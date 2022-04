Leugens, bedrog en zelfoverschatting in ‘The Dropout’

Dramaserie The Dropout. Van: Elizabeth Meriwether. Met: Amanda Seyfried, Naveen Andrews. Disney+, 8 afleveringen van 45 tot 55 minuten. ●●●●●

Elizabeth Holmes staat huilend voor de spiegel. Na een ruzie met haar geliefde Sunny Balwani probeert de biotechondernemer zich te herpakken door iets uit te proberen. Ze spreekt een ingestudeerd stukje tekst met een steeds diepere stem uit. „Hier bij Theranos ontwikkelen we nieuwe technologie. Dit is een inspirerende stap voorwaarts.” Ze herhaalt de laatste zin nog een paar keer, steeds dieper. „Voorwaarts. Voorwaarts. Voorwaarts. Dit is een inspirerende stap voorwaarts.”

Het is een ijzige scène in de derde aflevering van de miniserie The Dropout. Holmes, gespeeld door actrice Amanda Seyfried, transformeert hierin in een persoon die respect en aanzien moet afdwingen. In een wereld vol mannelijk leiders voelde ze de dwang om krachtig over te komen. Van Elizabeth Holmes, de ietwat onverzorgde oprichter van een start-up, naar Elizabeth Holmes, de onvermurwbare Steve Jobs van de gezondheidszorg. Later zal haar herschepping compleet zijn: met een zwarte coltrui en een nieuwe stem zal ze machtige en invloedrijke mensen in Silicon Valley overtuigen van haar visie. Een visie die volledig gebouwd is op leugens, bedrog en zelfoverschatting.

Theranos werkte jarenlang aan een apparaat, de Edison. Hiermee zouden bloedtests op eenvoudige wijze gedaan kunnen worden. Naalden waren ook niet meer nodig, een klein prikje van een ‘nanotainer’ in een vingertop zou voldoende zijn om onderzoek te doen. De Edison werkte echter voor geen meter. Hoe beroemder ze werd, hoe slechter het in de laboratoriums ging. In 2015 was haar bedrijf 9 miljard dollar waard, Forbes noemde haar de jongste selfmade miljardair ooit. In 2018 was Theranos failliet.

Karakterstudie

Het verhaal van Holmes is al op vele manieren vertelt. Na een boek, een podcast en een documentaire is er nu een achtdelige dramatisering. Heeft die nog iets toe te voegen? Ja, zo blijkt al snel. The Dropout is een enerverende serie waarin de verbijsterende ontwikkelingen fraai en helder worden gereconstrueerd. Holmes wordt in The Dropout gevolgd van haar tienerjaren tot en met de ondergang van haar bedrijf, toen ze 34 was. Het proces tegen Holmes en haar recente veroordeling zitten er niet in.

Het onderscheidende aspect zit in de karakterstudie van een oplichter die langzaam de controle verliest over een zelfgecreëerd monster. Het succes van de serie is voor een groot deel te danken aan de weergaloze acteerprestatie van Seyfried. De actrice zet haar neer als een vrouw vol ongemak, iemand die niet helemaal begrijpt hoe je moet bewegen. Soms kinderlijk en kwetsbaar, soms meedogenloos en doodeng. Regelmatig lijkt ze op de rand van een zenuwinzinking te zitten, maar weet ze zichzelf toch te herpakken.

Lees ook: De val van een start-up superster

Na grondig onderzoek weet Seyfried nog steeds niet precies wie Holmes is, vertelde ze tegen Indiewire. „Omdat het een fictieserie is, kunnen we meer in het hoofd van Holmes duiken en ons voorstellen wat er daarbinnen gebeurde.” Tegen Variety sprak ze over het gedrag en de maniertjes van Holmes, door sommigen wordt ze een sociopaat genoemd. „Je kunt haar omschrijven als robotachtig. Maar als ik haar meteen als robot zou spelen, zou het oninteressant en onrealistisch zijn. Ik maak geen diagnose. In onze serie is ze een mens.”

Maar mede dankzij de competitieve cultuur in Silicon Valley duurde het ondanks allerlei signalen vele jaren voordat het bedrijf ten onder ging. Misschien wisten de investeerders en zakenpartners, veelal oudere mannen, ook wel beter en maakten ze zichzelf wijs dat het wel goed zou komen. De verheerlijking van mannen als Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos en Mark Zuckerberg speelt hier mogelijk ook een rol. Holmes herhaalt het bekende Zuckerberg-motto ‘Move fast and break things’ om mislukkingen te vergoelijken.

Humor

Showrunner Elizabeth Meriwether baseerde de serie grotendeels op de gelijknamige podcast. Ze maakte eerder de sympathieke sitcom New Girl en haar ervaring met comedy komt van pas, want veel momenten zijn zo bizar dat ze ook lachwekkend zijn, vertelde ze in een interview met Vulture. Tijdens het maken, kreeg ze de feedback dat sommige plotpunten te belachelijk waren. „En toen moest ik zeggen dat het echt zo gegaan is. Maar hoewel ik de vreemdheid van het verhaal geweldig vond, wilde ik nooit dat het publiek haar als een grap zou zien. Ik wilde geen comedy maken.”

Toch valt er best veel te lachen in The Dropout. Vooral in de beste aflevering, getiteld ‘Old White Men’. Hier zien we hoe de apotheek- en drogisterijketen Walgreens wordt ingepalmd voor een samenwerking, zonder dat Holmes en rechterhand Balwani toegang hebben tot het lab van Theranos. De mannen van Walgreens en hun inspecteur worden op hilarische wijze om de tuin geleid en tekenen de meest belachelijke contracten, terwijl ze wachten om eindelijk de Edison te zien. Vooral een door Alan Ruck gespeelde medewerker die heel graag cool wil zijn, laat zich maar wat graag bespelen. Het bedrijf ging in zee met Theranos, zonder toegang tot de technologie.

Amanda Seyfried als de nog jonge, optimistische en vastbesloten Elizabeth Holmes in ‘The Dropout’. Foto Beth Dubber/ Hulu

Zoals Seyfried al aangaf, is het vrijwel onmogelijk om Holmes als persoon volledig te doorgronden, maar de makers doen hun best. Je krijgt door het kijken naar The Dropout geen sympathie voor Holmes, want het is uiteindelijk een vernietigend portret. Je begrijpt wel iets beter waarom het zo uit de hand kon lopen. Seyfried draag de serie, maar wordt omringd door een topcast. Naveen Andrews overtuigt als de manipulatieve en intimiderende Balwani en spelers als William H. Macy, Laurie Metcalf en Stephen Fry vullen hun rollen met verve.

Voor mensen die alle ontwikkelingen al gevolgd hebben, zullen er qua script weinig verrassingen zijn. De serie past in een trend: de afgelopen tijd komen er regelmatig grote, dure dramaseries uit over waargebeurde verhalen, vaak over oplichters. Alleen al over de techwereld zijn er dit jaar al drie: naast The Dropout werden WeCrashed (Apple TV+) en Super Pumped (nog niet in Nederland) uitgebracht.

Hollywood is ondertussen nog niet klaar met Holmes. Jennifer Lawrence zal in haar huid kruipen in de film Bad Blood, geregisseerd door Adam McKay (Don’t Look Up). In Silicon Valley wil men liever niet herinnerd worden aan haar. In de aftiteling van The Dropout staat dat vrouwelijke ondernemers het nog altijd zwaar hebben en moeilijk investeerders kunnen vinden, mede door het Theranos-schandaal. „Een vrouwelijke oprichter kreeg te horen dat ze haar haar moest verven zodat ze minder op Elizabeth Holmes zou lijken.”