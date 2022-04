L’événement: het taboe op abortus voelt bitter actueel

L’événement (‘Het voorval’) won in september de Gouden Leeuw van het filmfestival van Venetië. De indringende tweede film van regisseur en scenarioschrijfster Audrey Diwan is gebaseerd op een autobiografische novelle van Annie Ernaux. De film volgt uiterst precies de wegen die hoofdpersoon Anne moet begaan in Frankrijk in 1963 om een ongewenste zwangerschap te beëindigen. In Frankrijk was abortus tot 1975 illegaal.

Het sociale stigma op abortus was enorm. Niet alleen voor paternalistische artsen en voor Annes ouders is het onderwerp onbespreekbaar; ook voor de meeste jonge vrouwen van haar eigen generatie is abortus taboe. Literatuurstudent Anne, die afkomstig is uit een arbeidersmilieu, is niettemin vastbesloten om haar leven niet te laten ontwrichten en verder te werken aan haar toekomst als schrijfster. Ze omschrijft haar zwangerschap zonder sentimentaliteit als „de ziekte die alleen vrouwen treft en huisvrouwen van ze maakt”.

„Annie Ernaux is een auteur die ik enorm vereer, maar om de een of andere reden was L’événement een boek van haar dat ik pas laat heb ontdekt”, vertelt Audrey Diwan tijdens het filmfestival van Venetië. „Voordat ik haar boek las had ik me wel enigszins een voorstelling gemaakt van wat een illegale abortus ongeveer moet behelzen. Toch waren haar beschrijvingen van de realiteit ervan in het boek voor mij een enorme schok.

„Iedereen heeft vermoedelijk wel eens gehoord van de naalden die werden gebruikt bij een illegale abortus. Maar dat is alleen maar heel oppervlakkige kennis, die ergens door je hoofd spookt. Vrijwel niemand kan zich daar echt een voorstelling bij maken, weinig mensen beseffen hoe gewelddadig de ingreep is.

„Belangrijk om te weten is ook hoeveel tijd de hele procedure in beslag neemt. Voor mij was cruciaal om de werkelijke tijdsduur van de hele ingreep in de film te respecteren en weer te geven. Ik ben er niet op uit om de kijker te shockeren. Maar ik wilde per se niet dat abortus zou overkomen als een theoretisch of abstract fenomeen. Dat levert scènes op die misschien moeilijk zijn om naar te kijken. Maar dat is precies de reden waarom ik die scènes zo wilde maken. De film is alleen schokkend omdat de werkelijkheid schokkend was.

Wegkijken

„Het bleek alleen al ongelooflijk moeilijk te zijn om goede, gedetailleerde informatie te krijgen over hoe een illegale abortus precies in zijn werk ging. Daarvoor hebben we echt zelf onderzoek moeten doen en contact moeten leggen met universiteiten en musea voor medische geschiedenis. Dat geeft wel aan hoezeer we eigenlijk nog altijd willen wegkijken bij zo’n confronterend en pijnlijk thema. Hoe meer ik besefte hoe weinig ik eigenlijk weet, hoe meer ik de film wilde maken.

„Ik heb me volledig geconcentreerd op het verhaal van een lichaam. Het lichaam is zowel het vertrekpunt als het eindpunt van de hele film. Ik laat zien wat een lichaam allemaal moet doorstaan in een situatie zoals die van Anne. Mijn inzet was niet om Anne als de hoofdpersoon van de film te observeren, maar om haar echt volledig te zijn. Als er een deur opengaat in de film stappen we met haar de kamer in – niet eerder of later.

„Abortus is een bij uitstek politiek onderwerp, omdat er over het lichaam van de vrouw een permanente politieke strijd wordt gevoerd. Wie heeft de macht over het vrouwelijk lichaam? Hebben vrouwen de macht over hun eigen lichaam, of hebben mannen die macht? Dat is de vraag waar alles om draait.

„Mijn vrees is wel dat alleen mensen de film zullen willen zien die toch al voorstanders zijn van het recht op abortus van de vrouw. Ik heb de film ook gemaakt voor mensen die tegen het recht op abortus zijn of die nog twijfels hebben. Hopelijk kan de film ook zulke mensen aan het denken zetten.

„Ik heb veel gesprekken gevoerd met Annie Ernaux. Ik heb haar alle mogelijke vragen gesteld over aspecten van het verhaal die niet in het boek staan. We hebben lang gesproken over haar familie en de betekenis van klasse en sociale afkomst. Daarom bevat de film enkele elementen die weliswaar gebaseerd zijn op de werkelijkheid, maar die niet in het boek voorkomen.

„Afkomst en klasse zijn volledig verweven met dit hele probleem. Als je geen financiële middelen hebt is het probleem van een ongewenste zwangerschap nog veel groter dan wanneer je wel over genoeg geld beschikt. Anne is iemand die niet echt meer bij haar familie hoort, omdat ze als enige van het gezin is gaan studeren. Tegelijk behoort ze ook nog niet echt tot de academische wereld. Ze valt eigenlijk tussen al de verschillende milieus.

„Annie en ik hebben elkaar gevonden in het uitgangspunt dat het verhaal zo authentiek en echt mogelijk moest zijn; nooit kunstmatig en nooit provocerend om het provoceren. Alles draait om precisie. Als je in elke scène maar precies en specifiek genoeg bent, dan komt het met de film hopelijk wel goed.

„Ik was sterk getroffen door Annes eenzaamheid in het boek. Ze stond er echt compleet alleen voor. Dat is nog steeds zo voor vrouwen in landen waar abortus verboden is. Anne weet nooit met wie ze open kan praten, wie ze in vertrouwen kan nemen. Zo iemand zou haar ook altijd kunnen aangeven bij de politie.

„Aan elk gesprek kleeft voor haar risico en gevaar. Elke nieuwe stap is een stap in het duister. Met mijn cameraman heb ik veel gediscussieerd hoe we Anne steeds zo in beeld brengen dat haar eenzaamheid zichtbaar en invoelbaar wordt.

„Anne heeft geen twijfels over wat ze wil doen, ze heeft ook geen last van schuldgevoel. Dat is wel wat de maatschappij van een vrouw in haar situatie verwacht en vaak ook regelrecht eist. Inmiddels leven we in Frankrijk en andere landen in een maatschappij waarin abortus niet langer wettelijk is verboden. Maar het sociale stigma rond abortus is nog niet verdwenen. We mogen er ook niet klakkeloos van uitgaan dat het recht op abortus altijd zal blijven bestaan. Er is nog steeds werk te doen.”