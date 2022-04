‘Het eerste jaar was echt verschrikkelijk’

in

‘We komen niet uit deze streek en hebben samengewoond in Amsterdam, maar we wilden allebei graag buiten wonen. Erik komt van een boerderij en ik zag mezelf echt niet als moeder in de stad, telkens de kinderwagen naar buiten sjouwen om in het park te gaan zitten. Een zoekopdracht op Funda bracht ons naar deze plek, vlak bij Megchelen.

„Het is zo afgelegen dat ik hier wel wat wilde opbouwen waar ik geld mee kan verdienen. Er stond al een vakantiehuisje toen we hier kwamen en er was een theetuin, dus het eerste jaar hebben we die uitgebaat. Dat was echt verschrikkelijk: ik was net moeder geworden, we zaten op een nieuwe plek, hadden gasten in het vakantiehuisje en waren afhankelijk van mensen die wel of niet aan kwamen waaien om te eten of te drinken. Door de komst van corona mocht de theetuin niet meer open en zijn we ons gaan richten op de verhuur van ons huisje, de dometent en onze camperplekken.

„Erik heeft buitenshuis veel werk als industrieel ontwerper en betaalt het meeste aan de vaste lasten. Ik betaal mezelf een percentage van wat er binnenkomt door de vakantieverhuur. Ook omdat onze dochter tot voor kort heel erg op mij leunde, is zo een heel wat traditioneler rollenpatroon ontstaan. Niet dat ik daar op tegen ben, maar het is wel fijn dat, nu Woesje wat ouder is, ik wat meer vrijheid krijg om mezelf te ontwikkelen.”

uit

‘Ik heb onlangs een cursus keramiek gevolgd en een draaischijf en een oven gekocht. Ik weet nog niet precies wat ik ermee wil. Maar ik kan me voorstellen dat ik op den duur servies ga maken, en dat om te beginnen hier in een vitrine zet zodat gasten het kunnen kopen. Het materiaal is niet zo prijzig, maar mensen vergissen zich weleens in het vele werk dat nodig is om van een homp klei een bord te maken.

„De dichtstbijzijnde supermarkt is op tien minuten rijden met de auto, dus we kopen een keer in de week groot in. Als we iets missen, pakken we soms de fiets om de auto niet te veel te gebruiken, maar daar moet je wel echt tijd voor uittrekken. Meestal doen we het dan gewoon met wat er wel is. Wat ik ook fijn vind van hier wonen, is dat ik niet zo snel geprikkeld word om nieuwe dingen te kopen. Normaal gingen we nog weleens naar een boekhandel of een andere winkel en dan kwam je toch vaak wel iets tegen. Hier zijn helemaal geen leuke winkels!

„Naast de kinderopvang zit onze dochter ook op peuterzwemmen. Erik en ik houden erg van zwemmen, maar door corona waren de zwembaden afgelopen winter dicht. Toen we weer mochten, merkten we dat Woesje het heel spannend vond. Door de zwemles hopen we dat ze zich wat meer op haar gemak voelt als we straks weer vaak naar meertjes gaan.”

Netto-inkomen: variërend van 750-1.500 euro. Gezamenlijke lasten: wonen 1.980 euro; verzekeringen 353 euro; mobiel/internet 82 euro; boodschappen 500 euro; poezen en kippen 40 euro; goed doel 15 euro; kinderopvang 200 euro netto; peuterzwemmen 32 euro; kleren 50 euro; keramiek 65 euro. Sparen: niet van toepassing. Laatste grote aankoop: keramiekoven 2.540 euro.