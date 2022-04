Macron of Le Pen? Veel Fransen geloven nergens meer in

In steeds meer democratische landen oordeelt een meerderheid van de kiezers dat stemmen geen zin heeft. Gemiddeld 63 procent van de kiezers in 22 landen bleek het in een studie van onderzoeksbedrijf Ipsos uit 2017 eens met de uitspraak ‘Traditionele partijen en politici geven niets om mensen als ik’.

Mark Elchardus is emeritus hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel.

In Frankrijk werd die overtuiging nog breder gedeeld dan elders. Hoe boeiend de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezing vorige week ook was, hoe spannend ook de tweede ronde is: het mag niet baten. Bij de eerste stemronde op 10 april bleef meer dan een kwart van de ingeschreven kiezers thuis. Van degenen die zich naar het stemlokaal begaven, stemde een half miljoen blanco. Bijna één op de drie Franse kiesgerechtigden had dus geen hand in de belangrijke ontwikkelingen die zich naar aanleiding van die stembusgang uitkristalliseerden.

De partijen die de Franse Vijfde Republiek door machtswissel en machtsdeling hebben gedragen, verdwenen bij de eerste ronde uit beeld. De socialistische partij (PS) en de economisch rechtse partij (Les Républicains, LR) kregen samen nog geen 7 procent van de stemmen. Tien jaar geleden, in 2012, was dat nog 57 procent. De tegenstelling sociaal-economisch links versus rechts werd in Frankrijk vervangen door die tussen upstairs en downstairs, om het met de titel van de Britse dramaserie uit de jaren zeventig te zeggen.

Het Franse politieke landschap bestaat nu uit drie, ongeveer even grote ideologische stromingen. Een liberale, pro-Europese en technocratische, gecentreerd rond Macron; een nationalistische met als belangrijkste figuren Marine Le Pen en Éric Zemmour; en een linkse waarin Jean-Luc Mélenchon nu een centrale positie bekleedt. Tripartiete systemen zijn notoir instabiel. Ten gevolge van het Franse kiesstelsel krijgt de verliezende stroming bovendien de rol van kingmaker. De kiezers van Mélenchon kunnen nu beslissen wie, Macron of Le Pen, president wordt. Daarom dringt zich meteen de vraag op tot welk tweestromenland Frankrijk zal evolueren.

Nuttig stemmen

De derde opmerkelijke uitkomst is dat Jean-Luc Mélenchon, tot 2008 in de linkse marge van de PS, nu 22 procent van de kiezers achter zich krijgt, terwijl de sociaal-democratische kandidaat het met minder dan 2 procent moet stellen. Mélenchons partij, La France Insoumise, is antikapitalistisch en richt zich sterk op de moslimstem. Met succes: bijna zeven op de tien moslims die stemden, kozen voor Mélenchon. Omdat hij, talentrijk redenaar en debater, het in de peilingen beter deed dan de lange sliert linkse kandidaten, besloten de kiezers van de groenen, de sociaal-democraten, de communisten en de trotskisten ‘nuttig te stemmen’, hopend een linkse kandidaat in de tweede ronde te zien. Het lukte bijna.

De vierde en op termijn meest gevolgrijke politieke ontwikkeling die aan de oppervlakte kwam, is de splijting van het nationalistische kamp. Dat werd al aangekondigd door de wijze waarop Marine Le Pen het Rassemblement National (voorheen Front National) herpositioneerde. De naamsverandering zegt het al, van een ‘front’ naar een poging om meer mensen rond het nationalistische gedachtengoed te verzamelen. Daartoe brak ze met de cultureel conservatieven in haar partij, die zich tegen homohuwelijk, euthanasie en abortus verzetten. Zij ruilde de neoliberale opstelling voor een meer sociaal beleid ten bate van de arbeidersklasse, het kwetsbare deel van de middenklasse en de landbouwers: het ‘vergeten Frankrijk’. Ten opzichte van de islam werd haar houding milder. Plannen om uit de EU te stappen werden vervangen door het streven naar een Europese samenwerking die meer rekening houdt met nationale specificiteit en soevereiniteit.

Cultureel bedreigden

De kandidaten die in de tweede ronde tegenover elkaar staan belichten een aantal breuklijnen die de Franse samenleving verdelen en zetten andere in de schaduw. Macron en Le Pen proberen beiden een inclusief nationalisme te verwoorden, maar ze belichamen verder Europese soevereiniteit versus Franse soevereiniteit, technocratie versus populisme, stad versus platteland, de gegoede middenklasse versus de bescheiden inkomens; de cultureel zegevierenden versus de cultureel bedreigden.

Het opmerkelijke is dat de twee -finalisten een consistente positie innemen. Ze bieden samenhangende antwoorden op de zorgen van hun electoraat. Macron bedient een middenklasse die zich economisch noch cultureel bedreigd acht; die zich in feite enkel bedreigd acht door Le Pen en haar aanvallen op ‘het systeem’ en ‘de kaste’. Le Pen geeft een stem aan de zorgen van mensen die zich zowel economisch als cultureel bedreigd achten. Vandaar dat beiden nu de bedreigingen proberen uit te vergroten. Ze doen dat in de hoop dat de eerdere thuisblijvers in de tweede ronde op hen zullen stemmen.

„Als het volk stemt, wint het volk”, zegt Le Pen voortdurend. Maar een groot deel van het volk gelooft er niet meer in, wat de kans vergroot dat het meer gegoede deel van Frankrijk zondag wint.