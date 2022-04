Nieuw-Lekkerland doet wat Jezus zou doen

Wat zou Jezus doen? In Nieuw-Lekkerland, een dorp aan de Lek ten oosten van Rotterdam, stellen veel inwoners zich die vraag bij een lastige beslissing. In het geval van vluchtelingen uit Oekraïne zou Jezus zijn deur openen voor mensen in nood en hen gastvrij ontvangen. En dus wappert nu overal in het dorp van ruim negenduizend inwoners de Oekraïense vlag. 146 Oekraïners worden hier sinds begin maart opgevangen, op 49 adressen.

Nieuw-Lekkerland had al een band met Oekraïne. Sinds 1998 komt er elke lente een bus vol kinderen uit de stad Zjytomir die in de Alblasserwaard zes weken in gastgezinnen verblijven. Het verblijf wordt georganiseerd door de Stichting Christian Children Relief. De kinderen draaien mee met de gezinnen, gaan naar school, er zijn uitjes naar dierentuin, strand en speeltuin.

Toen Rusland eind februari Oekraïne binnenviel, was het bijna tijd voor het jaarlijkse bezoek. Er lag al een draaiboekje klaar, dat moest worden aangepast tot ‘handleiding opvang vluchtelingen’. Vanaf de kansel in de kerken van het dorp werd de Nieuw-Lekkerlanders gevraagd wie kon helpen. Halsoverkop kwamen ze uit Oekraïne, al in de eerste week zo’n vijftig mensen: enkele kinderen die toch al zouden komen, nu mét broertjes, zusjes en moeders. Of volwassenen die ooit als kind naar Nieuw-Lekkerland kwamen en nu op de vlucht waren met hun eigen kinderen.

Pleegmoeder

De 29-jarige Lisa Karpliuk, die twintig jaar geleden in Nieuw-Lekkerkerk logeerde, kwam met haar 18-jarige zusje Bogdana uit Kiev. Ze kregen onderdak in het hetzelfde huis als Lisa twintig jaar geleden toen ze hier als kind kwam – haar Nederlandse ‘pleegmoeder’ is nu 75. Marina Khrinyuk (35) kwam met haar zoontje van bijna vier mee met een vriendin die al eerder in Nieuw-Lekkerland was. Ze wonen nu bij Els en Jan, vertelt ze. „Die zijn heel lief.”

Haar man Gerard wilde absoluut helpen, vertelt Hennie Prins. Ze hebben zelf vijf kinderen, dus ze moesten inschikken. Hun negenjarige dochter stond haar kamer af, toen was er plek voor Lesia Zhinevych,docent Engels in Oekraïne. En voor haar twee kinderen, dochter Karyna van negentien en zoon Artem van dertien. Gerard ging ze midden in de nacht ophalen in Amersfoort, waar ze met de trein aankwamen. De schoonzus van Lesia, woont met twee kinderen bij de buren. Twee huizen verderop zit een nicht van Lesia.

Lesia geeft les aan Oekraïense kinderen op de basisschool in het dorp – niet alleen haar eigen vak Engels, ook andere vakken. Én ze geeft via Zoom les aan kinderen ín Oekraïne. Hennie Prins: „Dus ze verveelt zich niet.” Studente Karyna wil zo snel mogelijk aan het werk. En Artem vermaakt zich wel nu hij een beetje gewend is en een fiets heeft.

Leen Breedveld is voorzitter van de Stichting Christian Children Relief, maar nu al een maand spin in het web van de opvang. Of beter gezegd: man op de fiets. De hele dag fietst hij van het ene gastgezin naar de andere. Een rol die hij niet per se ambieerde, maar op zijn pad kwam. Het gaat hem goed af. Iedereen die íets met de vluchtelingenopvang te maken heeft, belt Leen.

Hoe onbaatzuchtig de Nieuw-Lekkerlanders hun deuren openden voor de vluchtelingen, overdonderde zelfs hem. Hij verwijst naar Jezus’ verhaal over de barmhartige Samaritaan (uit het Evangelie van Lucas) die een slachtoffer van geweld wél hielp. Maar dan nog, je moet het wel dóen.

De eerste scheurtjes

Nu alle leegstaande kamers, rommelzolders en tuinhuisjes gevuld zijn, worden ook de eerste scheurtjes zichtbaar. Eén gezin ontving in een tussenwoning een moeder met vijf dochters. Twee weken later arriveerden de vader en een zoon – „allebei best grote mannen”, zegt Leen Breedveld. Dat is pittig. Oekraïners zijn meestal heel beschaafde en gezellige mensen, zegt Breedveld, die zelf ook verschillende keren in Oekraïne logeerde. „Maar soms voelt iemand zich na een tijdje gast in je eigen huis.” Hij zegt: „Je moet als gastgezin eerst goed voor jezelf zorgen, dan lukt het beter om voor anderen te zorgen. Ook dát zie je terug in de bijbel.”

Hoe ga je om met mensen die niet gewend zijn elke dag samen om half zes samen te eten? En zeg je er wat van als kinderen om tien uur nog op zijn? Spreek je af wanneer de badkamer vrij is? „Het schuurt soms vanwege kleine irritaties”, zegt hij. „Hoeveel hagelslag doe je op je brood?”

Leen Breedveld heeft vijftig bedden beschikbaar voor als het ergens spaak loopt. Hij heeft er al een paar keer gebruik van gemaakt. Voor het gezin van acht is mogelijk binnenkort woonruimte beschikbaar in een naastgelegen dorp.

Daarnaast overlegt hij met de gemeente over bsn-nummers en voor een verzekering, werk en een bankrekening. De jonge kinderen gaan naar de basisschool in het dorp en krijgen daar les van Oekraïense juffen – die zaten ook tussen de vluchtelingen. De dertig tieners zitten in een schakelklas in Dordrecht.

In de kerk krijgen de volwassenen taalles van vrijwilligers. Het zijn eenvoudige zinnetjes die Jacqueline van den Berge met hen oefent. „Wie bent u?”, „Welke dag is het vandaag?” Van den Bergen: „Het gaat nog moeizaam. Het gaat me meer om een beetje warmte uit te stralen. Ik knik ze vriendelijk toe zodat ze zich welkom voelen.”

Een gereformeerde kerk heeft haar kerk beschikbaar gesteld zodat Oekraïners daar zondagmiddag samen kunnen komen. Leen Breedveld is sleutelbewaarder. Hij opent de deur, drinkt koffie en sluit de deur na afloop. „Je doet wat je kan”, zegt hij. „Dat is ook wat Jezus zou doen.”

