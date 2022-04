Zelensky: ‘Strijd om de Donbas is begonnen’

Rusland is volgens Oekraïne een nieuw offensief begonnen om het oosten van het land in te nemen. President Volodymyr Zelensky zei maandagavond via Telegram dat „de slag om de Donbas is begonnen”. Kort daarvoor zei zijn stafchef Andriy Borisovitsj Jermak dat „de tweede fase van de oorlog is begonnen”, aldus persbureau Reuters.

Eerder op de dag zei topfunctionaris Oleksi Danilov van de Oekraïense Veiligheidsraad dat de Russen maandag probeerden door de verdedigingslinies te breken in de oostelijke regio’s Charkov, Loegansk en Donetsk. De Verenigde Staten meldden maandag dat het aantal Russische bataljons in het oosten en zuiden van het land de afgelopen dagen is toegenomen van 65 tot 76.

Eind maart zei Rusland dat de ‘tweede fase’ van de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne was aangebroken. De aanval zou zich nog uitsluitend richten op de Donbas, de regio in Oost-Oekraïne. De Russen hebben zich sindsdien teruggetrokken uit de voorsteden van Kiev, maar andere delen van het land liggen nog altijd onder vuur.

Ondertussen gaat de strijd om de belegerde havenstad Marioepol door. Het gevecht concentreert zich sinds dit weekend op het immens grote terrein van de Azovstal-staalfabriek, in het oosten van de stad. Daar bevinden zich leden van het Azovregiment en andere Oekraïense militairen. Volgens Rusland zou het een van de laatste nog te veroveren locaties zijn in Marioepol. Het plaatselijke hoofd van de politie, Mychayl Versjynyn, zei zondag tegen een lokale zender dat in het complex bovendien grote aantallen burgers zitten.

Strijders van de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk (DPR) hebben maandag naar eigen zeggen de aanval geopend op de fabriek. In welke mate de strijd rond de staalfabriek is verhevigd, is niet duidelijk.

Het Azovcomplex is moeilijk in te nemen. Op het grote terrein staan gebouwen van dik, gewapend beton. Onder de staalfabriek bevindt zich een uitgebreid netwerk van tunnels en bunkers, tijdens de Koude Oorlog gebouwd tegen nucleair gevaar. De staalfabriek werd zondag opnieuw hevig gebombardeerd vanuit de lucht en beschoten met artillerie.

De Amerikaanse president Joe Biden zal voorlopig niet naar Oekraïne gaan, meldt CNN op basis van een gesprek met Bidens woordvoerder Jen Psaki. Maandag riep de Oekraïense president Zelensky zijn Amerikaanse ambtgenoot op om het door oorlog verscheurde land te bezoeken. Mocht Biden in de toekomst van plan zijn een bezoek aan Kiev af te leggen, dan wordt dat uit veiligheidsoverwegingen niet van tevoren bekend gemaakt, aldus Psaki. Ook de Franse president Emmanuel Macron is niet van plan Zelensky snel te ontmoeten in Kiev, zoals de Britse premier Johnson onlangs wel deed. Volgens Macron is het gesprek met de Russische president Vladimir Poetin vastgelopen vanwege de massamoorden in onder meer Boetsja, zo zei hij in een interview op de Franse televisie.

De Russische legereenheid die door Oekraïne wordt verdacht van de gruwelijkheden in Boetsja heeft maandag een eretitel ontvangen. De Russische president Vladimir Poetin prees de militairen van de 64ste zelfstandige gemechaniseerde infanterie brigade voor hun „professionalisme”.

Rusland heeft niet bekendgemaakt waar de brigade is ingezet of voor welke „acties” het wordt onderscheiden. Oekraïne zegt dat de brigade verantwoordelijk is voor de gruwelijkheden die plaatsvonden in de voorstad van Kiev.