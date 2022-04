Het is altijd trammelant bij de Passiespelen

In meerdere opzichten zijn de Passiespelen in Tegelen superieur aan The Passion. In Limburg ligt de nadruk op het drama, niet op de show. The Passion slaagt er steeds weer in om de beste dramatische scènes uit het lijdensverhaal van Jezus over te slaan, zoals diens kruisiging en de momenten van twijfel, wat Gods zoon juist zo menselijk maakt. In het openluchttheater van Tegelen krijg je het allemaal groots en bloedig opgediend. Bovendien vertellen daar niet glimmende BN’ers het paasverhaal, maar ongepolijste Limburgse dorpelingen.

Dat het leven lijden is, komt duidelijk naar voren in de prachtige documentaire 2Doc: Het kruis van Tegelen van Hans Heijnen. Daaruit blijkt dat achter de schermen van de Passiespelen ook heel wat wordt af geleden. Er zijn de theologische disputen. Om relevant te blijven en ieder keer toch weer vijftigduizend bezoekers te trekken, wil het katholieke evenement moderniseren. Zo kreeg verrader Judas een rouwende moeder; was er plaats aan het Laatste Avondmaal voor sekswerker Maria Magdalena (21 jaar vóór The Passion); en vorig jaar was er de „feministische” versie met een pubermeisje dat „klootzak” zei.

Die nieuwlichterij leidde vaak tot weerstand in het dorp en de kerk, en bijvoorbeeld tot het vertrek van bestuurslid Geert Beurskens, die zijn hoofdrol in 2000 teruggaf. Later maakt hij gelukkig zijn comeback als Lazarus. Los hiervan heeft Beurkens als homoseksueel zijn worsteling met de kerk die hem bijvoorbeeld niet toelaat bij de communie. Op het podium draagt hij een regenboogarmband. Naast zijn inzet voor de Passiespelen werkt Beurkens in een hospice en is buddy geweest van zijn oom die ook gay was. Op zo’n man moet je toch juist je kerk bouwen, zou je denken.

Abbie Chalgoum, de Jezus van Marokkaanse afkomst van 2015, kreeg veel kritiek van katholieken en bedreigingen uit de moslimgemeenschap. Hij raakte in een diepe depressie, wilde zelfmoord plegen, maar de pijn die hij onderging in zijn rol van Jezus hield hem op de been. Eerder was hij al prins Carnaval, hij deed alles om er maar bij te horen, zegt hij nu, maar hij hoort er nooit helemaal bij.

Al dat leed. En dan heb ik nog niet eens Jos Hol genoemd, de Jezus van 1995 die werd verrader door zijn eigen zus. Het kruis van Tegelen bevat zoveel verhalen van menselijk leed door onverdraagzaamheid, die mooi spiegelen met het Passieverhaal, dat de documentaire makkelijk uit meerdere delen had kunnen bestaan. „Altijd trammelant bij de Passie”, concludeert commentator Huub Stapel. Net als alle interviews is de voice-over in dialect, wat de documentaire nog meer authenticiteit geeft.

Jelka van Houten en Henry van Loon in Tropenjaren. Beeld BNNVARA

Oma helpt mee

Sinds het succes van de Luizenmoeder zoekt de publieke omroep naar een nieuwe comedy-hit. Tropenjaren is een goede kanshebber. Jelka van Houten en Henry van Loon spelen een stel dat er helemaal doorheen zit sinds de eerste baby. Huilen, slapeloze nachten, oppas-schaarste. Oma helpt mee, maar eist in ruil wel het recht op om de twee doorlopend verbaal af te ranselen. De jonge ouders beseffen wat ze allemaal achter zich hebben gelaten: lekker doorwerken en feesten, seks, de wc ’s nachts gewoon kunnen doortrekken. Dan hebben ze ook nog te stellen met een merkwaardige buurvrouw (Dunya Khayame) en met een zus op mannenjacht (Eva Crutzen).

Mooie rollen, veel ruimte voor de sterke acteurs, en de comedyserie blijft niet hangen op herkenbaarheid, maar schakelt vrij snel in de overdrive, met een snelle opstapeling van rampen.

Deze rubriek wordt tot 25 april door diverse auteurs geschreven.