Muziekstreamingdienst Deezer krijgt notering met lege beurshuls

Buiten Frankrijk zullen maar weinig mensen van Deezer hebben gehoord. Toch staat er een grote beursgang aan te komen van de muziekstreamingdienst – de markt voor streamen is booming.

Dinsdagochtend maakte het Franse Deezer bekend dat het binnenkort een notering krijgt in Parijs, in een inmiddels zeldzaam voorbeeld van een fusie met een ‘lege beurshuls’. De beursgang waardeert het bedrijf, een veel kleinere concurrent van Spotify, op ruim een miljard euro. Deezer heeft wereldwijd ruim 2 procent van de streamingmarkt in handen (circa tien miljoen gebruikers), tegenover 31 procent voor Spotify.

Net als bij Spotify kunnen gebruikers via Deezer muziek afspelen tegen een bedrag van, in Nederland, 11 euro per maand. Op dit moment maken vooral mensen in Frankrijk en Brazilië gebruik van de streamingdienst, hoewel het bedrijf in het thuisland volgens sommige marktdata ook al voorbijgestreefd is door Spotify.

Winst heeft Deezer nog nooit gemaakt. Bij een omzet vorig jaar van 400 miljoen euro bleef een verlies van 123 miljoen euro over. Deezer verdient net als Spotify aan abonnementen en aan advertenties tussen de liedjes door.

Dat beleggers ondanks de cijfers potentie zien in Deezer, heeft alles te maken met de groeicijfers van de totale streamingmarkt. In 2015 zorgde streamen wereldwijd voor een omzet van 2,8 miljard dollar, in 2021 was dat al 17 miljard, aldus muziekindustrieclub IFPI. De verwachting van velen is dat die groei gaat doorzetten.

Deezer, dat in 2007 werd opgericht, zou naar eigen zeggen niet zozeer huidige gebruikers van Spotify willen wegtrekken, maar meer willen profiteren van de groeiende markt. Zelf schermt het met een omzet van meer dan 1 miljard over een paar jaar.

Fenomeen nog niet verdwenen

De beursgang, waarmee Deezer 135 miljoen euro ophaalt, is opvallend. Deezer fuseert namelijk met een zogenoemde ‘SPAC’, een special purpose acquisition company. Dat is een beursnotering zonder bedrijf, die na geld te hebben opgehaald op zoek gaat naar een kandidaat om mee te fuseren. Vaak wordt zo’n SPAC gesponsord door bekende namen uit het bedrijfsleven: in dit geval de Franse miljardairsfamilie Pinault, bekend als een familie van kunstverzamelaars en eigenaar van Gucci en Balenciaga.

SPACs beleefden een enorme en omstreden hype aan het begin van 2021. Met de constructie kunnen bedrijven relatief gemakkelijk naar de beurs, en dat gebeurde ook: talloze krakkemikkige start-ups zonder duidelijk toekomstperspectief kregen uit het niets een notering. De angst van veel analisten was dat particuliere beleggers daar op termijn wel eens veel geld aan zouden kunnen gaan verliezen, terwijl de sponsors en bedrijven juist geld binnenhaalden. Inmiddels is de golf SPACs grotendeels gaan liggen – maar de beursgang van Deezer toont aan dat het fenomeen nog niet verdwenen is.

De beursgang is in ieder geval goed nieuws voor vroege investeerders in Deezer. Daaronder zijn twee opvallende namen: de Saoedische prins Al-Waleed bin Talal, en de Brits-Amerikaanse miljardair Leonard Blavatnik. Van die laatste, meerderheidsaandeelhouder in Warner Group, is bekend dat hij in 2012 zo’n 130 miljoen dollar in Deezer stopte. Wat dat belang nu waard is, is onbekend.