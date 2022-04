Just Eat Takeaway bezorgt beleggers twijfels

Van student op een zolderkamer naar selfmade miljardair met een villa aan zee. Het verhaal van ondernemer Jitse Groen was jarenlang niets minder dan een jongensboek. Maar sinds de topman van bestelplatform Just Eat Takeaway (JET) zijn internationale overnamepad in juni 2021 vervolgde met de inlijving van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub (ter waarde van 6,4 miljard euro) raakte hij het vertrouwen van veel beleggers stapsgewijs kwijt.

Het gaat – zeker dit jaar – niet bijster goed op de beurs met het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Sinds begin 2022 is het aandeel afgezakt tot onder de 30 euro. Een jaar eerder stond de koers bijna 70 procent hoger. En dat is lang niet allemaal te wijten aan de heropening van de horeca en de opgelopen rente waar techaandelen traditioneel gevoelig voor zijn.

En dit terwijl de aandeelhouders juist jarenlang tevreden waren over met name de organische groei van het in 2000 opgerichte bedrijf, zegt Jim Tehupuring, oprichter van beleggingsonderneming 1Vermogensbeheer. „JET is echt een groeibedrijf en heeft dat jarenlang ook waargemaakt. De omzet is hoog opgelopen en klanten bestellen tegenwoordig vaker en voor hogere prijzen.”

Maar die tevredenheid geldt inmiddels niet meer voor de overnamestrategie. Tehupuring: „Ze hebben eerder dure overnames gedaan in Duitsland en Israël, en zijn in 2020 uiteindelijk gefuseerd met het Britse Just Eat. Dat is allemaal redelijk goed gegaan. Maar aan die van Grubhub lijkt Groen zich nu vertillen.”

Dat heeft alles te maken met de matige prestaties op de grillige Amerikaanse maaltijdbezorgmarkt. Daar is Grubhub volgens databureau Second Measure qua marktaandeel voorbijgestreefd door concurrenten DoorDash en Uber Eats. Dat is geen goed teken. Volgens topman Groen opereert zijn bedrijf immers in een keiharde winner takes all-markt, waarin een fors marktaandeel cruciaal is om niet het onderspit te delven of zelf overgenomen te worden.

„JET is een hypernerveus aandeel geworden”, zegt beursanalist Nico Inberg van DeAandeelhouder.nl. „Met de onderliggende groei gaat het eigenlijk hartstikke goed. De operaties in onder meer Nederland, Duitsland, Canada en Australië draaien prima. Maar de aandeelhouders zijn bang dat alle waarde en groei die gecreëerd is, wordt weggegooid door de investeringen in Amerika.”

Een van die aandeelhouders, het Amerikaanse Cat Rock, klaagde bovendien over een „gebrek aan communicatie” over de strategie van Just Eat Takeaway en poogde – vergeefs – opsplitsing van Grubhub af te dwingen.

Groen negeerde dat en boort nu een nieuwe markt aan met het bezorgen van boodschappen. Al ging dat schoorvoetend: de topman zag er jarenlang niets in vanwege de in zijn ogen beperkte winstmarges op boodschappenbezorging. Afgelopen week kondigde JET samenwerkingen aan met supermarktketens Albert Heijn en Spar. Tehupuring: „Dat is iets wat beleggers niet fijn vinden: eerst stellig zijn en iets niet willen doen, en het nu tóch doen. Het voelt zo als een one man show van Jitse Groen.”

Dat de JET-topman van gedachten is veranderd, komt volgens Tehupuring deels door de opmars van flitsbezorgers als Gorillas en Getir. Zelf ziet de analist voor JET weinig heil in boodschappenbezorging vanwege de hoge kosten. Op de beurs leidden de aankondigingen van vorige week niet tot een ommekeer.

Groen heeft dus best wat uit te leggen op de aandeelhoudersvergadering van 4 mei. Inberg: „De verwachting is toch wel dat daar iets gaat gebeuren. Groen staat behoorlijk onder druk.”

Woensdag komt JET met een tussentijds handelsbericht.