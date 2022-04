Na zes minuten en veertien seconden wint Sparta alsnog het inhaalduel tegen Vitesse

„De zenuwen zijn niet anders dan anders”, appt Sparta-rechtsback Dirk Abels (24) ’s ochtends om 10.30 uur. „Ik zit nu nog thuis aan een koffietje, met gezonde spanning.”

Toch zal de wedstrijd die hij acht uur later moet spelen wel degelijk anders zijn. Niet alleen voor hem, maar voor alle spelers van de Rotterdamse club. Alsmede voor trainer Henk Fraser. Die mag dan al vier decennia in de voetbalwereld rondlopen, stoïcijns en nuchter als hij is, nooit eerder stapte Fraser de bus in voor een wedstrijd die zo kort zou duren als die bij Vitesse van dinsdagavond.

De te spelen tijd: zes minuten en veertien seconden.

Zo lang moest er begin maart nog worden gespeeld toen de eredivisiewedstrijd werd gestaakt wegens wangedrag van Vitesse-fans. Daarna had Sparta niet meer verder willen spelen, met als gevolg dat het anderhalve maand later dus opnieuw naar Arnhem moet afreizen. 250 kilometer voor 374 seconden voetbal. Met maar één doel: tegenhouden.

Sparta, hekkensluiter in de Eredivisie, stond namelijk met 0-1 voor toen de wedstrijd werd gestaakt. Je kon op dat moment denken dat de KNVB Sparta de drie punten zou toekennen, maar zo werkt het profvoetbal niet. Zo belangrijk als een zege voor Sparta is in deze fase van het seizoen, zo cruciaal kan het voor de andere degradatiekandidaten zijn als de club dinsdag alsnog een doelpunt tegen krijgt.

Trainingspartij van zes minuten

Sparta’s plan? „Strijden en overleven”, aldus Abels. Klinkt makkelijker dan gezegd, weet trainer Henk Fraser. Toen hij maandag een trainingspartij van precies zes minuten liet spelen, zag hij het nodige misgaan. Er werd gescoord, precies wat niet mag gebeuren. Abels: „Hij was boos.”

Om de wedstrijd toch zo gewoon mogelijk voor te bereiden, vertrekt de spelersbus dinsdag om 13.50 uur richting Arnhem. Zoals gewoonlijk wordt onderweg nog gestopt voor een sportmaaltijd en rustpauze. Ditmaal bij het hotel op het KNVB-terrein, waar sommige spelers een kamer opzoeken om te rusten. Abels niet. Hij wordt loom van slapen en kaart liever met zijn vaste clubje, met Bart Vriends, Aaron Meijers en Michaël Heylen. Boerenbridge. Oftewel: zoveel mogelijk slagen binnenhalen.

Op dat moment, zo’n drieënhalf uur voor de aftrap, zijn de spelers doordrongen van de ernst van hun opdracht. Maak vooral geen domme overtredingen, heeft Fraser hen ingeprent. Abels: „Dan krijg je vrije trappen tegen en kan Vitesse heel gevaarlijk worden.”

Ongeveer een uur voor de wedstrijd betreden de spelers van Sparta het veld voor een korte inspectie. Sommigen voelen even aan het gras. Anderen drinken koffie uit een kartonnen bekertje. De spelers van Vitesse werken zich dan al een half uur in het zweet. Zij werken een training af voor de zes minuten, geen gewone warming-up zoals de spelers van Sparta.

Dezelfde spelers moeten spelen

Op de tribune is dan al het nodige gegrinnikt om de merkwaardige vertoning die Vitesse-Sparta op voorhand al is. „Het is allemaal wat hè”, zegt de gastvrouw die journalisten op hun plekken wijst. De laatste keer dat zo’n kort restant van een wedstrijd werd uitgespeeld was in 1969. Xerxes/DHC tegen DOS. Twee minuten.

„Dit is bizar”, zegt scheidsrechter Bas Nijhuis als hij ESPN voor de wedstrijd te woord staat. Hij vertelt dat alle spelers die in maart op het veld stonden, in principe ook nu moeten spelen. Tenzij zij geblesseerd zijn én daarvoor een medische verklaring hebben ingediend bij de KNVB.

ESPN zendt de zes minuten live op tv uit. Er zijn zes camera’s aanwezig, net zoveel als anders. Ook de vier EHBO’ers staan keurig op hun post, terwijl de stadion-dj kort voor de aftrap gewoontegetrouw Should I Stay or Should I Go van The Clash draait. Iets zachter dan anders weliswaar, omdat hij nu eens niet het geroezemoes op de tribunes hoeft te overstemmen. Die zijn leeg.

Ik heb wel een paar ballen weggekopt. Drie volgens mij Dirk Abels verdediger Sparta

Ondanks de korte speelduur, blijven sommige rituelen onveranderd. Zo heeft de dj ook voor deze zes minuten een bak Haribosnoep bij zijn microfoon staan. En controleren de grensrechters de doelnetten zowel vóór als ná hun warming-up op gaten. Je weet het maar nooit.

Om 18.45 uur is het zover. Dan trapt Sparta-keeper Maduka Okoye de bal het spel in. De spelers staan dan door elkaar in het veld en wat meteen opvalt, is dat die van Sparta samen één lange lijn vormen. Als aanvoerder Adil Auassar de bal na een minuut de tribune in jaagt, is de grap snel gemaakt: het tijdrekken is begonnen.

Rechtsback Dirk Abels komt niet aan de bal. Althans, niet met zijn voet. „Ik heb wel een paar ballen weggekopt. Drie volgens mij.”

Hij had achteraf toch wel iets meer spanning gehad dan hij ’s ochtends had verwacht, erkent Abels. Wel vond hij de zes minuten van maandag op de training gevoelsmatig langer duren dan deze zes in de Gelredome.

„Potverdomme”, zegt de persvoorlichter van Sparta als Nijhuis affluit. De man knijpt van blijdschap in zijn handen. Het is 0-1 gebleven. Sparta is eindelijk zijn drie virtuele punten rijker en is daarmee van de laatste plaats af. Abels: „Het was eigenlijk geen moeilijke avond.”