspeelde. Intensivist Gommers, ook OMT-lid, kwam vaak in de media om te vertellen hoe het in de ziekenhuizen ging – daar ging de meeste aandacht naartoe. De ouderenzorg kreeg veel minder media-aandacht. „De IC is sexy, ouderenzorg niet”, zegt Hertogh. Hij erkent dat hij zelf ook wel „terughoudender” dan Gommers was tegenover de media. Toch heeft hij ook weleens met hulp van de media iets voor elkaar gekregen. Na een onderzoek naar de verspreiding van het virus in verpleeghuizen adviseerde het OMT om veel vaker te testen en meer mondkapjes en andere beschermingsmiddelen in te zetten. „De minister wilde het advies niet direct in de persconferentie overnemen. Toen heb ik gezegd: EenVandaag en Nieuwsuur zitten klaar om onze adviezen te publiceren.” Het werkte: bij de persconferentie bleek dat het kabinet de adviezen toch had overgenomen.

Ook Karin Ellen Veldkamp verscheen nauwelijks in de media. Ze heeft er begrip voor dat collega’s dat wel deden. „Er was een enorme behoefte aan verduidelijking van de adviezen.” De vele mediaoptredens van sommige OMT-leden waren wel een pijnpunt. „En het is ook wat anders als OMT-leden zich distantiëren van het advies”, zegt Hertogh. Namen willen de OMT-leden niet noemen, maar ze hebben zich allemaal gestoord aan optredens van een aantal leden dat in het openbaar zei: ‘Dit staat in het advies, maar ik ben het er niet mee eens.’ Sommige OMT-leden wilden dat hun voorzitter Jaap van Dissel daartegen actie zou ondernemen. Maar hij had niet veel mogelijkheden: hij kon niemand een spreekverbod opleggen en mensen hooguit streng toespreken.

Károly Illy vertelt dat hij weleens over een mediaoptreden is aangesproken door Van Dissel. De kinderarts schoof regelmatig aan bij talkshows. Zijn dubbelrol vond hij soms „lastig”. „Ik ben ook voorzitter van de Vereniging voor Kindergeneeskunde. Ik moet vanuit die positie opkomen voor kinderen. Het zou kunnen dat ik die rol in de media soms heb vermengd met mijn rol als OMT-lid.” Er zijn, zegt Károly Illy, „twee of drie momenten” geweest waarop hij zijn excuses heeft aangeboden aan Van Dissel „omdat ik iets onhandigs had gezegd”. Dat ging telkens over de sluiting van scholen, waar hij tégen was terwijl die maatregel wel werd geadviseerd door het OMT. Zijn excuses werden geaccepteerd.

Lange termijn

Het OMT kwam door de lange duur van de crisissituatie aan sommige vraagstukken te weinig toe, vindt Anja Schreijer, tot voor kort hoofd algemene infectieziekten van GGD Amsterdam en nu medisch directeur bij het Pandemic & Disaster Preparedness Center van het Erasmus MC. „We hadden vroegtijdig de dialoog met de maatschappij moeten aangaan”, zegt ze. „Waarom houden mensen zich minder goed aan de regels? Is er te weinig kennis? Heeft het te maken met taalbarrières? De sociale wetenschappen hadden óók gelijk aan de start van de pandemie moeten klaarstaan.”

Maar wat ze vooral miste bij het OMT was een blik op de toekomst en denken in scenario’s. „Het heeft te lang geduurd voor we ons realiseerden dat in het OMT geen lange termijn besproken werd”, zegt zij. „Het is daar niet voor ingericht.” In november 2020 gaf ze al een presentatie aan het OMT over scenario’s waarop het land zich moest voorbereiden, maar dat kreeg geen vervolg.

In januari van dit jaar organiseerde ze daarom zelf, met een klein groepje OMT-leden, in Utrecht een speciale bijeenkomst over dit thema. Naast de andere OMT-leden waren onder meer Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, en topambtenaar Mark Roscam Abbing aanwezig.

De bijeenkomst leidde tot een plan voor de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers (D66). Eén van hun aanbevelingen was om naast het OMT een ander team te zetten, dat kijkt naar de maatschappelijke en economische impact. Minister Kuipers nam dat advies ter harte en kondigde afgelopen maand aan dat er een Maatschappelijk Impact Team komt.

OMT-voorzitter Ook Jaap van Dissel communiceerde via privémail over coronabeleid Jaap van Dissel heeft als voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) geregeld zijn privémail gebruikt voor communicatie over het coronabeleid. Dat bevestigt het RIVM dinsdag na berichtgeving van de Volkskrant. Van Dissel gebruikte een Gmail-adres voor contact met onder meer bewindslieden, ambtenaren, OMT-leden en medewerkers van het RIVM. Eerder kwam al naar buiten dat voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) zijn privémail gebruikte voor werkgerelateerde communicatie. Hij bood twintigmaal ‘oprechte excuses’ aan en mocht aanblijven. Volgens Van Dissel maakte het gebruik van zijn privémailadres zijn werk „gemakkelijker”, laat hij via een RIVM-woordvoerder weten aan de Volkskrant. Dit vanwege de „grote hoeveelheden” mails die hij tijdens de coronacrisis ontving. Bij de RIVM-systemen kon het „lang duren” om in te loggen en lukte het niet altijd om bijlagen mee te sturen. De systemen waren „niet altijd even bruikbaar”, aldus Van Dissel. Ook De Jonge verweerde zich door te stellen dat de systemen van het ministerie te complex waren. Het gebruik van een privémail voor officiële communicatie levert veiligheidsrisico’s op en kan zorgen voor een gebrek aan transparantie. Mails die via privéaccounts zijn verstuurd, worden vaak niet gearchiveerd in overheidssystemen. Ook worden ze niet altijd vrijgegeven als iemand een beroep doet op de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Het RIVM stelt dat Van Dissel nooit vertrouwelijke stukken via zijn privémailadres stuurde. De Volkskrant constateert dat „sommige bijlagen” in mails van Van Dissel bij Wob-verzoeken als „te vertrouwelijk” zijn bestempeld om vrij te geven.