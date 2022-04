Meesterpianist Radu Lupu had de uitstraling van een mysticus

Een klankmagiër, een tovenaar: wanneer ze het spel van pianist Radu Lupu moesten omschrijven namen critici steevast hun toevlucht tot het bovennatuurlijke. Lupu werd „wereldwijd bewonderd om zijn delicate pianistiek en zijn heilige toewijding aan de muziek”, schreef NRC in 2009, en dichtte hem „de uitstraling van een mysticus” toe. Zijn kluizenaarachtige voorkomen droeg bij aan de mythevorming. Maar bovenal gold Lupu als een van de beste pianisten ter wereld: hij zag eruit als een woestijnvader en speelde als een engel.

Lupu kampte al jaren met gezondheidsproblemen, die hem vaak noopten concerten af te zeggen. In 2019 stopte hij helemaal met optreden. Zondag overleed Lupu, 76 jaar, in zijn woonplaats Lausanne in Zwitserland. Het was een somber paasweekend voor de pianowereld: ook Polo de Haas (88) en Nicholas Angelich (51) stierven.

In het tijdperk van alomtegenwoordige reproductie van muziek bewaakte Lupu als geen ander de uniciteit van het moment. Opnames maakte hij al decennia zelden, toestemming om zijn concerten op de radio uit te zenden gaf hij bijna nooit. Lupu sprak niet met de pers. Hij kwam op, een imposante verschijning met een wilde baard en een ingekeerde blik, hij ging zitten, speelde en verdween. Hij leefde voor de muziek en wekte de indruk dat hij verder met niets of niemand iets te maken wilde hebben.

Maar wanneer hij speelde, vooral als het Schubert of Mozart was, of Beethoven of Brahms of Grieg, bedreef hij die onmiskenbare magie. Lupu was de koning van het understatement. Zijn pianissimo’s kenden ongehoorde gradaties van kleur en verfijning. Beroemde collega-pianisten, van Maria João Pires tot Emanuel Ax, prezen Lupu’s klankschilderkunst en muzikale intelligentie. Bovendien was hij privé een warme, betrokken en geestige persoonlijkheid, schreef cellist en goede vriend Steven Isserlis op Twitter.

Wonderkind en concourswinnaar

Lupu gaf als twaalfjarige zijn eerste concert, naar verluidt met louter eigen composities. Na zijn studie aan het conservatorium van Boekarest vervolgde hij zijn opleiding in 1961 in Moskou. Daar was onder meer de legendarische pianist en pedagoog Heinrich Neuhaus zijn leraar, bij wie een generatie eerder Sviatoslav Richter en Emil Gilels nog hadden gestudeerd. In 1966 won Lupu het prestigieuze Van Cliburn pianoconcours in Texas en lag de wereld aan zijn voeten, maar hij sloeg de aanbiedingen af en keerde terug naar Moskou om verder te studeren. In 1967 volgde winst bij het George Enescu concours en in 1969 bij de Leeds International Piano Competition. Toen nam zijn carrière een grootse vlucht, die hem naar alle muziektempels en bij de voornaamste orkesten bracht. Lupu debuteerde in 1975 bij het Concertgebouworkest, waar hij in 2017 voor het laatst te horen was. Dat jaar speelde hij ook nog in de serie Meesterpianisten.

Tussen 1970 en 1993 nam hij een reeks geprezen platen op voor Decca. In 1995 ontving hij een Edison voor zijn opname van Schumanns pianocycli, het jaar erop kreeg hij een Grammy voor zijn album met Schuberts pianosonates. Lupu stond bekend om zijn afkeer van publiciteit en gaf slechts bij hoge uitzondering interviews. Over zijn persoonlijke leven liet hij weinig los. In 1971 trouwde hij met celliste Elizabeth Wilson. Sinds begin jaren 90 was hij getrouwd met de Roemeense Delia Bugarin, een violist uit het Orchestre de Chambre de Lausanne.