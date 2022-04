Meerderheid Nederlandse volwassenen gelukkig, afname bij jongvolwassenen

Jongvolwassenen in Nederland zijn een stuk minder gelukkig dan 25 jaar geleden. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek naar geluk en welzijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Over de hele linie is er de afgelopen jaren sprake van een daling in het geluksgevoel van Nederlandse volwassenen, al beschouwt een ruime meerderheid van de volwassenen zichzelf nog wel als gelukkig.

Sinds 1997 doet het CBS onderzoek naar geluk en tevredenheid onder de Nederlandse bevolking. Volwassenen werden in deze enquête gevraagd zichzelf een cijfer van 1 tot 10 te geven over deze twee aspecten. Bij een cijfer van 7 of hoger wordt iemand beschouwd als gelukkig, een 5 of 6 betekent ‘niet gelukkig, niet ongelukkig’ en bij een cijfer van 4 of lager geldt iemand als ongelukkig.

81 procent van de 18- tot 25-jarigen stelde in 2021 gelukkig te zijn. Waar deze groep in 1997 met 91 procent nog de gelukkigste leeftijdsgroep was, ervoer deze groep in 2021 juist relatief het minste geluksgevoel. Het cijfer voor jongvolwassenen ligt lager dan het gemiddelde voor de Nederlandse volwassen bevolking, dat op 86 procent ligt.

84 procent van de Nederlandse volwassenen stelde vorig jaar tevreden te zijn met hun leven. Voor de specifieke leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar ligt dit cijfer op 77 procent. De afgelopen twee jaar neemt in alle leeftijdsgroepen zowel het geluksgevoel als tevredenheidsgevoel af, wat mogelijk te maken heeft met de coronapandemie.