Is de EU tegen Rusland niet veel te slap met zijn ‘enorme’ sancties?

Guy Verhofstadt kon het niet meer aanzien. De volgens hem veel te slappe aanpak van Rusland door Europa. Terwijl Poetin zijn leger de ene na de andere gruweldaad laat plegen en andere westerse bondgenoten zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk relatief snel zwaardere sancties instelden, delibereert de EU al weken of zij Rusland moet raken waar het volgens experts écht pijn doet: met een boycot van Russische energie.

Twee maanden na het begin van de oorlog blijven de Europese strafmaatregelen beperkt tot een paar Russische banken uit het internationale betalingsverkeer zetten, het bevriezen van de bankrekeningen van een aantal oligarchen en het vastzetten van de tegoeden van de Russische centrale bank in het buitenland.

„Dat is ridicuul”, brieste Verhofstadt, de Belgische europarlementariër en ex-premier, twee weken geleden in een toespraak tot Europese regeringsleiders. „Het werkt misschien bij een democratie, maar niet in een dictatuur”. Hij richtte zich daarbij expliciet tot „mijn vrienden in Duitsland”, waar het felste verzet vandaan komt.

Verhofstadt krijgt met de dag meer bijval. Een etmaal na zijn indringende toespraak stemde het Europees Parlement met een overgrote meerderheid van stemmen (513 voor, 22 tegen, 19 onthoudingen) in met een motie die de Europese regeringsleiders oproept compleet te breken met Russische olie en gas, en wel meteen. Volgens de mede-opsteller ervan, de Spanjaard Luis Garicano, is blijven afnemen „moreel onverdedigbaar”. Zo „financiert Europa genocide”.

Onder die druk begint er wat te schuiven. Mario Draghi, premier van Italië, en net als Duitsland lange tijd een van de belangrijke dwarsliggers, liet zich vorige week ontvallen dat Rome de EU zou „volgen” in een boycot. „Willen we vrede of willen we dat de airconditioning het blijft doen?” , vroeg hij retorisch. In Duitsland komt de aarzelende kanselier Olaf Scholz onder steeds intensere druk te staan, ook uit eigen kring. In Brussel weten ze inmiddels dat de kwestie niet langer is óf er een boycot komt, maar wanneer. De Europese Commissie werkt achter de schermen aan een voorstel.

Te gevoelig

Tegelijk is nu al duidelijk dat aan het wensenlijstje van de critici bij lange na niet zal worden voldaan. Om te beginnen zal gas buiten de komende sanctieronde blijven. Te gevoelig voor sommige lidstaten, want ze zijn te afhankelijk van Russisch gas. Ook zal een olieboycot naar alle waarschijnlijkheid, net als de kolenboycot eerder, niet meteen van kracht worden, maar pas over enige weken of maanden. Dit om landen die dat nodig hebben de tijd te geven alternatieven te zoeken. Precies zoals Duitsland wil.

Volgens Brusselse insiders zal een voorstel van de Commissie er zeker niet komen voor de tweede ronde van de Franse verkiezingen komend weekend. Brussel is bang dat anders Marine Le Pen, de radicaal-rechtse tegenkandidaat van de huidige president Emmanuel Macron, de wind in de zeilen krijgt. Hoge energieprijzen waren in Frankrijk eerder de aanleiding voor de gele hesjes-protestbeweging, die Macron maar moeilijk te bedaren wist te brengen.

Faalt de Europese sanctie-aanpak werkelijk? De Commissie heeft het beleid vanaf het begin fel verdedigd. Sinds het uitbreken van de oorlog op 24 februari heeft Brussel in totaal vijf „enorme” sanctiepakketten aangenomen, in de woorden van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Inderdaad ligt er een ongeëvenaard pakket strafmaatregelen. Rusland is nu het zwaarst gesanctioneerde land ter wereld, het is in dit opzicht Iran voorbij.

Von der Leyen benadrukte daarbij steeds dat de EU heeft gekozen voor ‘doelgerichte’ sancties, strafmaatregelen tegen de machthebbers en hun entourage, en niet tegen de bredere bevolking, die niets te maken heeft met het conflict. In de wereld van economische oorlogsvoering zijn dat soort sancties ‘in’. Volgens de voorstanders kun je ze zien als het economische equivalent voor het precisiebombardement.

Von der Leyen zei verder over de stapsgewijze aanpak dat je wat achter de hand moet houden, voor het geval Poetin nog verder escaleert.

Maar feiten zijn dat Poetin in geen enkel opzicht inbindt, dat hij een nieuw offensief in de Donbas is begonnen, en dat met de dag meer naar buiten komt over gruweldaden tegen Oekraïense burgers.

In een sessie met zijn ministers en hoge bazen uit de gas- en olie-industrie toonde de Russische president zich onlangs strijdbaar. De consequenties van al die sancties zouden „extreem pijnlijk” zijn, maar „vooral voor diegenen die ze instellen”.

Te laat en te zwak

Vraag het Peter van Bergeijk en het verbaast hem allemaal niet. De hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam geldt als een van de belangrijkste sanctie-experts van Nederland. Hij vindt dat de EU steeds te laat en te zwak in actie komt. „Ik val iedere keer van mijn stoel als Brussel weer een nieuw sanctiepakket presenteert. Pas in het vijfde pakket werden de grote banken geraakt. Dat hadden ze veel eerder moeten doen. Deze aanpak werkt niet.”

Hij is vooral kritisch over de door Brussel bejubelde ‘doelgerichte’ sancties. De afgelopen decennia is vaak genoeg gebleken dat die vrijwel nooit werken, zegt hij. „Het idee dat je daarmee de kliek rond een autocraat op andere gedachten kunt brengen en hun steun aan de leider kunt ondermijnen, is naïef. Hun loyaliteit verdwijnt echt niet als je hun plezierbootjes afpakt.” Sterker, de kans is juist groot dat ze dichterbij de leider gaan staan. „Intimi van staatshoofden worden vaak serieuzer genomen als ze op een sanctielijst staan.”

Beter is volgens Van Bergeijk snel en hard ingrijpen, waarbij in het bijzonder de middelen van Poetin om zijn oorlog te financieren op de korrel moeten worden genomen. Aan de verkoop van gas en olie aan de EU verdient Rusland nu alleen al – dagelijks – bijna 800 miljoen euro, volgens cijfers van de Brusselse denktank Bruegel. Hij zegt verder dat Brussel per direct alle Russische banken van het internationale betalingsverkeer Swift moet afkoppelen, en niet zoals nu, slechts een deel.

Ontsnappingsroutes

Doe je het niet volgens zo’n big bang scenario, dan geef je de tegenstander de gelegenheid om ontsnappingsroutes te creëren. Precies dat zie je nu gebeuren, zegt Van Bergeijk. Direct na het begin van de oorlog stortte de export van Russische olie via zee in, omdat westerse bedrijven (Shell, Eni, Total) eigenstandig maatregelen namen (uit angst voor reputatieschade of mogelijke latere juridische gevolgen). Maar inmiddels zit die export weer in de lift, becijferde financieel persbureau Bloomberg onlangs. De volumes liggen nu zelfs hoger dan voor de oorlog. India en China zijn in het gat gesprongen. Vermoedelijk zal dat niet tijdelijk zijn.

„Langzaam aandraaien van de duimschroeven werkt niet”, concludeert Van Bergeijk. De ‘intelligente sancties’ zijn eigenlijk onzinnig. „Ze zijn vooral goed om aan je eigen bevolking te laten zien dat je iets doet. Vijftig mensen een reisverbod opleggen is heel concreet. We zien uiteindelijk traagheid in Brussel, omdat EU-landen bang zijn dat hun eigen burgers te veel onder sancties gaan lijden.”

Een risico van de harde aanpak die Van Bergeijk voorstaat is dat Europa de Russische burger tegen zich in het harnas kan jagen. Als hun economie verwoest en hun land daarmee bedreigd wordt, kunnen zij zich massaal achter de leider scharen, het zogeheten rally ‘round the flag-effect.

De doelgerichte sancties doen gewone Russen nu al veel pijn. De economie krimpt dit jaar met 8,5 procent, volgens een prognose van het IMF dinsdag, de inflatie is torenhoog en buitenlandse werkgevers verlaten bij bosjes het land.

Nicholas Mulder, een historicus aan de Cornell University in New York en eveneens een vooraanstaande sanctie-expert, zegt in een interview met The Atlantic: „Er zijn vast mensen die denken dat dit toevoegt aan de totale druk, maar het raakt mensen van wie we juist willen dat zij de ruggengraat vormen van de anti-oorlogbeweging.”

Hij noemt sancties die de hele burgerbevolking hard treffen „moreel beladen”, omdat juist liberale landen onderscheid zouden moeten maken tussen regeringen en burgers. Als je doet alsof die één zijn, verval je zelf in „fascistisch en ultranationalistisch” denken. „Elk liberaal land dat die naam waard wil zijn, moet het verzet in dictatoriaal geleide landen steunen en verdedigen, en niet degenen straffen die de pech hebben in zo’n land te wonen.”

Van Bergeijk erkent dat brede en zware sancties „ongewenste neveneffecten” hebben. Vooral daarom kiezen veel landen de afgelopen decennia voor ‘doelgerichte’ sancties, legt hij uit. Maar volgens hem is het punt juist dat die vooral goed zijn in mislukken, en bovendien ondermijnen ze het verdienvermogen van een land niet. Dat is uiteindelijk de basis van de oorlogsactiviteiten.

„Brede sancties zijn geen panacee, er zijn nare bijwerkingen”, aldus Van Bergeijk. „Maar microsancties zijn placebo’s.”