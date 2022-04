IMF: vooruitzichten wereldeconomie zijn sterk verslechterd

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn sterk verslechterd, met de oorlog in Oekraïne als voornaamste oorzaak. Voor een groot aantal landen, die samen 85 procent van de wereldeconomie uitmaken, zijn de prognoses voor dit en volgend jaar teruggeschroefd. Dit stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dinsdag in zijn halfjaarlijkse World Economic Outlook. IMF-directeur Kristalina Georgieva spreekt van een ‘crisis op een crisis’, omdat de oorlog de economie raakt terwijl veel landen nog niet zijn hersteld van de coronapandemie.

Het IMF vraagt aandacht voor het risico dat de wereldeconomie fragmenteert in verschillende geopolitieke blokken, met eigen technologische standaards, betaalsystemen en reservemunten. Die waarschuwing is niet los te zien van de sancties tegen Rusland – onder meer het loskoppelen van veel banken van betalingssysteem Swift en het beperken van technologie-overdracht. China kan daarop anticiperen door zich met eigen standaards en systemen minder kwetsbaar te maken voor soortgelijke sancties in de toekomst.

Economische verslechtering

De grootste impact van de huidige economische verslechtering is er in Rusland en Oekraïne zelf. De Russische economie krimpt met 8,5 procent dit jaar en met nog eens 2,3 procent in 2023. De economie van Oekraïne stort met 35 procent in door ontregeling, verwoesting en de vlucht van miljoenen mensen. De economie van de eurozone groeit dit jaar nog maar met 2,8 procent – 1,1 procentpunt minder dan het IMF begin dit jaar in een tussentijdse schatting nog verwachtte. Voor de Verenigde Staten is de economische groei 3,7 procent – 0,6 procentpunt minder dan verwacht.

Hardnekkige problemen met internationaal transport en de sterk gestegen prijzen van grondstoffen, met name energie, veroorzaken tegelijkertijd een forse toename van de inflatie. Die bedraagt dit jaar in de eurozone gemiddeld 5,3 procent en in de Verenigde Staten zelfs 7,7 procent. In opkomende markten wordt voor dit jaar gemiddeld een inflatie van 8,7 procent verwacht.

Het IMF schetst vijf oorzaken voor de verslechterde vooruitzichten. De oorlog in Oekraïne heeft, via hogere prijzen voor energie en voeding, invloed op de hele wereldeconomie. In de prognoses wordt er overigens van uitgegaan dat de sancties tegen Rusland niet zwaarder worden dan ze nu zijn. De opgelopen inflatie zorgt voor hogere rentes van centrale banken en onrust op de financiële markten. Hoge overheidsuitgaven tijdens de pandemie, en de oplopende rente, beperken nu de financiële ruimte van veel landen, zodat de groeivertraging lastig kan worden bestreden met hogere staatsuitgaven.

Dan is er de groeivertraging in China, die grotendeels het gevolg is van het ‘zero-Covidbeleid’ dat op dit moment zorgt voor enorme lockdowns, onder meer in Shanghai. En er is in veel landen door de pandemie nog steeds een tekort aan arbeid, terwijl internationale productieketens lijden onder verstoringen.

De prognoses van het IMF lijken wat milder dan die van veel andere economische instituten, zoals de grote banken. Maar het IMF benadrukt dan ook dat de prognose van dinsdag een grote kans loopt nog slechter te worden. „Economische risico’s zijn scherp gestegen, en beleidsafwegingen zijn nog uitdagender geworden”, stelt IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas. Beleid wordt lastig, nu de groei vertraagt en de inflatie tegelijk oploopt. Het eerste vergt een expansief economisch en monetair beleid, terwijl de hoge inflatie juist het tegenovergestelde beleid suggereert.

De extra risico’s zijn vooral een versterking van de risico’s die er nu al zijn. De lijst is lang: een verdere verslechtering van de oorlog in Oekraïne, oplopende sociale spanningen door hoge energie- en voedselprijzen en weerstand tegen de massale hoeveelheid vluchtelingen die tot nu toe warm zijn onthaald. Dan is er nog het risico van een opleving van de pandemie, een sterkere terugval van de economische groei in China, hogere inflatie en rentes, die de sterk opgelopen schulden onhoudbaar maken, grotere geopolitieke spanningen. En onder dat alles de voortgaande ‘noodtoestand’ van het klimaat.

Zwart scenario

In een alternatief zwart scenario van het IMF – waarin de aanvoer van energie en andere grondstoffen verder opdroogt, de inflatieverwachtingen verder stijgen en de rentes harder omhoog gaan – groeit de Europese Unie, in dit en volgend jaar samen, bijna 3 procentpunt minder hard dan de al naar beneden bijgestelde verwachting. De Russische economie krimpt dan 10 procentpunt extra. Voor industrielanden buiten de EU valt de schade mee, met een extra verlies van 1,5 procentpunt van het bbp in 2022 en 2023 samen. In dit scenario is overigens nog geen sprake van een totale energieboycot van Rusland, die vrijwel zeker nog veel harder aankomt.

Als extra risico noemt het IMF de schulden die in veel landen zijn toegenomen tijdens de pandemie. Als rentes en risicopremies die beleggers eisen toenemen, kan dat leiden tot een grotere kwetsbaarheid op de financiële markten, met negatieve gevolgen voor de financiële stabiliteit. Het Fonds stelt, opmerkelijk, dat landen die zich terugtrekken uit te lange productieketens door meer productie terug naar eigen bodem te halen, niet minder, maar juist méér kwetsbaar kunnen worden voor economische verstoringen.