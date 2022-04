Nicolas Cage parodieert zijn eigen parodie

Weinig sterren schoppen het tot internetmeme. Keanu Reeves die ergens opduikt en dan behulpzaam, nederig en attent blijkt te zijn. Bill Murray die ergens de situatie prettig komt ontregelen. Nicolas Cage (58) die uit zijn plaat gaat.

Cage is dit jaar terug met respectabele hits: Pig en nu The Unbearable Weight of Massive Talent. Beide films tot op zekere hoogte zelfparodie van een acteur die allang een parodie van zichzelf leek geworden.

Rond 2010 begonnen ze op te duiken op YouTube: compilaties van Cage’ hysterische acteermomenten. Het werd een cliché. De losgeslagen, soms belachelijke acteerstijl van Cage is niet van gisteren: zie zijn ‘meet cute’ in 1987 met Cher in Moonstruck, waar hij na een bizarre uitbarsting zijn eigen keel dreigt door te snijden: „Bring me the big knife!” Maar inmiddels ga je op voorhand al uit van zo’n ontluisterende explosie; zijn hitfilm Pig bouwt daar zijn hele spanningsboog op. Wanneer ontploft Cage? (Spoiler: nooit.)

Noem het overacting, noem het onbevreesd, maar na decennia van naturalisme en understatement lijkt Cage’ operateske stijl weer in zwang te raken. Understatement scoort niet in compilaties, en ook niet op TikTok. En überhaupt: „Ja, dit is echt, maar het is niet interessant”, zweepte Stanley Kubrick ooit Jack Nicholson op tot excessiever acteren in The Shining. Het werd Nicholsons meest memorabele rol.

Geur van nepotisme

Nicolas Cage heet eigenlijk Nicolas Kim Coppola; hij is de neef van regisseur Francis Ford en speelde begin jaren tachtig in diens films: Rumble Fish en Peggy Sue Got Married. Met zijn artiestennaam wilde hij de geur van nepotisme verdrijven – zijn talent deed dat pas echt. Na markante rollen bij onder meer de gebroeders Coen (Raising Arizona) en David Lynch (Wild at Heart) groeide hij in de jaren negentig uit tot een onwaarschijnlijke actieheld in blockbusters als Face/Off, Con Air, The Rock en National Treasure. Onwaarschijnlijk, want Cage is zo uitgesproken: meer karakteracteur dan ‘leading man’. Tussendoor won hij een Oscar als gedoemde alcoholist in het kitscherige Leaving Las Vegas (1995).

In zijn hoogtij-jaren trok Cage aandacht met excessieve aankopen: zeer zeldzame comic books, een dino-schedel, een slang met twee koppen, de Lamborghini van de sjah van Perzië. Materiële geldingsdrang omdat hij als zoon van een literatuurprofessor opkeek tegen de weelde van oom Francis Ford Coppola tijdens zijn logeerpartijtjes in Napa Valley, denkt hij nu.

Wat Cage nekte was zijn onroerend goed: talloze villa’s en herenhuizen, twee kastelen, een eiland in de Bahama’s, het ‘spookhuis’ van seriemoordenaar Delphine LaLaurie. De kredietcrisis van 2008 bracht hem in zwaar weer, waarna Hollywood door een aantal flops het vertrouwen in Cage verloor. Cage bleef achter met een belastingschuld van 6,3 miljoen dollar.

Overdrive

Om dat af te betalen acteerde Cage in overdrive. Na 2010 stond hij in 43 films, het gros daarvan actievluggertjes voor video on demand. Maar niet louter rotzooi: Cage gaf ongetest talent een kans, sleurde gesjeesde regisseur en scenarioschrijver Paul Schrader door zijn magere jaren, maakte culthits als Mandy en Color Out of Space. En bewees in Joe en Pig dat hij ook raad wist met understatement. Al bleef Cage’ instinct barok, zonder een spoor van ironie: Cage meent wat hij doet.

Zijn belastingschuld betaalde hij in 2019 af met zijn salaris voor actiekomedie The Unbearable Weight of Massive Talent, deze week in de bioscoop. Daarin speelt hij een crisisversie van zichzelf, failliet en uitgerangeerd. Al ontkent hij een pompeuze drammer vol zelfmedelijden te zijn die zijn kinderen in verlegenheid brengt op hun verjaardag.

In de film wil de gesjeesde Cage stoppen met acteren, maar het Chateau Marmont-achtige hotel waar hij verblijft eist 600.000 dollar achterstallige huur op. Dus accepteert de acteur het aanbod om een fan, olijfoliemagnaat Javi Gutierrez, voor een miljoen dollar te helpen met een script. Op Mallorca ontbolstert dan een warme bromance, met lsd-trips en samen huilen bij familiefilm Paddington 2. Maar Gutierrez’ concern blijkt een dekmantel voor de wapenhandel van diens maffianeef. Cage laat zich door de CIA overhalen te infiltreren en belandt in het type actiefilm waarvoor Hollywood hem niet langer vraagt.

Stoorzender is zijn alter ego Nicky, een digitaal verjongde hallucinatie gemodelleerd naar de jonge, manische Nicolas Cage uit 1990. Deze Nicky werkt in op zijn laagste instincten: „Je bent een superster, geen homoseksuele oom in een stomme arthousefilm!”

Nicolas Cage met Pedro Pascal in ‘The Unbearable Weight of Massive Talent’. Foto Katalin Vermes/Lionsgate

Critici houden van meta en zien The Unbearable Weight of Massive Talent als de definitieve wederopstanding van Nicolas Cage. Zou het? Als komedie is hij onderhoudend, maar melig. Voor Cage staat weinig op het spel; Jean Claude Van Damme speelde zichzelf in JCVD (2008) pas echt ontluisterend als actieheld op retour die in een gijzeling belandt. Dat lijkt een inspiratie voor deze film; Cage’ alter ego Nicky lijkt geleend uit Birdman, waarin een nuffige Michael Keaton wordt achtervolgd door visioenen van de macho superheld die hij ooit speelde.

Maar hoezo heeft Nicolas Cage een comeback nodig? Was hij ooit weg dan?

Actiekomedie The Unbearable Weight of Massive Talent Regie: Tom Gormican. Met: Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Jacob Scipio. ●●●●●