Jared Leto: cultacteur met een eigen cult

Ergens is iets heel goed misgegaan. De meest recente spin-off in het Spider-Man-universum Morbius werd niet alleen door de filmpers gekraakt, ook het publiek liet het afweten toen hij in de Verenigde Staten in première ging. De film, waarvan het budget wordt geschat rond de 80 miljoen dollar, haalde in de VS in het eerste weekend slechts iets van 40 miljoen op.

Nou is Morbius in Marvel-termen bijna een lowbudgetfilm, dus quitte zal hij wel spelen. Jammer is het wel voor acteur Jared Leto, die eindelijk de hoofdrol mocht spelen in zijn eigen superheldenfilm na zijn opmerkelijke rol als de outcast van de Gucci-familie in The House of Gucci. Morbius vertelt het tragische verhaal van een manke arts die ergens tussen wanhoop en mad wizard-syndroom ten prooi valt aan zijn eigen medicijn: hij verandert in een vampier. De film focust vooral op de relatie tussen dokter Michael Morbius en zijn jeugdvriend Loxias Crown. Behalve de obligate vechtscènes is het een portrettengalerij van Leto, die indringend kijkend alle stadia van zijn eigen Dr. Jekyll en Mr. Hyde-transformaties doormaakt.

Tot in extremis transformeren, of moeten we zeggen inleven, lijkt het handelsmerk van Leto. Hij staat erom bekend een overdreven ‘method’-acteur te zijn. Het gaat verder dan de technieken die acteurs normaliter gebruiken om zich te identificeren met de emoties en motivaties van een personage. Leto’s methode is immersief. Hij doet ervaringen op die hij bij een rol vindt passen, observeert en kopieert mensen met vergelijkbaar gedrag. En hij doet dat veel excessiever dan andere hedendaagse method-acteurs als Leonardo DiCaprio, die in een pels sliep ter voorbereiding op The Revenant.

Voor zijn doorbraakrol als junkie in Requiem for a Dream (2000) viel Leto kilo’s af en leefde ter voorbereiding op straat. Toen hij John Lennons moordenaar Mark David Chapman speelde in Chapter 27 (2007) kwam hij juist weer 30 kilo aan. Voordat hij zijn Oscar voor Beste Bijrol als transvrouw Rayon in aids-drama Dallas Buyers Club (2013) in ontvangst mocht nemen, ging hij weer op dieet en bleef dag en nacht ‘in character’.

Iets vergelijkbaars deed hij voor Suicide Squad (2016): als The Joker haalde Leto vreemde streken met zijn tegenspelers uit, zoals het uitdelen van condooms en seksspeeltjes. Voor zijn kleine rol in Blade Runner 2049 (2017) mat hij zich speciale contactlenzen aan waardoor de acteur, net als zijn blinde personage, echt niets kon zien. Zijn collega’s op de set van Morbius dreef hij tot het uiterste door zelfs met krukken naar de wc te gaan, waardoor de shoot enorme vertraging opliep.

Het is allemaal genoeg om Leto het epitheton cultacteur te geven. Iemand die niet per se beroemd wordt om zijn hoofdrollen en goede acteerwerk, maar die een fanschare opbouwt om andere redenen. In het geval van Leto omdat hij het allemaal zo serieus neemt dat je je ogen er niet vanaf kunt houden. Het is fascinerend en een tikje angstaanjagend tegelijkertijd. Alsof je naar iemand kijkt die ieder moment de grens tussen de representatie van een personage en iets anders overgaat. Of zou dat komen doordat je je door zijn waterblauwe ogen laat hypnotiseren? Een tikje wereldvreemd en megalomaan is het allemaal wel.

Niet veel cultacteurs zullen het hem nazeggen, maar Leto heeft ook zijn eigen cult. Of was dat toch een publiciteitsstunt voor de rockband 30 Seconds to Mars, die hij eind jaren 90 samen met zijn broer oprichtte? In 2019 organiseerden ze een driedaags festival op een Kroatisch eiland waar ze hun fans – bijgenaamd ‘the echelon’ – uitnodigden voor muziek, film en yoga. Jared liep daar in een wit Jezus-gewaad met lange haren (en zonnebril) rond als een moderne messias. Het is een beeld wat we ook uit de clips van de band kennen.

Leto belichaamt de moderne strijd van Dr. Jekyll en Mr. Hyde, waarbij fans, roddelpers en een eerzuchtige performer gezamenlijk hun greep op de werkelijkheid verliezen. Morbiuszou wel eens een gefaalde autobiografie kunnen blijken.

Actie Morbius Regie: Daniel Espinosa. Met: Jared Leto, Matt Smith, Jared Harris, Adria Arjona. ●●●●●